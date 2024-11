Nói không với điện thoại, học sinh Nghệ An trở về tuổi thơ với nhảy dây, đá cầu

Hơn 1 tháng qua, sân trường giờ ra chơi tại trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An) luôn có từng nhóm học sinh vui đùa với những trò chơi dân gian như đá cầu, nhảy dây…

Từng nhóm học sinh tụ tập lại với nhau nhảy dây bất kể nam hay nữ tạo nên sự đoàn kết, hòa đồng và không khí vui tươi trong trường học.

Trước đó vào ngày 19/10, Sở GD&ĐT Nghệ An cùng với Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Học sinh Nghệ An nói không với điện thoại trong buổi học”. Cuộc vận động nhằm xây dựng môi trường giáo dục phát triển, an toàn, lành mạnh, hạn chế mức thấp nhất những tác động tiêu cực của điện thoại di động đối với học sinh.

Từ khi cuộc vận động triển khai, học sinh ở các trường học thay vì sử dụng điện thoại như trước đã chuyển sang các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể ở sân trường. Một số trường học đã lắp đặt các hộp đựng điện thoại có khóa để cất giữ điện thoại của học sinh trong buổi học, giờ ra chơi.

Tại Trường THPT Kỳ Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), những giờ ra chơi sân trường luôn chật kín học sinh với không khí vui tươi, sôi nổi.

Để học sinh có thêm những trò chơi đoàn kết, bổ ích, Trường THPT Kỳ Sơn thường xuyên tổ chức các cuộc thi kéo co giữa các lớp, các khối vào giờ ra chơi, hoạt động toàn trường.

Dù là những cuộc thi kéo co giao hữu, nhưng các em học sinh cũng luôn cố gắng hết mình để giành chiến thắng.

Các đội thi tranh tài trong tiếng hò reo cổ vũ của đông đảo học sinh và các giáo viên trong trường.

Những màn kéo co gay cấn, hấp dẫn của các em học sinh trường THPT Kỳ Sơn.

Hay những màn nhảy dây như đưa các em trở về với tuổi thơ ấu.

Mỗi lúc đến giờ ra chơi, các em học sinh trường THPT Tương Dương 2 (huyện Tương Dương, Nghệ An) lại chia thành từng nhóm để chơi đá cầu trong sân trường.

Giờ ra chơi, sân của trường THPT Tương Dương 1 lại đông vui tấp nập với những trò chơi thú vị như đá bóng, đá cầu, nhảy dây, chơi ù, tượng…

Với những giờ ra chơi năng lượng, các em học sinh được vận động thân thể, giúp giảm thiểu tình trạng ngủ gật và có thể tiếp thu bài giảng hiệu quả hơn trong giờ học.

Để hưởng ứng tốt cuộc vận động của ngành giáo dục Nghệ An “nói không với điện thoại trong trường học”, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng dành tặng nhiều phần quà, các bộ trò chơi, cờ vua cho các em học sinh trong trường vui chơi. Trong ảnh, các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn) lại tập trung ra các bàn ghế đá để chơi cờ vua.

Ngoài cờ vua, các em học sinh còn chơi những trò chơi dân gian như chơi ô ăn quan, chơi ù...

Một số trường học còn chủ động tạo các trò chơi để các em học sinh có thêm niềm vui, động lực đến trường. Thầy giáo Lương Văn Huỳnh - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 2 (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết: "Tham gia trò chơi giúp các em học sinh quên đi căng thẳng sau các tiết học. Đồng thời sẽ nạp thêm năng lượng tích cực, để các em thoải mái hơn khi bước vào tiết học mới. Phụ huynh rất đồng tình và ủng hộ với nhà trường”, thầy Huỳnh nói.

