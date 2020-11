Đỗ Mỹ Linh ăn chay 2 ngày trước khi ngồi kiệu hóa thân thành Thánh Mẫu

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020 03:53 AM (GMT+7)

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam yêu cầu Đỗ Mỹ Linh ăn chay để ngồi kiệu rồng đêm chung kết HHVN 2020.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xinh đẹp khi hoá thân thành Thánh Mẫu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giữ vai trò first face cho BST Áo dài tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt do Trần Thiện Khánh thiết kế. Cô được ngồi trên kiệu cao do nhiều người khênh rước.

Trong các BST áo dài, phải kể đến BST áo dài tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ. Trang phục lấy cảm hứng từ Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại được UNESCO công nhận năm 2016 – “Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt”.

Nàng hậu Đỗ Mỹ Linh nắm vai trò first face gây bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh được khiêng đi dọc sân khấu, trên kiệu rồng chạm trổ tinh xảo. Mỹ Linh được khen vì phần nhập vai thờ Mẫu cực hợp. Tín ngưỡng thờ Mẫu là hình ảnh người Mẹ bao trọn vũ trụ càn khôn, gần gũi thân thương để có thể khóc, cười, cầu khẩn và mong được che chở.

Được biết, để chuẩn bị cho màn trình diễn rước kiệu, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã lên ý tưởng dàn dựng công phu. “Thánh Mẫu là một hình tượng rất thiêng, để chuyển tải hình ảnh ấy vào nghệ thuật cần đặt vào đó một cái tâm thành kính. Trước khi thực hiện màn rước kiệu, tôi đã yêu cầu hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ăn chay 2 ngày để giữ sự thiền tịnh cũng như lòng thành kính đối với đức Thánh Mẫu.” - tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ.

Với thái độ chuyên nghiệp và sẵn sàng lăn xả hết mình vì nghệ thuật, cô thực hiện ăn chay nghiêm túc theo đúng lời tổng đạo diễn và đã có màn trình diễn “nổi da gà”.

Đỗ Mỹ Linh toả sáng trên sân khấu với áo dài đỏ rực.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Đồng thời, 2016 cũng là năm đạt kỷ lục đón 10 triệu lượt du khách quốc tế đến thăm Việt Nam, tạo nền tảng cho du lịch đất nước ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới. Đối với BST này, 8 chiếc áo dài của Đỗ Mỹ Linh và các cô gái là 8 màu sắc riêng biệt, tượng trưng cả cho các địa danh trên cửu đỉnh và cho các cõi.

BST mang sắc màu thiên nhiên non nước hữu tình, nhắc nhở về cội nguồn. Ở mỗi chiếc mấn đội lớn của các thí sinh là sự đính kết họa tiết vô cùng tỉ mỉ, làm cho những chiếc áo dài trở nên cực kỳ bắt mắt và quyền uy không tưởng.

NTK Trần Thiện Khánh sử dụng những họa tiết truyền thống từ xa xưa long, lân, quy, phụng cho áo dài. Hình ảnh trên áo dài còn được thêm họa tiết Cửu Đỉnh Huế. Trong BST lần này, Trần Thiện Khánh kết hợp chúng với ý tưởng tín ngưỡng thờ mẫu và cảnh sắc sơn thanh thủy tú. Chất liệu áo dài chất lượng gấm, lụa, tơ giúp các thí sinh dễ dàng di chuyển hơn trong phần thi.

Các thí sinh có màn trình diễn ấn tượng.

