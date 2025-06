Cán bộ, giáo viên họp nóng công tác thi: Không được 'sáng tạo' khi coi thi

Niêm phong tất cả các phòng không sử dụng

Với tính chất quan trọng của kỳ thi, Quy chế thi Tốt nghiệp THPT đã có những quy định chặt chẽ về vai trò, nhiệm vụ của từng lực lượng tham gia các khâu trong kỳ thi.

Đối với Trưởng Điểm thi sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động tại điểm thi; bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại điểm thi. Bảo đảm các phòng không sử dụng trong buổi thi phải được khóa và niêm phong trước mỗi buổi thi.

Quy chế thi quy định, các phòng không sử dụng trong buổi thi phải được khóa và niêm phong trước mỗi buổi thi. (ảnh: Hà Linh)

Tổ chức phổ biến cho các thí sinh về các quy định bảo vệ bí mật Nhà nước với đề thi và các hành vi vi phạm quy chế thi.

Trưởng điểm thi cũng sẽ phối hợp với lực lượng công an để triển khai các giải pháp, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng ngừa việc thí sinh gian lận trong kỳ thi khi có yêu cầu của Hội đồng thi hoặc Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Trước mỗi buổi thi các môn, Trưởng điểm thi phải có phương án bảo đảm các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của tất cả những người làm nhiệm vụ tại điểm thi phải được lưu giữ tại phòng trực. Thiết bị được khóa và niêm phong cho đến khi kết thúc buổi thi.

Người này cũng phân công để các giám thị 1, giám thị 2, giám sát phòng thi bốc thăm vị trí thực hiện nhiệm vụ giám sát; bốc thăm vị trí thực hiện nhiệm vụ coi thi và cách đánh số báo danh tại phòng thi, bảo đảm nguyên tắc một giám thị không coi thi quá một lần tại một phòng thi trong kỳ thi. Quy chế thi cũng đã quy định tối thiểu có 5 cách đánh số báo danh trong phòng thi để cán bộ coi thi áp dụng, không phải đánh tuỳ tiện.

Các điểm thi phải bố trí nơi bảo quản đồ dùng của thí sinh bao gồm: vật dụng cá nhân, tài liệu không phép mang vào phòng thi bảo đảm khoảng cách tối thiểu 25 mét tính từ nơi bảo quản đến phòng thi của thí sinh đó dự thi.

Trưởng điểm thi được yêu cầu kịp thời báo cáo sự cố bất thường (nếu có) cho Hội đồng thi, đặc biệt là các sự cố về đề thi và các sự cố ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Trao đổi kịp với lực lượng công an các thông tin ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và bảo vệ bí mật nhà nước với đề thi để phối hợp xử lý theo quy định.

Tuyệt đối không sáng tạo xử lý tình huống

Đối với giám thị, quy chế thi quy định vai trò, trách nhiệm là coi thi tại phòng thi theo đúng quy định. Trong suốt thời gian thí sinh làm bài thi, giám thị không được ra khỏi phòng thi (trừ trường hợp bất khả kháng và phải nhận được sự đồng ý của Trưởng điểm thi).

Giám thị cũng có trách nhiệm phải bảo quản đề thi từ khi tiếp nhận cho đến hết thời gian thi của buổi thi.

Giám thị coi thi có quyền lập biên bản xử lý các thí sinh nếu phát hiện vi phạm quy chế.

Cán bộ coi thi phải bốc thăm vị trí thực hiện nhiệm vụ coi thi và cách đánh số báo danh tại phòng thi.

Khi có tình huống bất thường xảy ra trong quá trình coi thi, giám thị không được rời phòng thi mà phải thông qua người giám sát ở ngoài phòng thi để báo ngay cho Trưởng điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý.

Ngoài lực lượng giám thị, trong kỳ thi còn có lực lượng giám sát phòng thi, làm việc ở ngoài phòng thi.

Giám sát phòng thi chỉ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực được phân công, mỗi cán bộ giám sát phòng thi thực hiện giám sát không quá 3 phòng thi liền nhau trong cùng một tầng và cùng một toà nhà.

Trường hợp có thí sinh được phép ra ngoài phòng thi, lực lượng này có trách nhiệm giám sát thí sinh đảm bảo việc, không được tiếp xúc, trao đổi với thí sinh khác trong suốt quá trình ra khỏi phòng thi.

Trước kỳ thi diễn ra, Bộ GD&ĐT đã lập nhiều đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tại các địa phương. Một trong những nội dung lãnh đạo Bộ này lưu ý các địa phương đó là, phải tập huấn kỹ quy chế thi cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức thi.

Đặc biệt, khi có các tình huống xảy ra, cán bộ, giáo viên lưu ý xử lý theo đúng quy chế, quy định, tuyệt đối không được tự ý sáng tạo. Trường hợp có những tình huống mới, khó, vượt quá thẩm quyền, có thể báo cáo với Hội đồng thi xin ý kiến chỉ đạo.

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Thái Bình cách đây ít ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh nội dung: “Dạy trên lớp thì các thầy cô thoải mái sáng tạo, nhưng coi thi thì cứ đúng quy định mà làm. Bất kỳ thắc mắc gì, cần hỏi ngay Ban chỉ đạo thi cấp trên, không giấu giếm, không tự mình loay hoay xử lý”.