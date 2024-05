Thêm 2 đơn vị được Bộ GD&ĐT cấp phép thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Cụ thể, tại Quyết định 1399/QĐ-BGDĐT, Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm và Tập đoàn Giáo dục Pearson (Vương quốc Anh).

Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test.

Địa điểm tổ chức thi tại Hà Nội: số 20 Nguyễn Quyền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (4 phòng thi trên máy tính); Tại Thành phố Hồ Chí Minh: số 158/11 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (3 phòng thi trên máy tính).

Hình thức thi: Bài thi trên máy tính. Chứng chỉ được cấp: Versant English Placement Test.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Versant English Placement Test giữa Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Cánh Buồm và Tập đoàn Giáo dục Pearson tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/11/2028.

Tại Quyết định 1400/QĐ-BGDĐT, Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giữa Công ty IIG Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ.

Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh TOEIC.

Địa điểm tổ chức thi: số 484 Lạch Tray, phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (13 phòng thi trên giấy và 3 phòng thi trên máy tính).

Hình thức thi: Bài thi trên giấy và bài thi trên máy tính. Chứng chỉ được cấp là Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC: TOEIC Listening and reading official score certificate và TOEIC speaking and writing tests official score certificate.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh TOEIC giữa Công ty cổ phần IIG Việt Nam, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 12/5/2028.

Trước đó, ngày 11/5, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách 87 đơn vị, tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế của nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cấp gồm tiếng Anh (Aptis ESOL, KET, PET, FCE, IELTS, Linguaskill, PEIC, TOEIC...), tiếng Đức (DSD, ÖSD Zertifikat), tiếng Hàn (TOPIK), tiếng Nhật (JLPT, NAT-TEST, TOPJ), tiếng Trung (HSK Examination Score Report), tiếng Pháp (DELF - DALF), tiếng Hoa (TOCFL). Việc cập nhật danh sách các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam nhằm giúp người dân có thông tin chính thống về các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ được cấp phép ở Việt Nam đối với từng loại chứng chỉ.

