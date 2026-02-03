Game thủ nhí 12 tuổi tuyên bố bỏ học, gây tranh luận trái chiều

Cậu bé có nghệ danh Tarou bắt đầu chơi game từ năm 3 tuổi và hiện sở hữu hơn 230.000 người theo dõi trực tuyến. Ngày 8/2, Tarou thông báo rằng cậu sẽ không nhập học trung học mà dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập và thi đấu esports - thể thao điện tử.

“Đây là kết quả của quá trình trao đổi suốt một năm giữa gia đình và nhà trường”, Tarou viết. “Em muốn xây dựng một lối sống cho phép mình nghiêm túc theo đuổi esports, đồng thời vẫn bảo đảm đủ thời gian ngủ, vận động và học tập".

Trong cuộc phỏng vấn với NEWS Post Seven, cha mẹ Tarou cho biết cậu bé có thể đánh bại cả các tuyển thủ chuyên nghiệp ngay từ năm lớp 2 tiểu học. Năm 2020, dưới sự hướng dẫn của một game thủ chuyên nghiệp, Tarou lập kênh mạng xã hội chuyên phát sóng các trận đấu Fortnite, và lượng người đăng ký đã tăng lên hơn 230.000.

Tarou dành hàng giờ mỗi ngày để chơi game. Cha cậu nói rằng cậu có năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực này. Ảnh: 163.com

Tarou cho biết quyết định này xuất phát từ mục tiêu tham dự và cạnh tranh tại Fortnite World Cup - một trong những giải đấu esports có số tiền thưởng cao nhất thế giới. “Những game thủ hàng đầu liên tục tiến bộ. Nếu muốn bắt kịp hoặc vượt qua họ, luyện tập dưới 10 giờ mỗi ngày là không đủ”, cậu nói.

Cha của Tarou ủng hộ lựa chọn của con trai và cho rằng cường độ luyện tập trong esports rất khác so với thể thao truyền thống. Ông cho rằng các vận động viên thể thao thông thường tập khoảng 5 giờ mỗi ngày, còn game thủ có thể luyện tập tới 13–14 giờ. Theo ông, những tuyển thủ hàng đầu ở máy chủ châu Á thường dành 10–12 giờ luyện tập mỗi ngày trong suốt 5–6 năm. Nếu Tarou phải đến trường hàng ngày, cậu sẽ kiệt sức sau giờ học và khó có thể duy trì thời gian luyện tập tập trung cần thiết.

Ông cũng tin rằng con trai sở hữu năng khiếu đặc biệt, với khả năng tập trung vượt xa trẻ em cùng trang lứa. Có lần Tarou chơi liên tục 28 giờ gần như không nghỉ, mải mê đến mức quên cả việc đi vệ sinh và vô tình làm ướt quần.

Nhật Bản hiện áp dụng 9 năm giáo dục bắt buộc. Thành tích học tập của Tarou không được tiết lộ, và cũng chưa rõ liệu cậu có tiếp tục học theo hình thức tại nhà hay không.

Quyết định của cậu đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một người cho rằng những năm trung học là quãng thời gian vui vẻ nhất với bạn bè, câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khóa, và thật đáng tiếc nếu đánh đổi tất cả vì esports. Trong khi đó, một số người khác lại bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng điều quan trọng nhất là dốc hết tâm sức cho điều mình yêu thích.

Một cư dân mạng viết: “Tôi hoàn toàn hiểu quyết định của gia đình. Không nên vội chỉ trích một đứa trẻ vì không đến trường, thu nhập của em trong vài năm qua có lẽ đã vượt xa cả đời học tập và làm việc theo con đường thông thường của rất nhiều người".