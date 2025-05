1 chọi 18 vào lớp 6 trường 'hot' ở Hà Nội

Từ hơn 6h, rất đông học sinh và phụ huynh đã tập trung tại trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội. Các tình nguyện viên hướng dẫn thí sinh tìm phòng, phân luồng giao thông.

Dù 7h15 thí sinh mới phải có mặt nhưng do nhà cách trường 10 km, mẹ con chị Nguyễn Thanh Hà ở quận Thanh Xuân đi thi từ 6h để tránh tắc đường. Ghi số báo danh, số nhà và số phòng vào một tờ giấy nhỏ, chị Hà đưa cho con, dặn dò cẩn thận. Chưa yên tâm, chị ra nhờ các tình nguyện viên dẫn con đến tận nơi.

"Đông người nên con cũng ngợp, sợ lơ ngơ không tìm được phòng", chị nói, cố với theo dặn con bình tĩnh và tìm mẹ ở chỗ để xe lúc thi xong. Người mẹ cho biết trước đó con đã tham gia hai đợt đánh giá năng lực của trường THCS Ngoại ngữ, điểm chưa được ưng ý nên rất quyết tâm ở lần thi này.

"Tối qua, con không nghỉ lớp học thêm tiếng Anh để cô nhắc lại kiến thức cho nhớ. Hẹn đồng hồ dậy lúc hơn 5h, con cũng tranh thủ mở lại các sách ôn luyện một lần nữa", chị kể.

Xung quanh, các phụ huynh đều tranh thủ dặn dò và nhắc con kiểm tra lại vật dụng trước khi vào phòng thi.

Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 6 trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội, sáng 31/5. Ảnh: Bình Minh

THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, trường công lập tự chủ thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, năm nay có 320 suất học, nhưng trường nhận hơn 5.709 hồ sơ đăng ký. So với năm ngoái, tổng số thí sinh giảm, nhưng suất học tăng 50. Do đó, tỷ lệ chọi là gần 1/18, giảm so với 1/20 của năm ngoái. Đây là kỳ thi lớp 6 cạnh tranh nhất ở Hà Nội.

Học sinh phải làm bài ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận. Trừ Tiếng Anh có thời lượng 30 phút, hai môn còn lại đều trong 45 phút.

Trường sẽ cộng 0,5-1,5 điểm khuyến khích cho học sinh có chứng chỉ TOEFL Primary từ 228/230 trở lên hoặc đạt giải trong kỳ thi Tin học trẻ, Olympic Tiếng Anh cấp thành phố. So với năm ngoái, mức điểm cộng giảm 0,5.

Ông Nguyễn Sỹ Cường, Hiệu trưởng, cho biết trường chuẩn bị bánh, sữa để các em ăn nhẹ giữa các bài thi. Với độ tuổi học sinh lớp 5, lần đầu tham gia kỳ thi, trường lưu ý giám thị và nhân sự tham gia kiên nhẫn, tình cảm, tránh để các bé căng thẳng.

Điểm xét tuyển lớp 6 là tổng ba môn và điểm khuyến khích. Trường Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn lớp 6, ngày 10/6.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là 25/30, trung bình 8,4 điểm một môn học sinh mới đỗ.

Sau trường Nguyễn Tất Thành, các trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội sẽ lần lượt tổ chức thi vào tuần tới, gồm Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Lê Lợi (Hà Đông), Chu Văn An (Long Biên). Kết quả dự kiến được công bố vào giữa hoặc cuối tháng.