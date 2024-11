Lý do khiến học sinh đổ xô đi luyện và thi chứng chỉ SAT

Người Việt thi SAT tăng 74%

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa phổ biến, thường được dùng để xét tuyển vào các đại học ở Mỹ, châu Âu... Bài thi gồm hai phần: Đọc viết và Toán, tổng điểm là 1.600.

IIG Việt Nam - đơn vị được ủy quyền tổ chức bài thi này tại Việt Nam, ngày 31/10 cho biết số người thi có xu hướng tăng trong những năm qua. Năm 2019, số người thi là hơn 1.700, tăng khoảng 6-17% mỗi năm cho đến năm 2022. Năm ngoái, tỷ lệ này là hơn 74% với 3.510 người, nhiều hơn gần 1.500 so với năm trước đó.

College Board - tổ chức sở hữu bài thi cho biết khoảng hai triệu học sinh trên thế giới làm bài thi SAT hàng năm. Điểm trung bình thí sinh đạt được năm ngoái là 1.050/1.600. Từ mốc 1.530 trở lên, người thi lọt top 1% cao nhất thế giới.

Trần Trâm Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Thăng Long (Hà Nội) cho biết: "Em học SAT từ giữa năm lớp 11. Mục tiêu của em là để đi du học Mỹ và xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại thương. Bạn bè của em hầu hết cũng chọn thi SAT để tăng cơ hội và "làm đẹp" hồ sơ du học".

Nguyễn Tùng Lâm, học sinh lớp 12 Trường THPT Việt Trì (Phú Thọ) chia sẻ: "Em đang cố gắng ôn luyện SAT bởi nó giống như "tấm vé vàng" giúp cánh cổng vào đại học của em rộng hơn".

Lưu ý khi học luyện thi SAT

Theo ICEF Monitor, trang thông tin về giáo dục quốc tế, số thí sinh thi SAT tăng được cho do nhu cầu du học cao. Việt Nam hiện nằm trong 10 thị trường hàng đầu thế giới về sự dịch chuyển của sinh viên ra bên ngoài. Du học sinh người Việt trong top 5 về số sinh viên quốc tế ở Mỹ, Australia với trên 30.000-44.000 người, ở Canada là 17.000 người.

Ngoài ra, ngày càng nhiều trường sử dụng kết quả bài thi này để xét tuyển đầu vào. Mùa tuyển sinh năm nay, các trường đại học có phương thức tuyển sinh bằng kết quả kỳ thi SAT như: ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)…

Về lý do bài thi SAT được ưa chuộng, cô Trần Hồng Nhung - giáo viên luyện thi SAT cho rằng có 3 nguyên nhân chính. "Thứ nhất là sự an toàn, khi học sinh được đăng ký đến 7 đợt thi mỗi năm và các trường đại học thường chấp nhận kết quả thi trong 2 năm gần nhất. Tiếp theo là sự ổn định, trong bối cảnh bài thi tốt nghiệp THPT sẽ thay đổi theo định hướng của chương trình mới từ năm học này. Lý do thứ ba là ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học dùng SAT để tuyển sinh".

Khuyến cáo thí sinh về số lần thi, đại diện College Board cho biết thí sinh không nên thi lại quá nhiều lần. Số lần thi lý tưởng nên là 2. Tổ chức này cũng tư vấn, những học sinh có dự định xét tuyển đại học bằng điểm SAT có thể chuẩn bị từ bậc THCS với bài thi PSAT. Lứa tuổi có thể làm bắt đầu làm bài PSAT là lớp 8-9. Trong khi bài thi SAT nên bắt đầu ở lớp 12.

Để giúp học sinh và phụ huynh có thêm hiểu biết về bài thi SAT cũng như xu hướng sử dụng SAT trong tuyển sinh đại học hiện nay, ông Phan Minh Đức - Giám đốc Học thuật Future Class cho hay, SAT là bài kiểm tra quan trọng để có thể xét tuyển vào đại học, cao đẳng trên nước Mỹ. Không chỉ phổ biến rộng rãi ở Mỹ, bài thi SAT cũng được chấp nhận ở nhiều trường đại học Canada, Úc, Anh... Một vài năm gần đây, SAT là một trong những bài thi được sử dụng để xét tuyển vào nhiều trường đại học tại Việt Nam.

Theo ông Đức, SAT không phải một kỳ thi ngôn ngữ mà là kỳ thi về kỹ năng tư duy logic phản biện, do đó cần có cái nhìn rõ ràng về SAT. "Việc học là tích lũy hàng ngày, các em cần tìm hiểu kỳ thi, lên lộ trình cụ thể, vạch ra rõ ràng khoảng thời gian bản thân có thể học SAT. Trong quá trình ôn thi, với mỗi câu hỏi cần làm các bước từ đầu đến cuối, nên dành thời gian học từ vựng trước tiên và làm quen với tiếng Anh. Sau đó luyện những chủ đề, tập trung vào các câu hỏi.

Từ năm 2024, tất cả các quốc gia trên thế giới đều sử dụng chung bài thi SAT trên máy tính. Thời gian thi SAT ngắn hơn, thay vì thi ba giờ như hình thức cũ, kỳ thi SAT sẽ chỉ kéo dài trong hơn hai giờ. SAT bao gồm hai phần: đọc - viết và Toán. Mỗi phần sẽ được chia ra làm hai module và độ khó của module sau sẽ phụ thuộc vào kết quả bài làm ở module trước của thí sinh. Chứng chỉ SAT có thời hạn 5 năm. Ở Việt Nam, mỗi năm kỳ thi SAT được tổ chức nhiều lần ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

