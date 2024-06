Môn Toán khó, điểm chuẩn vào lớp 10 ra sao?

Hơn 98.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10. Dự kiến điểm thi sẽ được công bố vào ngày 20-6, điểm chuẩn sẽ được công bố sau đó 2 tuần.

Giáo viên: Môn Toán khó nhất trong 5 năm qua

Kết thúc ngày thi thứ nhất với môn Văn và tiếng Anh, thí sinh tươi cười rời khỏi phòng vì đề không đánh đố. Nhiều giáo viên đánh giá phổ điểm 2 môn này sẽ cao.

Thí sinh tươi cười rời phòng thi. Ảnh: VŨ LONG

Cô Phạm Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 cho rằng đề Văn dễ thở, ngữ liệu và cách hỏi không mới do đó học sinh dễ dàng lấy được điểm 7. Với môn tiếng Anh, đề không đánh đố nên giáo viên cho rằng sẽ có "mưa" điểm 10.

Trong khi đó, sau khi kết thúc 120 phút bài thi môn Toán vào sáng nay, tại nhiều điểm thi từ nội thành cho đến ngoại thành, rất nhiều thí sinh bật khóc do không làm được bài.

Hạ Anh, học sinh Trường THCS Vân Đồn quận 4 cho rằng môn Toán gây khó cho thí sinh. Đặc biệt bài số 6, phần tìm ẩn nếu đọc không kỹ sẽ khó có thể làm được. “Em mất rất nhiều thời gian để giải được bài này” - Minh Anh nói và cho biết trong ba môn thi vừa qua, môn Toán là khó nhằn, trong khi Văn và tiếng Anh tương đối dễ. Do đó, em nghĩ điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ giảm so với năm ngoái.

Tương tự Khánh Duy, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp cũng cho biết đề toán quá khó, có nhiều bài lạ.

Theo Khánh Duy đề môn Văn tương tự mấy năm trước trong khi đó môn tiếng Anh khá dễ. “Sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất, em nghĩ điểm chuẩn các trường sẽ tăng do môn Văn và Anh không quá khó, đa số các bạn đều làm được. Tuy nhiên với môn Toán sáng nay khó, để đạt được điểm 6 không dễ. Vì vậy, em nghĩ điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay cũng không thay đổi so với năm ngoái” - Duy nói.

Thầy Nguyễn Đăng Khoa, giáo viên Trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh nói đề Toán khó và lạ.

Các năm trước bài 3 dạng toán thực tế ở mức nhẹ, học sinh dễ dàng có thể lấy điểm. Tuy nhiên năm nay, đề cho hình rất rắc rối, khiến các em dễ lúng túng và sẽ làm mất 0,75 điểm của bài này. Dạng này học sinh không thường làm nên sẽ thấy lạ và bỏ qua.

Tương tự, bài 6 những năm trước, học sinh có thể làm được tuy nhiên năm nay đề yêu cầu cao hơn. Cụ thể, câu a bình thường chỉ yêu cầu thí sinh tìm các hệ số a, b.

Trong đề thi, bài 7 dạng toán thực tế và câu c bài 8 phần hình học được dùng để phân hoá thí sinh.

Do đó, với đề thi trên, các điểm 9, 10 sẽ không nhiều, điểm dưới trung bình sẽ nhiều hơn năm ngoái.

Tương tự, thầy Võ Thanh Quan, Tổ trưởng tổ Toán, Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12 cho hay với đề Toán, học sinh khá chỉ làm được 5-6 điểm, điểm 8 trở lên sẽ không nhiều. Khả năng tỷ lệ điểm dưới trung bình còn cao hơn năm ngoái.

Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ ra sao?

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thầy Phạm Hồng Danh, hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Viễn, quận Tân Phú - đơn vị chuyên giải đề thi vào lớp 10 cho hay đề Văn khó hơn năm trước. Trong khi đó, môn tiếng Anh “dễ thở”. Còn môn Toán khó hơn nhiều, có nhiều câu hỏi khá lạ, học sinh gặp rối. Hơn nữa những bài toán thực tế quá dài, học sinh mất nhiều thời gian để đọc, để phân tích và hiểu đề. Do đó điểm trung bình môn Toán của tất cả học sinh khoảng 4 điểm, điểm 9, 10 sẽ ít hơn các năm trước.

Năm nay điểm trung bình của môn Toán sẽ thấp hơn, riêng môn tiếng Anh và Văn sẽ cao hơn năm ngoái.

Từ đó, thầy Danh phân tích với đề thi ba môn như trên, điểm chuẩn sẽ giảm so với năm ngoái tuy nhiên do năm nay số lượng học sinh dự thi đông hơn, tỉ lệ chọi cao hơn do đó điểm chuẩn tương đương năm ngoái.

Liên quan đến vấn đề trên, thầy Khoa nhận định: “Thường trong một kỳ thi, môn Văn và tiếng Anh dễ thì môn Toán sẽ khó hơn để dung hoà và cân bằng điểm số” - thầy Khoa nói.

Với tình hình trên, thầy Khoa nhận định điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ không có sự biến động. Môn Văn, Anh điểm trên trung bình sẽ nhiều hơn năm ngoái. Trong khi đó, môn Toán điểm dưới trung bình có lẽ sẽ chiếm đa số.

Từ đó, thầy Khoa dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 các trường ở vùng ngoại thành như huyện Bình Chánh khoảng 14 điểm trở xuống. Các trường THPT thuộc tốp đầu của TP khoảng 21 đến 24 điểm. Các trường THPT thuộc tốp 2 lấy điểm chuẩn từ 18 đến 20 điểm.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay tổng số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay là 98.681 em. Môn Văn, 98.418 thí sinh dự thi, vắng 263 em. Môn Ngoại ngữ có 98.375 thí sinh dự thi, vắng 306. Môn Toán có 98.361 thí sinh dự thi, vắng 320. Buổi thi chuyên có 7.574 thí sinh, vắng 50. Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, có hai thí sinh để điện thoại trong váy mang vào phòng thi bị giám thị phát hiện và lập biên bản. Điện thoại đã được đưa sang Phòng an ninh chính trị nội bộ kiểm tra và không phát hiện có dấu hiệu làm lộ, lọt đề thi ra ngoài. Từ ngày mai 8-6, hội đồng chấm thi sẽ bắt đầu làm việc. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 20-6.

Đề Toán đảm bảo sự phân hoá phục vụ cho mục đích tuyển sinh Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao đổi thông tin với báo chí. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN Kỳ thi vào lớp 10 là một kỳ thi tuyển sinh. Do đó, đề thi phải thể hiện tính phân hoá, có dễ và khó để có thể chọn được các thí sinh vào lớp 10. Với độ phân hoá, học sinh giỏi sẽ vào các trường tốp đầu, học sinh khá sẽ vào trường tốp giữa. Trong kỳ thi, các em được đăng ký 3 nguyện vọng vào lớp 10 để phù hợp với năng lực cũng như thuận tiện cho việc đi lại. Đề thi vẫn đảm bảo theo yêu cầu và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguyện vọng, lựa chọn trường của học sinh, bởi vì đề khó là khó chung. Ông LÊ HOÀI NAM, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM

