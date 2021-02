Xem gì trên VTV tết Tân Sửu?

Thứ Ba, ngày 09/02/2021 11:27 AM (GMT+7)

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) dành tặng khán giả hàng loạt chương trình đặc sắc như "Gặp nhau cuối năm - Táo quân", "Gala cười", "Gặp gỡ diễn viên truyền hình", 12 con giáp…

Gặp nhau cuối năm - Táo quân

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" xuân Tân Sửu quy tụ dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình suốt nhiều năm qua: NSƯT Chí Trung, NSƯT Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Xuân Bắc, NS Vân Dung.

Gặp nhau cuối năm đề cập đến sự kiện thời sự, vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt một năm

Bên cạnh đó, Lâm Vỹ Dạ - gương mặt diễn viên hài phía Nam - sẽ mang đến bất ngờ thú vị khi lần đầu tham gia Táo quân. Cùng với đó, các diễn viên trẻ: Duy Nam, Trung ruồi, Mạnh Dũng, Việt Bắc, Mạnh Hưng cũng sẽ góp phần tạo nên nét chấm phá độc đáo của chương trình năm nay.

Mượn buổi lên chầu của các Táo, "Gặp nhau cuối năm" 2021 đã đề cập đến những sự kiện, vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt 1 năm qua, trong đó nổi bật nhất vẫn là nỗ lực của toàn xã hội vượt qua đại dịch Covid-19, khắc phục thiên tai và vẫn đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng.

Thông qua lăng kính hài hước để phản ánh những gì còn tồn tại trong xã hội như nạn tham nhũng, như tính xu nịnh, cơ hội của một bộ phận cán bộ, những bất cập trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội…

Gặp nhau cuối năm phát sóng vào 20 giờ ngày 11-2 (30 Tết) trên các kênh sóng của VTV.

Mùa đoàn tụ 2021

Năm 2020 vừa đi qua với nhiều biến động chưa từng có. Song cũng từ những thử thách cam go ấy đã giúp chúng ta cảm nhận rõ hơn sợi dây linh thiêng gắn kết con người - đất nước - quê hương - nguồn cội, thấm thía hơn bao giờ hết về giá trị hai chữ "đoàn tụ". Chương trình đón giao thừa Tết Tân Sửu - Mùa đoàn tụ 2021 sẽ chuyển tải cho người xem giá trị cốt lõi ấy.

MC Công Tố, Diễm Quỳnh trong chương trình "Mùa đoàn tụ"

Khách mời của chương trình luôn gắn với hình ảnh "đoàn tụ". Đó là những cuộc hội ngộ đầy cảm động của các thế hệ trí thức Việt, tri ân thầy cô và mái trường xưa. Các cựu học sinh trường Bưởi, Quốc học Huế và Petrus Ký của 70-80 năm trước nay gặp lại nhau.

Ông Đặng Văn Việt năm nay đã 102 tuổi, nhà báo Phạm Khắc Lãm và đạo diễn Xuân Phượng đều 92 tuổi nhớ như in ký ức về trường Quốc học Huế thuở nào. Chia sẻ niềm tự hào về trường Bưởi-Chu Văn An, cả hai khách mời là nhà sử học Dương Trung Quốc và NSƯT Đức Trung đều đã đầu bạc; cuộc đoàn tụ đặc biệt của Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thầy giáo cũ - GS Lê Quang Vịnh sau 60 năm tại ngôi trường Petrus Ký. Cùng với đó là niềm vui dâng trào về hạt gạo Việt Nam của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua và thầy giáo của mình - GS Võ Tòng Xuân; những câu chuyện xúc động về gia đình GS Nguyễn Lân Dũng, GS Nguyễn Lân Hùng, PGS Nguyễn Lân Hiếu; GS-TS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, TS Lê Văn Tri...

Niềm khát khao đoàn tụ trào dâng qua câu chuyện của các gia đình nghệ sĩ Việt: gia đình nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh-Anh Quân-Mỹ Linh-Mỹ Anh; gia đình NSƯT Hồ Thanh Hương- NSƯT Thanh Lam-Thiện Thanh; gia đình ca sĩ Cẩm Vân-Khắc Triệu; gia đình nhạc sĩ Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang-Lưu Thiên Hương; gia đình ca sĩ Khánh Linh; gia đình ca sĩ Tấn Minh... Trong năm qua, gia đình của ca sĩ Cẩm Vân đã phải xa nhau 6 tháng do dịch bệnh Covid-19, tới khi gặp nhau, hai vợ chồng còn không dám ôm vì nỗi âu lo cách ly….

Mùa đoàn tụ 2021 được kéo dài từ 22 giờ 15 đêm 30 Tết tới 1 giờ ngày mùng 1 Tết Tân Sửu trên VTV.

Gala cười

Gala cười là một trong số ít những chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc như NSND Hồng vân, NSƯT Hoàng Sơn, Hoàng Thy, Xuân Trang, Xuân Nghị, Lâm Vỹ Dạ, Vân Dung, Quang Thắng …

Xuân Nghị, Lâm Vỹ Dạ trong tiểu phẩm "Rap chế"

Chương trình là cơ hội để khán giả hai miền có thể hiểu hơn về cuộc sống, về văn hóa cũng như về các nghệ sĩ của nhiều vùng miền khác nhau với các tiểu phẩm "Tình già", "Rap chế", "Mua hàng ngày Tết"…

Gala cười lên sóng vào ngày mùng 2 Tết Tân Sửu trên trên kênh VTV3

12 con giáp 2021

Với chủ đề "Trâu cũ năm Tân Sửu", chương trình 12 Con giáp 2021 truyền đi niềm cảm hứng sống tích cực, lạc quan, mạnh mẽ tới khán giả. Tại đây, khán giả không chỉ thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, những nội dung tranh cãi hài hước của Cụ ông (NSƯT Xuân Bắc) và Cụ bà (NSND Tự Long) cùng phần đối đáp thú vị với nhà báo Lại Văn Sâm, mà còn có thể thấy góc nhìn khác nhau về cuộc sống của mỗi thế hệ - thông qua nhiều câu chuyện được kể trong chương trình.

