Tăng chỉ tiêu tuyển sinh, thi lớp 10 vẫn căng

Ngày 21-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào 114 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố. Trong khi số học sinh (HS) lớp 9 năm 2022 là hơn 110.000 em nhưng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 77.000. Chỉ tiêu này so với năm ngoái có tăng nhưng không đáng kể nên cuộc cạnh tranh vào lớp 10 dự báo tiếp tục căng thẳng.

Trường tốp 1 biến động chỉ tiêu

So với năm 2022, các trường THPT tốp 1 tại TP HCM có sự tăng, giảm về chỉ tiêu. Điển hình, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) năm 2023 tuyển 610 chỉ tiêu, tăng 125 chỉ tiêu so với năm 2022. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) tuyển 665 chỉ tiêu (năm 2022 là 620 chỉ tiêu).

Cũng ở tốp trường này, Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) tuyển 675 chỉ tiêu so với 560 chỉ tiêu của năm 2022, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) tăng từ 630 chỉ tiêu (năm 2022) lên 710 chỉ tiêu.

Trong khi đó, Trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) tuyển 735 chỉ tiêu năm 2023, giảm so với năm 2022 là 790 chỉ tiêu. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) giảm từ 600 chỉ tiêu còn 555 chỉ tiêu. Trường THPT Phú Nhuận tuyển 915 chỉ tiêu năm 2023, tăng so với năm 2022 là 90 chỉ tiêu.

Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP HCM giảm chỉ tiêu lớp 10 so với năm 2022, trong khi Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Trường ĐH Sài Gòn) tăng nhẹ chỉ tiêu so với năm 2022 là 35 chỉ tiêu. Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú) tăng chỉ tiêu so với năm 2022.

Trường THPT Trưng Vương (quận 1) có sự tăng chỉ tiêu đáng kể (135 chỉ tiêu) so với năm 2022. Các trường THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp), THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức), THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước.

Chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất vẫn thuộc về Trường THPT Hùng Vương (quận 5), Trường THPT Marie Curie (quận 3). Những trường tuyển sinh trên 900 chỉ tiêu tập trung ở khu vực TP Thủ Đức: Trường THPT Thủ Đức, THPT Linh Trung, THPT Bình Chiểu. Khu vực quận 6 với các trường: THPT Ngô Quyền, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Phạm Phú Thứ… và một số trường ở khu vực quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh.

Ở khối trường chuyên và trường có lớp chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5) tiếp tục là trường tuyển số chỉ tiêu lớp 10 chuyên cao nhất với 595 chỉ tiêu, tiếp sau là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 315 chỉ tiêu.

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 ở TP HCM năm 2022. Ảnh: TẤN THẠNH

Cạnh tranh lớp 10 có giảm

So với năm 2022, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 chỉ biến động nhiều ở nhóm các trường khu vực ngoại thành và TP Thủ Đức, chủ yếu theo xu hướng tăng. Theo lý giải của các cơ sở giáo dục, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được xác định dựa trên số HS lớp 12 ra trường cùng với cơ sở vật chất hiện có. Tuy nhiên năm học 2023-2024, số HS lớp 12 ra trường ít hơn so với số HS lớp 9 vào lớp 10 nên đa số các trường đều tăng chỉ tiêu nhưng vẫn phải bảo đảm chỗ học thoải mái cho các em.

"Cuộc cạnh tranh vào lớp 10 vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng. Khu vực ngoại thành và TP Thủ Đức là những địa phương có đông dân nhập cư, số HS đông nên chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hầu hết tăng ở những trường nằm ở khu vực này" - hiệu trưởng một trường THPT tại TP Thủ Đức nhận định.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là căn cứ quan trọng để HS đăng ký nguyện vọng (NV) vào lớp 10. Do chỉ tiêu ở các trường tốp đầu không có nhiều thay đổi nên dự kiến cạnh tranh vào nhóm tốp trường này cũng sẽ không có nhiều biến động như các năm học trước.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, HS đăng ký NV đến ngày 8-5. Đúng 16 giờ ngày 12-5, sở sẽ công bố số liệu đăng ký NV1. Thí sinh sẽ có 7 ngày điều chỉnh NV theo hình thức trực tuyến. Sau lần điều chỉnh này, hệ thống sẽ khóa tự động và thí sinh không được thay đổi NV.

Việc không ít HS băn khoăn có nên điều chỉnh NV sau khi đã đăng ký, ông Võ Thiện Cang, Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sau khi Sở GD-ĐT công bố số lượng thí sinh dự thi, HS hãy quyết định nên hay không nên thay đổi.

Chọn nguyện vọng lớp 10 sao cho đúng?

Theo ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), để vào các trường tốp 1 của thành phố, HS phải đạt khoảng 24 điểm. HS cũng nên chọn trường gần nhà cho thuận tiện việc đi học, đồng thời tham khảo điểm chuẩn những năm trước để chọn NV; nên chọn các NV cách nhau 1 - 2 điểm.

Bà Nguyễn Xuân Mai, Phó Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT, cho rằng điểm kiểm tra giữa kỳ không thể là căn cứ để đặt NV. Bởi đề kiểm tra ở trường và đề thi tuyển sinh lớp 10 có nội dung, mức độ không giống nhau. "Việc chọn NV nên căn cứ nguyên tắc: Điểm chuẩn NV3 thấp hơn điểm chuẩn NV2, điểm chuẩn NV2 thấp hơn NV1 là an toàn" - bà Mai nhấn mạnh.

