Con gái khóc kêu "mẹ sinh con ra, sao con lại giống bố?", nhìn diện mạo người bố ai cũng thương đứa trẻ

Ngoại hình của mỗi đứa trẻ được di truyền từ cả bố và mẹ. Tuy nhiên trên thực tế và nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh gen di truyền của người bố thường trội hơn mẹ nên các bé đa số sẽ nhận nhiều gen từ bố hơn, giống bố hơn. Chính vì điều này cũng đã dẫn đến một tình huống dở khóc dở cười.

Cụ thể một đoạn video bất ngờ xôn xao mạng xã hội xứ Trung ghi lại khoảnh khắc khóc nức nở của một cô bé gái 6 tuổi ở Tô Thiên, Giang Tô nước này. Trong video, cô bé vừa khóc vừa nói với mẹ bằng sự bất bình, không hiểu tại sao con lại giống bố. "Mẹ sinh con ra chứ không phải bố sinh con ra, vậy tại sao con lại giống bố đến vậy?".

Bé gái khóc lóc hỏi mẹ tại sao bản thân lại giống bố đến vậy?

"Tất cả các bài hát đều ca ngợi mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời và không ca ngợi bố. Vậy nên bố không tốt", cô bé than thở khiến người mẹ bật cười.

Nhiều người sẽ khá ngạc nhiên vì không hiểu tại sao chuyện cô bé giống bố lại trở thành điều không thích. Hóa ra, chị Giang - mẹ cô bé cho biết, con gái chị luôn cảm thấy bố mình có diện mạo không đẹp bằng mẹ nên hiện tại cô bé cũng có một diện mạo không xinh xắn với gương mặt bụ bẫm, mắt 1 mí, mũi tẹt và bờ môi hơi hô.

Từ nhỏ đến lớn, cô bé đều thừa hưởng trọn vẹn các nét của bố.

Chị Giang tâm sự thêm, chồng mình thực sự là người bố rất tốt, dành nhiều thời gian cho con gái nhưng chỉ vì di truyền diện mạo không đẹp cho con gái mà khiến cô bé phải khóc lóc như thế này. Ai nấy sau khi biết được sự thật phía sau màn khóc lóc ăn vạ của bé gái đều bật cười, đồng thời bày tỏ rất thương cô bé. Tuy nhiên số khác cho rằng hiện tại em mưới 6 tuổi, tương lai diện mạo của em còn thay đổi rất nhiều nên không cần quá lo lắng.

Ông bố quá đau lòng sau câu nói của con gái.

Trên thực tế đúng như đã nói ở trên, khoa học cũng đã chứng minh con cái sinh ra thường giống bố nhiều hơn giống mẹ. Cụ thể trẻ nhận được 50% gene từ bố và phần còn lại từ mẹ. Tuy nhiên, gene của nam mạnh hơn nên thường nổi bật hơn, thông thường sẽ có 40% gene nữ hoạt động và 60% gene nam hoạt động.

Hình thể và các đường nét của con được pha trộn giữa cả hai bộ gene bố và mẹ. Từng đường nét sẽ phụ thuộc vào việc gene đó trội hay lặn.

3 đặc điểm sau đây có thể được truyền từ bố sang con:

Hói đầu

Trong cuộc sống, có rất nhiều nam giới phải đối mặt với vấn đề rụng tóc và hói đầu, ảnh hưởng đáng kể đến ngoại hình và làm trông già đi rất nhiều. Đặc biệt, khi đến độ tuổi trung niên, tình trạng rụng tóc thường trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí những người trước đây có mái tóc dày cũng có khả năng trở nên hói.

Theo thống kê từ một viện nghiên cứu tại Trung Quốc, nhiều nam giới đang phải đối mặt với áp lực của cuộc sống, với tình trạng rụng tóc nghiêm trọng ngay trước khi bước vào tuổi trung niên và mái tóc của họ ngày càng mỏng đi.

