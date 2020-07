"Cô gái đến từ thiên đường" có đường cong hông tuyệt đẹp, chỉ nhìn đằng sau cũng mê

Thứ Bảy, ngày 04/07/2020 01:48 AM (GMT+7)

Dù không lộ mặt nhưng cô gái này vẫn khiến người xung quanh chú ý vì sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp, gợi cảm.

Cô gái Hàn Quốc lạ mặt sở hữu đường cong hông tuyệt đẹp gây xôn xao.

Trên một số diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc có chia sẻ hình ảnh về một số gái sở hữu đường cong hông tuyệt đẹp, thân hình thắt đáy lưng ong, vòng hai thon thả nhưng vòng ba lại đầy đặn. Đặc biệt, các tấm hình của cô hầu như đều được chụp ở phía sau hoặc là che mặt. Chính bởi vậy, cư dân mạng càng thêm tò mò về danh tính của cô.

Người đẹp thường chụp ảnh không lộ rõ mặt nên càng khiến người khác tò mò.

Được biết, cô gái này có tài khoản Instagram là chae.on, ở dòng mô tả cô có viết "paradise is where i am" (thiên đường là nơi tôi sống). Chính bởi vậy, một số người mới gọi người đẹp xứ Hàn với biệt danh "cô gái đến từ thiên đường". Hiện tại, chae.on đang có hơn 116 nghìn người theo dõi, dưới mỗi bức ảnh đều nhận được phản ứng tích cực.

"Cô gái đến từ thiên đường" sở hữu vóc dáng vạn người mê.

Không phải vô cớ khi chae.on được cư dân mạng tấm tắc khen đường cong hông dường như hoàn mỹ. Đó là nhờ vòng hai nhỏ và vòng ba nở nang, sự khác biệt lớn đã tạo nên đường cong ấn tượng. Đây cũng chính là kiểu mẫu vóc dáng mà nhiều cô gái hướng tới, thân hình "ong chúa" khỏe khoắn nhưng cũng rất mực gợi cảm.

Không chỉ có dáng đẹp, chae.on cũng có diện mạo khá ưa nhìn.

Các cô gái hoàn toàn có thể cải thiện dáng hình của mình nhờ vào một số bài tập dưới đây:

- Đầu tiên, không thể không nhắc tới squats, bài tập được xem là "huyền thoại" dành cho những cô nàng muốn có "vòng ba trái đào". Hiểu đơn giản, squats chính là động tác ngồi xổm. Khi thực hiện đúng cách, cơ vùng mông sẽ được tác động giúp nở nang và săn chắc hơn. Trong khi thực hiện squats bạn cũng cần siết cơ bụng từ đó vòng hai sẽ được giảm bớt mỡ thừa.

Squats được xem là bài tập "kinh điển" dành cho vòng ba và tác động đến cả vòng hai.

- Ngoài squats, bạn có thể tập thêm động tác lunges. Bạn đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay khóa trước ngực hoặc sử dụng tạ. Bạn bước chân về phía trước sau đó hạ đầu gối cho tới khi đùi song song với sàn. Trong khi đó, đầu gối của chân còn lại gần chạm đất, cẳng chân vuông góc với sàn. Bạn giữ tư thế này ít nhất một giây sau đó trở lại tư thế bắt đầu và thực hiện luân phiên.

Nếu chăm chỉ luyện tập, bạn cũng sẽ có thể đạt được mục tiêu vóc dáng mình muốn.

- Bài tập tư thế cây cầu cũng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu eo thon, mông nở. Với động tác này bạn nên nằm trên thảm tập là tốt nhất. Tay buông song song với người, hai chân gập lại. Bạn siết chặt cơ bụng và nâng mông sao cho lưng, mông, đầu gối tạo thành một đường thằng. Bạn giữ tư thế này khoảng vài giây rồi nhẹ nhàng hạ người, luôn nhớ siết chặt cơ hai vùng bụng và mông.

