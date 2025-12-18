Cập nhật lịch tuyển sinh lớp 6 các trường 'hot' tại Hà Nội năm học 2026 - 2027

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh 720 chỉ tiêu ở hai cơ sở bằng xét tuyển thẳng và qua đánh giá năng lực. Trường THCS Archimedes Academy dự kiến tuyển sinh 700 học sinh ở cả hai cơ sở, nhà trường nhận hồ sơ trực tuyến đến khi đủ chỉ tiêu. Trường Ngôi sao Hoàng Mai tuyển sinh 15 lớp, mỗi lớp 34 học sinh. Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển sinh 180 học sinh với 3 mô hình lớp: Chất lượng cao, nâng cao và song ngữ...

Dưới đây là cập nhật tổng hợp lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026 - 2027 của nhiều trường "hot" ở Hà Nội. Đây là những mốc chính của tuyển sinh lớp 6, gồm đăng ký, kiểm tra/ đánh giá năng lực, phỏng vấn, hoặc xét tuyển, các trường đã công bố cho năm học tới:

Học sinh và phụ huynh lưu ý thời gian khóa hồ sơ, đối với với nhiều trường tư thục, trường quốc tế, việc đăng ký sớm giúp chắc chắn có mã hồ sơ và được xét tuyển sớm. Một số trường công bố chi tiết bài đánh giá năng lực/trải nghiệm, phụ huynh cần theo dõi trang tuyển sinh của từng trường để cập nhật ngày thi chính xác.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ ban hành khung tuyển sinh công lập chung đối với lớp 6, xác định nguyên tắc tuyển sinh theo tuyến và hình thức đăng ký. Trên cơ sở đó, các quận, huyện sẽ công bố kế hoạch chi tiết cho từng trường THCS, bao gồm chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh và thời gian đăng ký - vào đầu năm 2026, sát thời điểm tuyển sinh chính thức.