Sốc toàn tập: Lý do điểm chuẩn lớp 10 ở Nghệ An thấp chưa từng có

“Vét” đến học sinh cuối cùng vẫn thiếu chỉ tiêu

Mới đây, thông tin một học sinh chỉ cần 2,5 điểm/3 môn (đã bao gồm điểm ưu tiên và khuyến khích nếu có) là có thể trúng tuyển vào Trường THPT Nam Đàn 2 (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An) đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về chất lượng đào tạo khi điểm chuẩn đầu vào quá thấp.

Ông Phạm Xuân Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 xác nhận, điểm chuẩn tuyển sinh đợt 2 của trường là 2,5 điểm, thấp hơn 7 điểm so với điểm chuẩn đợt 1 (9,5 điểm). Tuy nhiên, trong số 31 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đợt 2, chỉ có 1 em là 2,5 điểm. Theo ông Phú, điểm chuẩn xuống thấp là điều đã được dự báo trước. Và dù đã lấy điểm rất thấp nhưng nhà trường vẫn thiếu 12 học sinh so với chỉ tiêu được giao.

Ngoài năm học 2024 - 2025 điểm trúng tuyển vào Trường THPT Nam Đàn 2 cao đột biến với 13,2 điểm khi lần đầu tiên trường có đến 720 học sinh đăng ký dự thi, còn lại, các năm trước điểm chuẩn vào trường cũng chỉ từ 7 - 9 điểm và đều nằm trong tốp cuối của tỉnh.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Nam Đàn 2

Trước mùa tuyển sinh năm nay, một số trường công lập trên địa bàn huyện Nam Đàn (cũ) đã có động thái “mời” học sinh đăng ký vào trường do lo ngại không đủ học sinh đăng ký dự thi. Bởi, quy mô học sinh lớp 9 trên địa bàn giảm 500 em và có gần 600 học sinh đã đăng ký NV1 vào các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX hoặc xuống huyện Hưng Nguyên (cũ) dự thi. Như vậy, thực tế các trường công lập ở Nam Đàn thiếu gần 170 hồ sơ và đây là lý do năm học này các trường đều hạ điểm chuẩn và phải “vét” đến học sinh cuối cùng.

7,75 điểm là điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ cũ). Ông Lê Khắc Thục, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ở mùa thi trước, điểm chuẩn của trường là hơn 11 điểm và cao hơn khá nhiều so với năm nay. Năm học 2025 – 2026, trường có 630 chỉ tiêu nhưng số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đủ. Với mức điểm chuẩn “thấp kỷ lục” trên, đến nay trường vẫn đang thiếu gần 60 chỉ tiêu.

Hiệu trưởng Trường THPT Tân Kỳ cũng bày tỏ sự lo ngại khi bước vào năm học mới với đầu vào thấp, chỉ hơn 2 điểm/môn. “Với lực học dưới trung bình, rõ ràng chất lượng học sinh ở khóa này sẽ thấp hơn nhiều so với các năm trước. Sau khi nhập học, nhà trường sẽ phân loại học sinh, bổ sung kiến thức và có kế hoạch dạy học phù hợp”, thầy Thục chia sẻ.

Năm nay, Trường THPT Tân Kỳ thiếu gần 60 chỉ tiêu dù lấy điểm chuẩn chỉ 7,75 điểm

Tương tự, tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (huyện Thanh Chương cũ), điểm chuẩn vào lớp 10 đợt 1 là 5,75 cho 3 môn thi. Theo lãnh đạo nhà trường, “đây là mức điểm thấp chưa từng có” nhưng nhà trường vẫn phải tuyển đến thí sinh cuối cùng, vì năm nay trường có 450 chỉ tiêu nhưng chỉ có 411 học sinh dự thi.

Nhiều trường lấy điểm thấp, do đâu?

Thống kê cho thấy, mặt bằng điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An năm học 2025 - 2026 giảm hơn so với năm ngoái. Trong đó, Trường THPT Thái Lão điểm chuẩn là 11,75 điểm, thấp hơn 7 điểm so với năm học trước; điểm chuẩn Trường THPT Lê Hồng Phong là 10 điểm, thấp hơn 6,5 điểm; điểm chuẩn Trường THPT Lê Viết Thuật là 15,25 điểm, thấp hơn 6,4 điểm. Hay như ở huyện Tương Dương, điểm chuẩn Trường THPT Tương Dương 1 chỉ 9 điểm; Trường THPT Tương Dương 2 là 10,5 điểm...

Điểm chuẩn xuống thấp cũng là điều đã được dự báo trước trong mùa tuyển sinh năm nay khi nhiều trường hạ điểm chuẩn. Lý do bởi năm nay, số học sinh trên toàn tỉnh giảm gần 5.000 em. Trong khi đó, Sở GD&ĐT vẫn giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 như các năm trước để không làm xáo trộn đội ngũ, ảnh hưởng đến quy mô trường lớp và tăng cơ hội cho học sinh vào lớp 10 công lập.

Năm nay, số học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An giảm gần 5.000 em.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết, toàn tỉnh có 11 trường công lập có số học sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu. Tuy nhiên, công tác thi vẫn được tiến hành với mục đích đánh giá chất lượng và để học sinh dự thi lấy điểm nền vào các trường chuyên hoặc tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường công lập khác. Do vậy, nhiều trường phải lấy hết học sinh trong danh sách để đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Về chất lượng tuyển sinh, vì đề thi lớp 10 phải có sự phân hóa để các trường xét tuyển đầu vào, làm điểm nền xét tuyển vào các trường chuyên và các trường nội trú nên kết quả thi không có sự đồng đều. Tuy nhiên, qua thống kê toàn tỉnh, năm nay, điểm trung bình của các môn khá tốt. Cụ thể, điểm trung bình môn Ngữ văn 7,17; Toán 5,66 và Ngoại ngữ 5,06. Điểm trung bình môn của toàn tỉnh là 17,89 điểm.