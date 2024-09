5 cụm từ nên tránh trong bài thi Viết IELTS vì bị người chấm thi coi là thừa thãi

1. In the modern era/ in modern times/ at the present time (Trong thời hiện đại/ ở thời điểm hiện tại)

Đây là câu mở đầu “bị” dùng quá nhiều. Thực tế, hầu hết các câu hỏi trong bài thi Viết IELTS đều tập trung vào những vấn đề của hiện tại nên việc viết “trong thời hiện đại/ ở thời điểm hiện tại…” là thừa. Một số thí sinh dùng Nowadays hoặc These days (ngày nay) căn bản là không sai nhưng vì những từ/ cụm từ này bị dùng nhiều quá nên nhàm, bài thi viết không được đánh giá cao.

2. This is a controversial issue/ matter (Đây là vấn đề gây tranh cãi)

Trong các bài thi tiếng Anh, đặc biệt là IELTS, phần lớn các câu hỏi có thể yêu cầu bạn đưa ra ý kiến của mình, nhưng vấn đề trong câu hỏi đó không gây tranh cãi. Bởi thực ra, những vấn đề được đưa ra trong bài thi thường là những chuyện phổ biến trong cuộc sống, như bảo vệ môi trường, dùng thiết bị điện tử…, chứ không phải là những chủ đề gây ồn ào hoặc gây những cảm xúc mạnh. Vì vậy, bạn không nên dùng từ “gây tranh cãi” hay “gây bức xúc” gì cả.

3. It cannot be denied that…/ There is no denying that…/ It is certainly true that… (Không thể phủ nhận rằng…/ Chắc chắn rằng…)

Đây là những cụm từ khiến người chấm thi có thể nghĩ rằng thí sinh học thuộc rồi viết chứ không thực sự hiểu mình đang viết gì. Vì những cụm từ trên có nghĩa là những điều bạn viết ra 100% là thực tế, nhưng trong hầu hết các câu hỏi của bài thi Viết IELTS, những chủ đề được đưa ra là để bàn bạc, đưa ra ý kiến. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tránh viết những cụm từ trên.

4. Research shows that…/ a recent study shows that/ according to a study… (Nghiên cứu cho thấy rằng…)

Những cụm từ chung chung kiểu này, thậm chí không nêu cụ thể nghiên cứu nào và từ bao giờ, thì ngay cả trong một bài luận tiếng Việt cũng không nên dùng. Ngoài ra, phần lớn các vấn đề trong bài thi IELTS không nhất thiết dựa trên nghiên cứu nào cả mà có thể là nhận định mang tính cá nhân thôi.

5. In a nutshell/ in short (Tóm tắt lại, nói tóm lại)

Nhiều thí sinh dùng các cụm từ này để bắt đầu cho câu kết luận. Tuy nhiên, nhiều người chấm thi cho rằng các cụm từ này thiếu trang trọng, không phù hợp trong bài thi viết. Mặc dù cụm từ in short dễ được chấp nhận hơn cụm từ in a nutshell một chút, nhưng tốt nhất là bạn nên tránh viết hai cụm từ này.

Bạn có thể thay thế bằng những cụm từ đồng nghĩa khác như in summary, to summarize…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]