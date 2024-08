Lý do thí sinh chọn vào ngành sư phạm tăng vọt

Chỉ tiêu sư phạm giảm mạnh ở nhiều trường Theo quy định hiện nay, nhóm ngành sư phạm phải do Bộ GD&ĐT xác định chỉ tiêu cho từng trường trên cơ sở năng lực đào tạo, nhu cầu tuyển dụng giáo viên của từng địa phương và cả nước. Do đó, mặc dù các trường sư phạm đưa ra chỉ tiêu dự kiến khá cao theo năng lực đào tạo nhưng hàng năm, khi Bộ GD&ĐT xét duyệt lại thì chỉ tiêu ở nhiều trường đều phải giảm. Như năm 2024 này, theo quyết định của Bộ GD&ĐT, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM giảm khoảng 300 so với đăng ký trước đó. Trường ĐH Sài Gòn giảm khoảng hơn 200 chỉ tiêu. Trong đó, nhiều ngành giảm mạnh như sư phạm tiếng Anh, sư phạm Toán học, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Vật lý… Trường ĐH Cần Thơ giảm gần 500 chỉ tiêu, xuống còn 624 chỉ tiêu.