NSND Tự Long trong chương trình "12 con giáp"

Ngoài ba gương mặt quen thuộc: Nhà báo Lại Văn Sâm, NSƯT Xuân Bắc, NSND Tự Long, chương trình "12 Con giáp 2021 – Trâu cũ năm Tân Sửu" còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, khách mời nổi tiếng: NSƯT Chí Trung (với vai trò rapper), ca sĩ Phương Thanh, ca sĩ Đức Phúc, Rapper Big Daddy, cầu thủ Công Vinh, GS Nguyễn Lân Dũng, hoa hậu Đỗ Thị Hà…

Trong "12 Con giáp 2021", giám đốc âm nhạc Huy Tuấn đã xây dựng một concept âm nhạc đầy thách thức: Đưa âm nhạc truyền thống vào các bản phối, để cho ra màu sắc dân gian đương đại. Tất cả các tiết mục đều có ít nhất một nhạc cụ dân tộc, ví dụ như tiếng đàn T’rưng sẽ vang lên trong bản hit "Về nhà ăn Tết" của Big Daddy & JustaTee. Hay "Now or Never" – một bài hát nổi tiếng từ phim ca nhạc "High School Musical" – sẽ có hẳn đất solo cho Kèn Sona – một loại nhạc cụ thường thấy trong … tang lễ!

Chương trình phát sóng lúc 20 giờ ngày 14-2 (mùng 3 Tết) trên kênh VTV3.

Gặp gỡ diễn viên truyền hình

Chương trình ‘Gặp gỡ diễn viên truyền hình’ đã trở thành điểm hẹn thường niên trong dịp Tết âm lịch trên sóng VTV, nơi khán giả được gặp gỡ những diễn viên truyền hình quen thuộc và lắng nghe những câu chuyện thú vị của họ.

Các nữ diễn viên có mặt trong chương trình

Chương trình năm nay còn hứa hẹn hấp dẫn với chủ đề "Chuyện bây giờ mới kể" với nhiều điều bí mật lần đầu được các nghệ sỹ chia sẻ. Đặc biệt, các diễn viên còn tham gia 1 trò chơi vui nhộn mang tên ‘Vòng tròn sự thật’ với nhiều câu hỏi hài hước, dở khóc dở cười. Các diễn viên cũng sẽ tham gia một màn trình diễn thời trang với những bộ trang phục độc đáo của chính diễn viên Trương Thanh Long (trong phim "Trói buộc yêu thương") thiết kế.

Các diễn viên cũng sẽ tham gia một màn trình diễn thời trang với những bộ trang phục độc đáo

Âm nhạc trong chương trình năm nay gắn liền với các ca khúc phim như "Tình yêu tự tìm ra lối" (Tình yêu và tham vọng); "Chuyện của Cát" (Cát đỏ) hay "Gió mùa thu năm ấy" (Đừng bắt em phải quên).

Chương trình "Gặp gỡ diễn viên truyền hình" được phát sóng lúc 20 giờ ngày 15-2 (mùng 4 Tết) trên kênh VTV3.

Hơn 100 nghệ sĩ hội tụ trong "ANTV New Year Concert 2021"

ANTV New Year Concert dài 180 phút với chủ đề "Việt Nam ngày mới" sẽ lên sóng vào lúc 22 giờ ngày 11-2 (đêm giao thừa Tết nguyên đán Tân Sửu) với sự tham gia của hơn 100 nghệ sỹ nổi bật.

ANTV New Year Concert 2021 là một hành trình trải dài theo đại văn hóa từng vùng miền được lồng ghép một cách khéo léo vào các sản phẩm văn hóa đã và đang gây được tiếng vang.

Miền Bắc sẽ là những trải nghiệm thú vị bên trong và ngoài của vở diễn thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ".

Xuôi theo chiều dài đất nước, "Ký ức Hội An" sẽ níu giữ tâm trí khán giả bằng những hình ảnh của con người – lịch sử của miền đất khúc ruột miền Trung – một mảnh đất nằm ở trung tâm của sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền nói riêng và thế giới nói chung – mà Hội An với sự hội nhập từ sớm là một ví dụ tiêu biểu.

Điểm cuối trên hành trình chữ S đầy tự hào đó là "Trù phú phương Nam" với đặc trưng hào sảng, trượng nghĩa, phóng khoáng trong lối sống của người Nam bộ thuần phác.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia ANTV New Year Concert 2021

Về phần trình diễn nghệ thuật, ANTV New Year Concert 2021 mang đến một không gian âm nhạc đa màu sắc, hội tụ những giọng ca, cặp đôi nổi tiếng. Bên cạnh các gương mặt đã xuất hiện đều đặn qua các năm như: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Văn Mai Hương, Hoàng Bách, Hồ Trung Dũng…, chương trình năm nay còn chào đón Ưng Hoàng Phúc, Minh Hằng, Đức Tuấn, Nam Em, Lãnh Thanh, Võ Ngọc Quyền, Nguyễn Văn Khởi, Tuấn Hiệp, Orange, Tăng Phúc, rapper Pháo - Tez, Phạm Đình Thái Ngân, SGO48, X2X, Xuân Nghi, Thu Hằng Bolero, Khắc Minh, nhóm nghệ sỹ Sân khấu 5B của NSƯT Mỹ Uyên, MC Kim Thảo - Nam Hee…

