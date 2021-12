Mỹ nhân "Lan Quế Phường" chẳng những xinh như nàng thơ còn có tỷ lệ cơ thể đẹp "hút mắt"

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 10:30 AM (GMT+7)

Thái Trà My nổi tiếng khi vào gái làng chơi trong các bộ phim như "Lan Quế Phường", "Sugar Baby".

Thái Trà My sinh năm 1998, là nữ diễn viên nhóm Mỳ gõ nổi danh sau khi vào vai gái làng chơi trong các bộ phim như Lan Quế Phường, Sugar Baby. Cô nàng nhận nhiều lời khen với vai diễn phản diện đầy mưu mô. Thái Trà My đảm nhận vai Mộc Quế có ngoại hình gợi cảm, lẳng lơ, trải đời từ nhỏ khi được lớn lên trong "Lan Quế Phường". Cô đã toát ra được sự bất cần và toan tính của nhân vật. Dù là cô gái làng chơi luôn phải đấu tranh để giành vị trí và chỗ đứng cho mình nhưng cô luôn ao ước có 1 gia đình thật sự với Lâm Ca – 1 trong những quản lý của Lan Quế Phường.

Chẳng những xinh đẹp, Thái Trà My còn ghi điểm bởi sắc vóc quyến rũ. Cô sở hữu chiều cao lý tưởng 1m73 cùng số đo 3 vòng chuẩn mực. Thái Trà My có xuất phát điểm là vận động viên võ thuật từ năm 14 tuổi đến 18 tuổi nên cơ thể của cô rất dẻo dai để chinh phục mọi nhịp độ vất vả của công việc. Tuy vậy, những ngày có lịch quay dày đặc, Thái Trà My thường bị giảm 1-2kg so với bình thường vì ăn uống thất thường.

Cô nàng từng học võ từ năm 14 tuổi.

Để sở hữu một thân hình đẹp, Thái Trà My từng thử các kiểu ăn kiêng để tìm ra chế độ ăn phù hợp nhất với bản thân. Cô áp dụng cả chế độ nhịn ăn gián đoạn, ăn Keto,... nhưng đều không đem lại hiệu quả cao. Cách giảm cân này còn khiến Thái Trà My bị đuối sức nên cô quyết định bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm lành mạnh nhưng chia ra thành nhiều bữa nhỏ, để tránh dạ dày bị no căng. Ngoài ra, cô còn luyện tập với cường độ khá cao để đảm bảo lượng calo nạp vào cơ thể luôn ít hơn lương calo tiêu thụ.

Cô kết thân với các bài HIIT tác động đến cả cơ bụng, mông, cơ liên sườn nhằm đốt mỡ toàn thân và siết chặt vòng hai, vòng ba. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng, tập HIIT 15 phút cũng mang đến những lợi ích đáng kể, thậm chí còn nhiều hơn chạy bộ 1 tiếng đồng hồ. Tập HIIT 2 tuần có thể giúp tăng sức bền tốt gấp 2 lần so với người chỉ tập sức bền trong 6-8 tuần vì nó không chỉ đốt calo hay mỡ trong lúc tập mà quá trình này vẫn diễn ra trong vài tiếng sau khi đã ngưng tập. Ngoài ra, cô còn tự tập yoga tại nhà và sử dụng đai nịt bụng để có vòng eo thon gọn.

Thái Trà My sở hữu thân hình "vạn người mê". Cô tự tin diện trang phục gợi cảm, khoe khéo đường cong cơ thể.