Trong khi đó, các nghiên cứu liên quan khác đã phát hiện ra sự liên quan giữa di truyền và chứng hói đầu. Nếu hai thế hệ liên tiếp trong gia đình mắc phải vấn đề hói đầu, khả năng cao là tình trạng này sẽ được truyền sang con cái. Điều này có nghĩa là nếu bố hoặc ông bị hói đầu, thì con trai của họ có nguy cơ cao mắc phải tình trạng tương tự.

Do đó, các chuyên ra nhắc nhở, việc bố mẹ hiểu rõ về yếu tố di truyền này có thể giúp nhận thức được nguyên nhân và khả năng phát triển của chứng hói đầu, từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp để giảm thiểu tác động của nó đến thế hệ sau.

Mũi to

Mọi bậc phụ huynh đều có mong ước rằng con cái sẽ có ngoại hình ưa nhìn, với gương mặt duyên dáng, mũi cao, mái tóc dày...

Tuy nhiên, nhiều nam giới có thể có chiếc mũi lớn hơn, điều này cũng có khả năng được truyền cho con cái. Mặc dù đặc điểm này không thể nhìn thấy ngay từ khi trẻ mới sinh, nhưng vấn đề này sẽ trở nên rõ ràng hơn khi trẻ lớn lên.

Trong nhân tướng học, việc có một chiếc mũi to được liên kết với ý nghĩa của mũi tiền tài. Theo học thuyết này, mũi to được coi là một dấu hiệu của sự thịnh vượng và thành công về mặt tài chính.

Đứa trẻ có mũi to được cho là có khả năng thu hút và tích lũy tài lộc. Đặc điểm ngoại hình này được coi là một trạng thái tướng mạo mang lại sự may mắn, thịnh vượng trong cuộc sống sau này. Hiện nay, thông tin này được xem mang tính chất tham khảo, do đó bố mẹ cũng không nên quá lo lắng về hình dáng mũi của trẻ.

Bởi, mỗi đứa trẻ là một cá nhân độc đáo với những đặc điểm ngoại hình, cá tính riêng. Điều quan trọng là khuyến khích trẻ phát triển sự tự tin và yêu thích bản thân, không chỉ dựa trên ngoại hình mà còn trên cơ sở của nhân cách, phẩm chất và năng lực.

Màu da

Màu da của trẻ được xác định bởi sự kết hợp của các gen di truyền từ cả bố và mẹ. Mỗi người đều mang trong mình hai bản sao của gen màu da, một từ bố và một từ mẹ.

Gen màu da có nhiệm vụ điều chỉnh sản xuất melanin, một chất sắc tố quyết định màu da. Nhưng trong một số trường hợp, trẻ có thể thừa hưởng gen di truyền màu da từ bố mạnh hơn.

Trường hợp khác, nếu cả bố và mẹ đều có làn da trắng, khả năng cao con cũng sẽ có làn da trắng. Tuy nhiên, màu da cũng có sự đa dạng trong quần thể gen và có thể kết hợp theo nhiều cách khác nhau. Nếu một trong hai bố mẹ có làn da đậm hơn, màu da của con cái có thể nằm giữa màu da của bố mẹ.

Mặc dù yếu tố di truyền có tác động đến ngoại hình của trẻ, nhưng đây chỉ là một khía cạnh nhỏ trong việc định hình con người và không nên xem là một tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá tương lai của trẻ.

Các chuyên gia cho rằng, điều trọng hơn là tôn trọng và khuyến khích trẻ phát triển toàn diện, bao gồm cả mặt tinh thần, văn hóa và trí tuệ. Điều này sẽ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và sự hài lòng với bản thân, phát triển tài năng riêng biệt,

Bố mẹ cũng nên rèn luyện cho con những thói quen sinh hoạt lành mạnh và đức tính tốt. Trên thực tế, nếu trẻ được nuôi dưỡng tốt với một môi trường tích cực, trẻ cũng sẽ dễ tạo được sự nghiệp, cuộc sống hạnh phúc và thành công theo cách riêng của mình.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]