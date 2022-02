Nguồn gốc ý nghĩa của phong tục lì xì ngày Tết

Ý nghĩa của phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng mà quan trọng là ở thiện ý, ý nghĩa tốt đẹp của hành động.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Hữu Sơn cho biết, phong tục lì xì ngày đầu năm mới là một nét đẹp văn hóa được người Việt lưu giữ và phát huy theo năm tháng.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Trần Hữu Sơn, phong tục này bắt nguồn từ một sự tích.

Lì xì ngày Tết. (Ảnh minh họa).

Sự tích kể rằng, phong tục lì xì ngày Tết Nguyên đán bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo truyền thuyết, có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa, thích xoa đầu trẻ con đang ngủ ngon giấc khiến chúng giật mình khóc thét lên. Hôm sau, trẻ đau đầu, sốt cao. Vì vậy các bậc cha mẹ không dám ngủ để canh phòng.

Có một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi mới sinh được mụn con trai. Tết năm ấy, có 8 vị tiên dạo qua nhà, biết trước cậu bé này sẽ gặp tai họa với yêu quái liền hóa thành 8 đồng tiền, ngày đêm túc trực bên bé.

Sau khi chú bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại, đặt lên gối con rồi đi ngủ. Nửa đêm, con yêu quái xuất hiện, vừa giơ tay định xoa đầu đứa trẻ thì từ bên chiếc gối lóe lên những tia vàng sáng rực khiến nó sợ hãi bỏ chạy.

Việc lấy giấy đỏ gói tiền được kể lại cho bà con làng xóm. Mọi người vui mừng, bắt chước làm theo và dần dần trở thành phong tục mừng tuổi đầu năm.

Và cho đến bây giờ thì phong tục lì xì đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa đậm đà của người Trung Quốc và người Việt.

Bên cạnh đó, lì xì là phiên âm của từ “lợi thị” trong tiếng Trung, có nghĩa là được lợi, được tiền, được may mắn. Do đó, tiền lì xì là tiền đem lại cái may mắn, điều lành, điều tốt cho trẻ em dịp đầu năm.

Theo chuyên gia văn hóa Trần Hữu Sơn, ý nghĩa của phong bao lì xì không nằm ở số tiền mừng mà quan trọng là ở thiện ý, ý nghĩa tốt đẹp của hành động. Tiền lì xì không quy định là mệnh giá nào, thường là những món tiền nhỏ, gồm cả tiền lẻ và tiền chẵn.

“Lì xì là người trên giúp người dưới có cơ may, tạo cho người dưới có vốn làm ăn. Tiền lì xì thường là số lẻ để biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở. “Vốn” ở đây mang tính tượng trưng nên không quan trọng mệnh giá tiền trong phong bao lì xì.Thông thường, cứ vào ngày đầu tiên của năm mới, mọi người đều xúng xính trong những bộ quần áo mới, chúc Tết họ hàng và bạn bè. Những người lớn tuổi sẽ trao cho các bạn nhỏ những phong bao lì xì với ý nghĩa chúc phúc, cầu may.

Cũng theo chuyên gia, đây là một phong tục truyền thống đẹp nhưng ngày nay không còn giữ nét đẹp đó nữa (bắt đầu bị biến tướng). Tuy nhiên, không phải vì thế mà người Việt bỏ đi phong tục lì xì.

