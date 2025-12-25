Quốc gia duy nhất nào trên thế giới nằm ở cả 4 bán cầu?

Chính xác

Theo World Atlas, Kiribati là một quốc đảo trải dài trên diện tích khoảng 811 km2, nằm ở trung tâm Thái Bình Dương. Trong khi lãnh thổ các quốc gia khác thường nằm ở một bán cầu (trừ một số trường hợp đặc biệt như Mali, Algeria và Pháp nằm ở hai bán cầu), đây là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả bốn bán cầu của Trái Đất.

Kiribati từng chịu sự thống trị của Vương quốc Anh. Cho tới năm 1979, quốc đảo này mới giành được độc lập. Quốc gia này gồm 32 đảo san hô, 21 đảo trong số đó có người sinh sống.