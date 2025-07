Nhìn lại đề thi tốt nghiệp THPT 2025, môn Toán và Tiếng Anh: Quá mới, quá khó để làm gì?!

SỔ TAY: Đề thi quá khó là bất bình đẳng! Khi thử giải đề thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với trình độ B2 mà không dư thời gian, tôi dò thử đáp án trên mạng thì đúng 32/40 câu, tức 8 điểm. Bài đọc về greenwashing cực kỳ khó về từ vựng, cấu trúc câu, cách đặt câu hỏi và các đáp án bẫy cũng khó, không luyện quen là mất điểm. Tôi mất điểm gần hết bài này, lúc làm còn chọn đi chọn lại. Bài đọc project farming cũng khó không kém. Cấu trúc câu và từ vựng đỡ hơn greenwashing một chút nhưng thí sinh nào trình độ B1 vẫn phải rất chắc mới làm đúng hết các câu. Dù học sinh đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo là B1 theo khung CEFR cũng khó có thể làm bài thi này đạt 8 điểm trừ khi được luyện dạng đề này thật kỹ. Như vậy, với một bài thi cho mục đích tốt nghiệp THPT, dành cho học sinh cả nước, không phân biệt vùng miền thì độ khó của đề thi này có hợp lý không? Đành rằng môn tiếng Anh là tự chọn, học sinh nào tự tin với trình độ tiếng Anh của mình mới đăng ký thi nhưng đề thi với những 10 câu ở bài greenwashing toàn là suy luận ngôn ngữ mức độ cao, chưa kể rải rác mấy câu ở các bài khác thì thật sự "nhức não" và để đạt điểm 7 cũng đã khó. Bài thi này một lần nữa cho thấy sự bất bình đẳng trong cơ hội học tập của học sinh ở các gia đình khác nhau và trường học khác nhau. Nếu không được thầy cô giỏi luyện kỹ, nếu không có tiền đi học thêm để có người kèm cặp thì không có cơ hội đạt điểm cao và vào được trường đại học tốt có dùng tiếng Anh để xét tuyển. Những xôn xao ở đề thi một lần nữa đặt ra vấn đề bài thi "2 trong 1" là vấn đề bất ổn? Nhiều ý kiến cho rằng thi "2 trong 1", tức bài thi tốt nghiệp THPT phục vụ mục tiêu kép, nên bài thi phải vừa đánh giá được năng lực đặc thù của học sinh trong từng môn học theo yêu cầu cần đạt của chương trình để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho các em; mặt khác, bài thi phải phân hóa được năng lực của học sinh để tuyển chọn được học sinh giỏi vào các trường đại học tốt. Tuy nhiên, 2 mục đích khó đạt trong một bài thi là vì kỳ thi này đúng như tên gọi của nó là dành cho tất cả học sinh. Mục tiêu để đánh giá mức độ đạt được của học sinh sau 12 năm học phổ thông so với yêu cầu đạt của chương trình. Chính vì vậy, bài thi tốt nghiệp thông thường là đánh giá dựa trên tiêu chí. Các bài thi dựa trên tiêu chí so sánh kiến thức hoặc kỹ năng của một người với tiêu chuẩn định trước, mục tiêu học tập, mức độ thực hiện hoặc một bộ tiêu chí. Các bài kiểm tra tham chiếu tiêu chí thường sử dụng các điểm số được gọi là "điểm cắt" để phân học sinh thành các mức: "dưới trung bình", "trung bình" và "trên trung bình". Do đó, các câu hỏi trong bài thi này phải theo sát chương trình học, trải dài từ dễ đến trung bình rồi trên trung bình. Dù trên trung bình cũng không có nghĩa là vượt lên chương trình. Bài thi này không được phép gây bất lợi cho nhóm yếu thế hoặc tìm cách loại bỏ các em! TS Nguyễn Thị Thu Huyền (Giám đốc Học viện Giáo dục song ngữ Việt Nam)