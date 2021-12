Cô giáo giao bài tập, học sinh đọc xong đề bài lại hoang mang không biết là môn gì?

Thứ Bảy, ngày 25/12/2021 10:07 AM (GMT+7)

Mới đây, đề bài tập môn Vật lý được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Khác với những đề bài thông thường, đề Vật lý này lại có "trộn" chút Văn học khiến nhiều bạn học sinh hoang mang.

Nhắc tới môn Vật lý chắc hẳn ai nấy đều sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt các công thức như: tính vận tốc, quãng đường, lực hấp dẫn, trọng lực... hay các quy tắc về dòng điện, từ trường. Chính vì thế, mỗi khi đến giờ làm bài kiểm tra môn Vật lý học sinh cũng phải "toát mồ hôi" để ghi nhớ loạt công thức này.

Tuy nhiên, mới đây một đề bài Vật lý được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Khác với những đề bài thông thường, đề bài này lại có "trộn" chút Văn học khiến nhiều người ngạc nhiên vì thực tế môn Văn thuộc môn khối Xã hội, còn Vật lý lại thuộc khối Tự nhiên, chẳng có gì liên quan đến nhau.

Cụ thể, đề bài này gồm 2 câu hỏi. Câu đầu tiên yêu cầu học sinh so sánh dòng điện trong các môi trường đã học về mọi khía cạnh. Câu hỏi này yêu cầu sử dụng phép so sánh quen thuộc trong văn học. Nếu bạn nào học khá văn chắc chắn sẽ làm rất tốt câu hỏi này. Ngoài kiến thức Vật lý thì bạn cũng cần có thêm các kỹ năng của môn Văn như kẻ bảng so sánh, chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau chứ không thể chỉ liệt kê ra khái niệm là xong.

Đề kiểm tra môn Vật lý có 2 câu thì cả 2 câu đều liên quan đến Văn học, nhất là câu 2 yêu cầu viết đoạn văn. (Ảnh: Đức Thịnh/ Group Trường Người Ta)

Nhưng đó chưa phải điều bất ngờ nhất. Ở câu thứ 2, đề kiểm tra còn yêu cầu viết đoạn văn ngắn trình bày cảm nghĩ sau khi học hết chương 3 - Vật lý 11 về một khía cạnh nào đó mà mình thích (ứng dụng, tiềm năng phát triển, lý do nên/ không nên chương 3, liên kết với các phần khác trong Vật lý. Nếu được quyết định thì em có muốn học chương 3/ Vật lý không? Vì sao?).

Đây đích thị là câu hỏi đậm chất văn học không thể bàn cãi. Tuy nhiên học sinh cũng cần có kiến thức Vật lý và phải bao quát cả chương trong một đoạn văn ngắn. Thật là một đề bài không hề đơn giản.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đề bài này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc không biết đây là đề kiểm tra môn Vật lý hay môn Ngữ Văn. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến khen cách ra đề này rất sáng tạo, có thể tích hợp các môn học.

- Khi cô giáo yêu Văn học nhưng lại đi dạy môn Vật lý.

- Đề bài này đọc xong đã hoang mang rồi thì làm kiểu gì đây?

- Học giỏi Lý thôi chưa đủ, cần học giỏi cả môn Văn cơ.

Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/co-giao-giao-bai-tap-hoc-sinh-doc-xong-de-bai-lai-hoang-mang-khon...Nguồn: https://hoahoctro.tienphong.vn/co-giao-giao-bai-tap-hoc-sinh-doc-xong-de-bai-lai-hoang-mang-khong-biet-la-mon-gi-post1403870.tpo