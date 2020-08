Khánh My khoe vòng 3 lớn 103cm thuộc top showbiz chỉ cách tập không đô, thô như đàn ông

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 11:08 AM (GMT+7)

Vòng 3 của Khánh My đã có những chuyển biến ngưỡng mộ về số đo.

Khánh My khoe vòng 3 đạt số đo 103cm.

Từng có gần 10 năm tập yoga nhưng gym mới là "chân ái" thay đổi cơ thể của Khánh My. Người đẹp thừa nhận bản thân "nghiện" gym, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ dùng 7 ngày để tập gym. Vậy nên, trên trang cá nhân, Khánh My liên tục đăng tải khoảnh khắc tập luyện cật lực tại trung tâm phòng gym. Tuy nhiên, cô luôn duy trì từ 5 tới 6 buổi tập đều đặn hàng tuần.

Không chỉ thay đổi về vóc dáng qua từng ngày, Khánh My còn khiến người hâm mộ thích thú vì thời trang đồ tập đa sắc màu, tươi mới.

Chia sẻ thêm về những bài tập mà cô chú trọng, Khánh My phân loại: "Tôi quan trọng nhất là eo, mông, sau đó sẽ là chân và vai. Con gái không nên tập tay nhiều và tập nhiều quá sẽ nhiều cơ giống đàn ông. Tôi chỉ tập trung tập từ vòng eo xuống. Còn các bài vai và tay tôi chỉ tập nhẹ thôi" .

Để cải thiện số đo vòng 3, các động tác đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao như squat, đẩy tạ, chạy bộ... đều các tín đồ của gym yêu thích.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Khánh My liên tục xác lập kỷ lục số đo của chính mình bằng gym. Chỉ số cơ thể của người đẹp ban đầu với 3 vòng: 85-64-91cm, sau đó thay đổi thành 88-59-100cm và tới thời điểm hiện tại vòng 3 của cô lớn 103cm. Mục tiêu của Khánh My vòng 3 là 110cm. Đây là con số cực lớn và nếu đạt được mục tiêu, cô trở thành mỹ nhân siêu vòng 3 lớn nhất của làng giải trí Việt. Hiện tại, vòng 3 lớn hơn Khánh My có hoa hậu Mai Phương Thúy với 105cm.

Mục tiêu của cô vòng 3 đạt 110cm.

Cường độ tập luyện khá nhiều nên thời trang đồ tập được Khánh My thay đổi sau vài tháng.

Thân hình gợi cảm với đường cong gây mê của Khánh My nhờ từ bỏ yoga, chuyên tâm tập gym.

Với cường độ tập luyện khá nhiều, người hâm mộ sẽ tưởng Khánh My phải thực hiện chế độ ăn khắt khe. Ngược lại, cô ăn uống khá thoải mái. Vì tập lên cơ nên chỉ cần hạn chế chất béo xấu, còn lại những thực phẩm giàu protein luôn khuyến khích nên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

"Tôi nghĩ cuộc sống này rất ngắn ngủi, phải sống thế nào để hưởng thụ cuộc sống. Không thể ăn uống khắc nghiệt hay không được ăn những món tôi thích. Một ngày tôi vẫn ăn nhưng chia nhỏ ra thành 4, 5 buổi. Mỗi buổi ăn ít ít, ăn nhiều rau, uống nhiều nước trái cây, ăn cá, nên ăn thịt bò và gà, không nên ăn thịt heo (thịt lợn)"- Khánh My bộc bạch.

Là một người theo đuổi chất lượng cuộc sống cao và bền bỉ, Khánh My khuyên các cô gái hãy chăm chỉ tập luyện để tăng hay giảm cân. Nhịn ăn chưa khi nào là phương pháp giảm cân khoa học hay có lợi cho cơ thể.

