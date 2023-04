Hơn 22.000 học sinh TP.HCM sẽ rớt lớp 10 công lập

Những trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT sẽ được áp dụng với HS tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 thuộc các diện sau: HS khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định). HS đạt các điều kiện: Đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT (giải quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT cử dự thi). Văn bản lưu ý HS thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với ba NV vào các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn TP phù hợp với năng lực và điều kiện học tập (ngoại trừ các trường THPT chuyên, THPT có lớp chuyên, các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”). Riêng HS đoạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc các HS đoạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình giáo dục phổ thông quốc gia được phép đăng ký NV tuyển thẳng vào tất cả trường THPT tại TP.HCM. Các hồ sơ tuyển thẳng phải nộp đúng thời gian quy định. Sở GD&ĐT TP.HCM