Phái mạnh ăn gì để không tăng cân mất kiểm soát?

Thứ Ba, ngày 15/11/2022 17:48 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ăn uống góp phần làm giảm hoặc tăng nguy cơ béo phì.

1. Ngăn chặn việc ăn vặt vô cớ bằng một kế hoạch ăn uống

Mặc dù ăn khi bạn thực sự đói là rất quan trọng, nhưng ăn vặt khi bạn không đói có thể dẫn đến tăng cân. Một lý do tại sao việc ăn vặt vô cớ có thể dẫn đến tăng cân là khi mọi người ăn vặt một cách thiếu suy nghĩ, họ thường ăn nhiều calo hơn so với khi họ ăn một bữa ăn bình thường. Điều này là do khi mọi người ăn vặt, họ thường không chú ý đến việc họ ăn bao nhiêu và cuối cùng họ ăn nhiều hơn dự định.

Ngoài ra khi ăn vặt, bạn có nhiều khả năng chọn những thực phẩm không lành mạnh, điều này cũng có thể dẫn đến tăng cân.

Ăn vặt với những thực phẩm giàu calo và ít chất dinh dưỡng trong khi lướt điện thoại vào ban đêm có thể gây tăng cân. Do đó, hãy chọn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và bổ sung cho sức khỏe của bạn hơn là loại bỏ nó. Bạn nên lập và tuân thủ kế hoạch ăn uống để nhận biết bạn đang ăn vặt bao nhiêu và khi nào. Ăn quá nhiều đồ ăn nhẹ lành mạnh sẽ làm tăng nhanh lượng calo, những món này bao gồm các món như khoai tây chiên nướng, trái cây sấy khô và thậm chí cả đồ chấm như sốt hummus hoặc bơ hạt. Bạn nên tiếp tục lắng nghe tín hiệu đói và no của bạn thay vì ăn vặt một cách vô thức những thực phẩm tốt cho sức khỏe.

2. Ưu tiên ăn ít đường

Những gì bạn chọn cho bữa ăn nhẹ của mình rất quan trọng và việc ăn đồ ăn có đường thường xuyên không chỉ dẫn đến tăng cân mà còn gây ra những tác hại khác cho sức khỏe. Mặc dù bánh rán và các món ăn có đường khác có thể rất ngon và cung cấp năng lượng nhanh chóng. Ăn thực phẩm có đường thường xuyên có liên quan đến tăng cân đơn giản vì chúng chứa nhiều calo và đường có thể khiến cơ thể bạn thèm ăn nhiều carbs tinh chế hơn, điều này có thể dẫn đến béo phì, một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với các tình trạng sức khỏe như bệnh tiểu đường loại 2,

Ngoài ra, những thực phẩm này không chỉ dẫn đến tăng cân mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và hạn chế khả năng vận động của bạn vì chúng chứa nhiều calo và chứa chất béo bão hòa. Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, điều quan trọng là phải hạn chế ăn ngũ cốc tinh chế và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe sau 50 tuổi. Hãy cố gắng chọn những món ăn nhẹ lành mạnh và hạn chế ăn vặt không quá vài lần mỗi ngày. Một mẹo hay là chỉ lấp đầy tủ đựng thức ăn của bạn bằng những món ăn nhẹ lành mạnh để bạn ít có khả năng tiếp cận với những lựa chọn không lành mạnh khi cảm thấy đói.

3. Không ăn đồ mặn ngay trước khi đi ngủ

Có một số sai lầm phổ biến khi ăn vặt trước khi đi ngủ có thể dẫn đến tăng cân hoặc đầy hơi vào sáng hôm sau. Natri gây giữ nước dẫn đến đầy hơi và ăn thực phẩm nhiều muối vào ban đêm, ngay cả những thực phẩm có vẻ tốt cho sức khỏe, có thể gây thừa cân vào ngày hôm sau do đầy hơi. Sản phẩm từ sữa gây viêm dẫn đến khó chịu ở đường tiêu hóa.

Đồ ăn nhẹ tốt nhất là đồ ăn nhẹ chứa hai phẩm chất: ít calo và giàu chất dinh dưỡng gây no, chất xơ và protein. Hai chất dinh dưỡng này giúp bạn cảm thấy hài lòng và no giữa các bữa ăn, để tránh ăn quá nhiều vào bữa ăn.

Ăn thực phẩm có chứa melatonin tự nhiên ngay trước khi bạn chuẩn bị đi ngủ có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn và ngủ ngon hơn, hạnh nhân, quả óc chó và chuối là những ví dụ điển hình về những loại thực phẩm giàu melatonin dễ ăn này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phai-manh-an-gi-e-khong-tang-can-mat-kiem-soat-a580538.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/phai-manh-an-gi-e-khong-tang-can-mat-kiem-soat-a580538.html