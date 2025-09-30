Bộ trưởng Giáo dục nêu lý do cần thiết duy trì kỳ thi trung học phổ thông

Lý do cần duy trì kỳ thi trung học phổ thông

Chiều 29/9, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu Quốc hội chuyên trách, cho ý kiến về các dự án liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Bộ trưởng khẳng định, việc xây dựng và sửa đổi đợt này theo tinh thần chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn lại không quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

“Trong quá trình chuẩn bị dự thảo luật, chúng tôi đã cắt giảm rất nhiều điều. Ví dụ, Luật Giáo dục đại học đã cắt giảm tới 26 điều, hướng tới giảm 55% thủ tục hành chính so với luật cũ; hay Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng đã giảm 37 điều và giảm tới 36% thủ tục hành chính”, ông Sơn thông tin.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: QH

Theo Bộ trưởng, việc cắt giảm rất nhiều như vậy có thể gây cảm giác thiếu chi tiết cho một số nội dung. Mặc dù vậy, ông Sơn khẳng định, sẽ cân nhắc, thêm một số điểm mang tính nguyên tắc trong một số nội dung quan trọng, làm căn cứ chuẩn bị cho các nghị định và các văn bản khác.

Chẳng hạn, về các ý kiến mong muốn quy định về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, theo ông, luật cũ quy định rất chi tiết nên ban soạn thảo sẽ cân nhắc điểm này. Trên cơ sở đó, có thể bổ sung thêm một vài nguyên tắc và dự kiến sẽ có một nghị định riêng quy định về quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Về kỳ thi trung học phổ thông, theo Bộ trưởng, việc duy trì kỳ thi này, đến thời điểm này là hết sức cần thiết. Ngoài việc kiểm tra xem người học đã đạt chuẩn tốt nghiệp hay chưa, kỳ thi còn là căn cứ để đánh giá khách quan về việc học sinh đã đạt chuẩn như thế nào, đáp ứng được các yêu cầu chuẩn ra sao…

“Kỳ thi không chỉ là để người học đạt chuẩn tốt nghiệp, cũng không chỉ là căn cứ cho việc xét tuyển đầu vào của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, mà nó còn là căn cứ để làm chính sách, điều chỉnh các chính sách đối với cả hệ thống giáo dục phổ thông, chứ không chỉ có câu chuyện tốt nghiệp. Vì vậy, tại thời điểm này, chúng tôi xét thấy việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là rất cần thiết”, Bộ trưởng khẳng định.

“Chúng tôi đã dành một số nội dung để đảm bảo việc chuyển tiếp cho vấn đề không tổ chức hội đồng trường, nhằm đảm bảo cơ sở giáo dục đại học có thể vận hành liên tục, không bị gián đoạn. Rồi có các nội dung về chuyển tiếp cho việc biên soạn sách giáo khoa. Việc này chúng tôi cũng sẽ rà soát”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.

Các trường đại học có thể đào tạo ở trình độ cao đẳng

Trước băn khoăn của đại biểu về quy định các trường đại học có thể tổ chức đào tạo ở các trình độ khác, Bộ trưởng cho hay, trong quá trình xây dựng dự thảo luật, cơ quan soạn thảo đã rất cân nhắc điều này.

Bộ trưởng khẳng định cần thiết duy trì kỳ thi trung học phổ thông.

Theo ông Sơn, trước đây, một số trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng và các trình độ của giáo dục nghề nghiệp. “Chúng tôi thấy việc này cần có, bởi vì trong liên thông, một cơ sở giáo dục đại học có thể đào tạo ở nhiều trình độ khác nhau”, ông Sơn nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học vẫn đang đào tạo trình độ phổ thông ở các trường chuyên cũng như các trường thực hành. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý, nếu việc này không kiểm soát mà mở ra ồ ạt thì có thể ảnh hưởng chung đến hệ thống các trường giáo dục nghề nghiệp.

“Do đó, về nguyên tắc, chúng ta nên mở theo hướng, các trường đại học có thể đào tạo ở trình độ cao đẳng và các trình độ khác của giáo dục nghề nghiệp, nhưng chỉ dành cho một số lĩnh vực mà các trường đại học (thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật) hay một số lĩnh vực chuyên môn đặc thù khác có thể phát huy được lợi thế rất cao”, ông Sơn nêu quan điểm.

“Tư lệnh ngành” nêu ví dụ, trước đây Đại học Bách Khoa đã từng có Cao đẳng Bách Khoa và hiệu quả đào tạo rất tốt. Nhưng từ khi hai mảng giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chia về hai bộ, các trường đại học không được đào tạo vấn đề nghề nghiệp. Điều đó làm giảm tính liên thông trong hệ thống.

“Chúng tôi dự kiến nên có những quy định để giám sát chặt chẽ; không phải cơ sở giáo dục đại học nào cũng được đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp. Việc đào tạo chỉ được thực hiện ở một số trường và một số lĩnh vực, và điều này sẽ có quy định chi tiết hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay.