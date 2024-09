Quảng Nam cho học sinh nghỉ học phòng tránh bão số 4

Ngày 18-9, ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Nam, đã ký ban hành công văn gửi Phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, TP, các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đề nghị thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19-9 để phòng chống bão số 4.

Lực lượng Công an huyện Phước Sơn chốt chặn, cảnh báo người dân không lưu thông qua khu vực nguy hiểm

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam yêu cầu các trường phân công trực ban và báo cáo kịp thời tình hình mưa bão, lũ quét, các thiệt hại và biện pháp khắc phục về sở.

Trong ngày 18-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã ban hành công văn yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 18-9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn trên diện rộng. Tại TP Tam Kỳ, mưa lớn liên tục và kéo dài khiến một số tuyến đường bị ngập nặng, giao thông đi lại gặp một số khó khăn.

Mưa lớn khiến đường phố Tam Kỳ ngập nặng.

Tại các địa phương ven biển, ngư dân đang khẩn trương gia cố, đưa tàu thuyền, ngư cụ đến nơi an toàn. Lực lượng bộ đội biên phòng tại các đồn ven biển đã tỏa đến những vùng trọng điểm để giúp đỡ người dân "chạy đua" với bão số 4.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, trên địa bàn có mưa vừa nhiều nơi, có nơi mưa to như xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) 121mm; xã Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) 108,8mm; xã Bình Dương (huyện Thăng Bình)104,8mm; xã Trà Giáp (huyện Trà My) 99,6mm; xã Phước Năng (huyện Phước Sơn) 96,8mm; cầu Hương An 94,2mm; cầu Vĩnh Điện 92,8mm...

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo từ 7 giờ ngày 17 đến 7 giờ ngày 18-9, các địa phương trong tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Từ đêm 18 đến ngày 20-9, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các huyện miền núi, ngập úng các khu tập trung đông dân cư, các vùng thấp trũng…

