Mưa lớn, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Theo đó, các trường, đơn vị thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều ngày 18/9 và cả ngày 19/9. Các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành.

Các trường có tổ chức bán trú liên hệ với cha mẹ trẻ mầm non, học sinh về thời gian đón con; đảm bảo trẻ mầm non, học sinh được quản lí, chăm sóc tốt ở trường khi cha mẹ chưa thể đến đón.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới và mưa lớn hiện nay; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó một cách an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra. Chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sau áp thấp nhiệt đới - bão, khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp đến lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lí.

Theo đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, dự báo trong ngày và đêm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh, khoảng 20km/h và mạnh lên thành bão số 4. Đến 4 giờ sáng mai (19/9), tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

