Hà Nội yêu cầu thu điện thoại của học sinh trước giờ học

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 28/8 cho biết như trên.

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở, việc quản lý điện thoại di động và các thiết bị thu, phát sóng nhằm hạn chế tình trạng học sinh mất tập trung, đảm bảo hiệu quả dạy và học.

Ông cho rằng thời gian qua, nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm túc, nhiều phụ huynh phản ánh con em vẫn dùng điện thoại trong giờ học để giải trí, chơi game. Do đó, Sở bắt buộc các trường thu điện thoại của học sinh trước tiết đầu tiên, rồi trả lại các em khi buổi học kết thúc. Cuối năm ngoái, việc này chỉ dừng ở mức khuyến cáo.

"Nếu học sinh và gia đình có việc gấp, hai bên có thể liên hệ bằng điện thoại của giáo viên chủ nhiệm hoặc đường dây nóng của trường", ông Cương nói.

Với những tiết học mà giáo viên cho phép, các em sẽ được mang điện thoại vào lớp, sử dụng dưới sự giám sát của thầy cô. Tuy nhiên, Sở yêu cầu giáo viên thiết kế bài giảng làm sao để không cần dùng đến điện thoại.

Sở kêu gọi phụ huynh phối hợp với nhà trường trong việc quản lý học sinh dùng điện thoại, đồng thời yêu cầu các trường công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh.

Ảnh minh họa: Gemini

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được dùng điện thoại trong giờ để phục vụ học tập, nếu được giáo viên cho phép.

Tuy nhiên, gần đây, nhiều quốc gia như Pháp, Hy Lạp, Hungari, Đan Mạch, Bỉ... gần đây có động thái thắt chặt việc cho học sinh dùng điện thoại trong trường.

TP HCM hồi tháng trước cũng giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu, lấy ý kiến về việc cấm học sinh dùng điện thoại ở trường, kể cả trong giờ ra chơi, trừ khi giáo viên cho phép. Việc này dự kiến thực hiện trong năm học tới.

Năm 2023, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) kêu gọi toàn cầu cấm học sinh dùng điện thoại ở trường, nhằm giảm gián đoạn giờ học, nâng cao chất lượng học và bảo vệ trẻ em khỏi bị bắt nạt trên mạng.