Hoa hậu Đồng Tháp chuyên trị đồ bơi "hiểm hóc" từ đời thực lên phim

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021 19:40 PM (GMT+7)

Cô lấn sân điện ảnh với những vai diễn khoe trọn thế mạnh hình thể.

Huỳnh Vy mặc đồ bơi táo bạo trong phim.

"Bí mật đảo Linh Xà" là là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong. Nội dung chính của phim là khám phá bí ẩn trên đảo nhưng thay vào đó các nhân vật trong phim lại ăn mặc gợi cảm để khoe thân hoặc tán tỉnh nhau. Hoa hậu Huỳnh Vy là một trong những nhân vật quan trọng trong phim. Cô được gọi với tên nàng hậu siêu vòng 3 vì body quá bốc lửa.

Trong phim, Huỳnh Vy mặc đồ bơi cắt xẻ hiểm hóc, khoét cao trên hông. Để quyến rũ được tài tử Hong Kong, nàng hậu được yêu cầu mặc trang phục kiệm vải khoe trọn đường cong cơ thể nuột nà. Vóc dáng được ví như thần Vệ nữ của nàng hậu gốc Đồng Tháp là lợi thế để cô được nhận vai diễn này.

Huỳnh Vy dù hoạt động nghệ thuật khá khiêm tốn nhưng sắc vóc của cô luôn nhận được lời khen của người hâm mộ. Để có được thân hình nuột nà, Huỳnh Vy lựa chọn tập gym và yoga. Ngoài ra, cô cũng tham gia những môn thể thao vận động ngoài trời để thay đổi không khí tập luyện.

Cô có cảnh ân ái, quyến rũ đồng nghiệp trong bồn tắm.

Huỳnh Vy sở hữu gương mặt thơ ngây nhưng thân hình gợi cảm.

Huỳnh Vy đã đăng quang cuộc thi Miss Tourism Queen Worldwide - Hoa hậu Du lịch Thế giới diễn ra ở Philippines năm 2018. Sở hữu chiều cao 1m70 và thân hình cân đối với số cân nặng 49kg, số đo ba vòng 86-58-100cm.

Về chế độ tập luyện: Huỳnh Vy thực hiện bài tập đẩy tạ sau, kích thích vùng cơ vòng 3 tạo độ săn chắc.

"Tôi thường tập squat, gánh tạ Hip Thrust - đẩy hông với tạ để có được siêu vòng 3.

Butt Lift (Bridge) - Nằm nâng mông theo từng hiệp khác nhau. Nằm nâng hông 1 chân là các bài tập tác động trực tiếp đến vòng 3 sẽ làm tăng kích cỡ vòng 3 đáng kể sau 1 tháng tập luyện" - Huỳnh Vy chia sẻ cụ thể.

Huỳnh Vy lựa chọn bài tập phù hợp cải thiện số đo 3 vòng nhưng không để lên cơ quá nhiều, mất đi vẻ đẹp nữ tính.

Về chế độ dinh dưỡng: Thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 3 không thể bỏ qua.

Trứng: Là thực phẩm cung cấp nhiều selen, vitamin B, B12, riboflavin và phốt pho nên ăn trứng giúp sản xuất ra nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 6 gram protein, nó được xếp vào loại thực phẩm tuyệt vời cung cấp hàm lượng đạm thiết yếu.

Gạo lứt huyết rồng: Hàm lượng BCAA được nghiên cứu cho thấy có thể giúp giảm đau nhức và mỏi cho cơ bắp, bên cạnh đó còn tăng cường tổng hợp protein cho cơ, hạn chế được việc mất đi vòng 3 đẫy đà. Ăn gạo lứt có thể cân bằng được carbs và protein, đặc biệt những sản phẩm được làm từ bột gạo lứt là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho những ai cần tăng hàm lượng đạm cho cơ thể.

Bơ: Bên cạnh việc cung cấp chất béo và chất xơ, bơ còn giàu vitamin C, kali, vitamin B6 và magie. Chính điều đó, ăn bơ có thể kiểm soát được cơn đói và làm bạn có cảm giác no lâu, chất chống oxy hóa trong bơ làm giảm tổn thương trong lúc tập thể dục. Ngoài những hoạt chất trên thì bơ còn giàu kali, đây là một trong những chất liên quan đến sự co cơ.

Thịt gà: Chắc hẳn ai cũng sẽ biết trong ức gà chứa hàm lượng protein rất cao, ngoài ra còn cung cấp vitamin B như niacin và vitamin B6 và B12. Những loại vitamin này giúp thúc đẩy quá trình sản xuất năng lượng cho cơ thể, tăng hiệu quả luyện tập thể dục thể thao.

Vòng 3 săn chắc, cong vút của Huỳnh Vy có được nhờ nỗ lực tập luyện.

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-dong-thap-chuyen-tri-do-boi-hiem-hoc-tu-doi-thuc-len-phim-5020219119384368.htm