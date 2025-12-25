Quốc gia duy nhất nào trên thế giới nằm ở cả 4 bán cầu?
Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có lãnh thổ nằm trải dài ở cả 4 bán cầu của Trái đất, gồm Đông bán cầu, Nam bán cầu, Tây bán cầu và Bắc bán cầu.
Maldives60%
Kiribati
Uruguay
Peru
Peru0%
Theo World Atlas, Kiribati là một quốc đảo trải dài trên diện tích khoảng 811 km2, nằm ở trung tâm Thái Bình Dương. Trong khi lãnh thổ các quốc gia khác thường nằm ở một bán cầu (trừ một số trường hợp đặc biệt như Mali, Algeria và Pháp nằm ở hai bán cầu), đây là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả bốn bán cầu của Trái Đất.
Kiribati từng chịu sự thống trị của Vương quốc Anh. Cho tới năm 1979, quốc đảo này mới giành được độc lập. Quốc gia này gồm 32 đảo san hô, 21 đảo trong số đó có người sinh sống.
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức ở quốc gia này, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Sai0%
Ngôn ngữ chính thức ở Kiribati là tiếng Gilbert và tiếng Anh. Do từng là thuộc địa của thực dân Anh, tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Kiribati cho đến ngày nay.
Theo World Atlas, hầu hết trường học xem tiếng Anh như một phương tiện giảng dạy. Các sự kiện và nghi lễ chính thức được tổ chức trong nước thường dùng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp.
Loại tiền tệ nào được sử dụng ở quốc gia này?
Đồng bảng Anh60%
Đồng đô la Kiribati
Đồng đô la Mỹ0%
Đồng euro0%
Đồng đô la Kiribati là một trong hai loại tiền tệ chính thức của Kiribati. Ngoài ra, Kiribati cũng sử dụng đô la Australia như tiền tệ chính thức.
Đồng tiền của Kiribati được phát hành vào năm 1979. Tiền xu Kiribati ngày nay rất hiếm so với tiền xu Australia. Việc phát hành toàn bộ tiền xu được thực hiện vào năm 1979 và năm 1989 nhân kỷ niệm 10 năm độc lập.
Nước nào nằm ở cả châu Á và châu Phi?
Ấn Độ60%
Ethiopia
Ai Cập
Libya
Libya20%
Ai Cập là quốc gia liên lục địa rộng hơn 1 triệu km2, có phần lớn lãnh thổ ở Bắc Phi cùng bán đảo Sinai nằm ở Tây Á.
Quốc gia này nổi tiếng với các kim tự tháp. Ngoài ra, Ai Cập cũng được biết đến với biệt danh “Món quà của sông Nile”. Theo National Geographic, 95% người dân sống quanh khu vực sông này. Vùng thung lũng màu mỡ của dòng sông giúp người dân Ai Cập cổ đại có cuộc sống thịnh vượng và tồn tại đến ngày nay.
Phần lãnh thổ nước Nga ở châu Á hay châu Âu nhiều hơn?
Châu Á40%
Châu Âu60%
Nga nằm ở phía bắc lục địa Á - Âu, có biên giới với 14 quốc gia. Ngoài ra, Nga còn tiếp giáp với Bắc Băng Dương, có biên giới biển với Nhật Bản và Mỹ.
Theo Live Science, Nga rộng hơn 17 triệu km2 và là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới. Trong đó, gần 4 triệu km2 thuộc châu Âu, phần còn lại thuộc châu Á. Dù phần diện tích ở châu Âu nhỏ hơn nhiều nhưng đa phần dân cư lại sống ở châu Âu.
27/11/2025 05:16 AM (GMT+7)