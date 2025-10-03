Cậu bé nhập viện sau khi làm bài tập về nhà suốt 14 tiếng

Nỗi ám ảnh về thành tích học tập ở Trung Quốc không còn là điều xa lạ, nhưng trong một số trường hợp cực đoan, nó thực sự có thể đẩy trẻ em vào nguy hiểm. Mới đây, một cậu bé 11 tuổi đã phải nhập viện sau khi ngồi làm bài tập liên tục từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mà không nghỉ ngơi. Đến 11 giờ đêm, cậu bé bắt đầu bị kích động, thở nhanh, chóng mặt, đau đầu và tê liệt tay chân. Cha mẹ cậu hoảng sợ vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán gặp vấn đề về hô hấp do tăng thông khí.

Theo đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, cậu bé tên Liangliang đã nhập viện và phải đeo mặt nạ thở oxy, đồng thời được hướng dẫn cách điều chỉnh nhịp thở. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hô hấp của cậu bé được xác định là do cậu thở quá nhanh và sâu, điều này xuất phát từ áp lực tâm lý khi bị cha mẹ ép buộc làm bài tập liên tục trong suốt 14 giờ.

Các triệu chứng liên quan đến tình trạng này có thể bao gồm tức ngực, khó thở, chóng mặt và tê liệt tay, chân, môi, thậm chí toàn thân. Trường hợp nặng có thể dẫn đến co cứng cơ toàn thân hay còn gọi là hiện tượng “bàn tay gà” với các ngón tay co giật. Nếu không được điều trị kịp thời, tính mạng người bệnh có thể bị đe dọa.

Mặc dù các ca như của Liangliang dường như rất hiếm, nhưng theo Bệnh viện Trung ương Trường Sa, chỉ riêng khoa cấp cứu nhi đã tiếp nhận hơn 30 trẻ vị thành niên với các triệu chứng tương tự trong tháng 8, tăng gấp 10 lần so với những tháng trước đó. Nguyên nhân chính được liệt kê là áp lực học tập, lo âu do thi cử và việc sử dụng điện thoại quá nhiều.

Câu chuyện gây sốc của Liangliang một lần nữa làm dấy lên tranh luận về nỗi ám ảnh thành tích ở Trung Quốc. Ở quốc gia này, những kỳ thi nổi tiếng khắc nghiệt như tuyển sinh đại học có thể quyết định tương lai của một người, tạo ra áp lực khổng lồ lên học sinh, nhiều em không chịu đựng nổi.