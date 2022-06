Ngày đầu thi lớp 10 tại TP HCM: Đề vừa sức

Đà Nẵng: Đề thi môn toán dễ hơn năm trước Ngày 11-6, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP Đà Nẵng tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 với môn toán. Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi toán năm nay khá dễ thở so với năm ngoái. Thí sinh Nguyễn Văn Dũng (Trường THCS Nguyễn Huệ) cho hay so với năm ngoái, đề toán năm nay dễ hơn về cả câu Vi-et lẫn hình học. Trong đó, câu hình học có mức độ khó giảm hơn nên thí sinh dễ làm bài hơn. Một số giáo viên cũng nhận xét đề thi toán nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái, đồng thời phù hợp với việc dạy và học trực tuyến kéo dài trong năm nay. Bên cạnh đó, đề toán có tính phân loại tốt, phân chia kiến thức tương đối đồng đều. Thí sinh nắm chắc kiến thức và vận dụng tốt có thể đạt điểm 10. Phổ điểm trung bình khoảng 7-8 điểm. Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, trong môn thi toán, có 14.866 thí sinh dự thi, 134 thí sinh vắng thi không lý do. Tất cả các điểm thi đều an toàn, không xảy ra sự cố, không có trường hợp thí sinh hay giám thị vi phạm quy định. B.Vân