Lơ là chống dịch virus corona, hiệu trưởng trường THPT bị điều chuyển công tác

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 09:30 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa phê bình và yêu cầu điều chuyển công tác hiệu trưởng 1 trường THPT không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra

Virus Corona Sự kiện:

Ngày 3-2, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã đi kiểm tra việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận Dương Kinh, Hải Phòng). Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng tham mưu, trình UBND TP thực hiện điều động chuyển công tác đối với Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi do lơ là, không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND TP và Sở GD-ĐT Hải Phòng về công tác phòng chống dịch do virus corona gây ra.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng (thứ hai từ trái qua) kiểm tra tại trường THPT Mạc Đĩnh Chi

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thực hiện ngay công tác dọn dẹp vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng các lớp học.

Trước đó, ngày 2-2, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản cho phép học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT nghỉ học trong 3 ngày từ ngày 3-2 đến hết ngày 5-2 để thực hiện các biện pháp khử khuẩn và tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona.

Tuy nhiên, khi kiểm tra đột xuất tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Đoàn đến kiểm tra phát hiện nhà trường vẫn chưa tiến hành dọn dẹp tổng vệ sinh tại khu vực lớp học, bàn ghế chưa được lau chùi, có nhiều bụi bẩn, bề mặt sàn các lớp học trong tình trạng nhếch nhác…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã phê bình Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời yêu cầu ngay trong ngày phải thực hiện lau dọn vệ sinh sạch sẽ các lớp học và tiến hành phun thuốc khử trùng khu vực trường, lớp học.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến thời điểm 12 giờ ngày 3-2, tại TP Hải Phòng ghi nhận có 13 trường hợp nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, trong đó đã loại trừ 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện có 10 ca bệnh đang được theo dõi điều trị, trong đó có 8 ca bệnh đang theo dõi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và 2 ca tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trẻ em.

Trong đó, chị V.T.T.T. và con là V.T.B đến từ TP Cần Thơ và anh N.V.H (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) hiện tại sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính được ra viện vào ngày hôm nay 3-2. Hai trường hợp: Anh N.V.Đ (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và anh L.W.L (người Trung Quốc, sinh sống tại Văn Cao, quận Hải An, Hải Phòng) kết quả báo sơ bộ âm tính với nCoV, chuyển khu vực đệm, chờ kết quả chính thức để cho ra viện. Các bệnh nhân khác đang theo dõi, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm.

