Xe Lý Nhã Kỳ bị container cán nát, Quang Lê, Nhật Kim Anh trải qua phút giây sinh tử

Chủ Nhật, ngày 09/01/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Xe bị đụng trúng hay bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên đường... là những tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều sao Việt bị ám ảnh.

Quang Lê

Mới đây, Quang Lê đã đăng tải đoạn clip gặp lại người hàng xóm thân thiết sau hơn 20 năm. Khi lên xe, nam ca sĩ nhắc nhở mọi người không được quên thắt dây an toàn. Giọng ca trữ tình đã kể lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Mỹ năm 2013. Theo đó, sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, Quang Lê và ca sĩ Lam Anh đang ngủ thiếp đi thì cảm thấy xe chao đảo. Cả hai chỉ kịp la lớn vài tiếng thì chiếc xe đã bị lăn vài vòng và lật ngửa trước khi dừng lại.

Ba nuôi Phương Mỹ Chi cho biết: “Tôi không biết trời đất gì, chỉ biết cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Tôi bất tỉnh tại chỗ, tới khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn còn trong xe nhờ thắt dây an toàn cẩn thận, còn xe tôi lúc đó đã lật ngửa. Tôi vừa cởi dây an toàn ra thì rớt lộn ngược xuống đất. Từ đó, tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi đi xe để tránh mọi trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mọi người đi đâu cũng nên thắt dây an toàn, tai nạn ô tô không đùa được đâu”. Tai nạn kinh hoàng này khiến “người tình âm nhạc” của Quang Lê bị chấn thương cột sống và có nguy cơ bị liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, cô may mắn không gặp phải trường hợp xấu nhất và dần bình phục sau một thời gian dài điều trị.

Lý Nhã Kỳ

Mới đây, nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi kể lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cô suýt mất mạng. Qua cú sốc này, cô dần nhận ra giá trị cuộc sống và biết quý trọng những điều đơn giản, đời thường.

Lý Nhã Kỳ cho biết: “Lúc đó, tôi đi quay phim “Kiều nữ và đại gia” về khoảng 2 giờ sáng để tiếp tục chạy show. Tuy nhiên, tài xế của tôi ngủ gục trên đường nên va chạm với một chiếc xe container. Chiếc Mercedes của tôi bị cán banh chành ở xa lộ Hà Nội. Điều đó khiến tôi bị ám ảnh đến bây giờ, không bao giờ dám đi xe 4 chỗ, phải đi xe thật to. Thời khắc sinh tử đó, tôi còn nghe thấy tiếng người dân nói chuyện, bảo tìm chiếu với cát để lo liệu. Nhưng khi Công an đến, tôi dần tỉnh lại và thấy mình may mắn không bị thương tích gì”. Người đẹp 8X cho biết khi lực lượng chức năng kéo chiếc xe ra khỏi container, người xung quanh tưởng cô đang đóng phim vì không có thương tích gì. “Thậm chí, Công an còn tưởng tôi chấn thương sọ não, chảy máu trong. Các anh sợ tôi mất hồn nên vỗ vai một cái, thế là tôi bừng tỉnh và òa lên khóc. Tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa yếu đuối, cần người che chở”, nữ diễn viên kể lại.

Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh khiến người hâm mộ hốt hoảng khi chia sẻ chuyện gặp tai nạn bất ngờ trong lúc quay phim. Cụ thể, trên TikTok cá nhân, nữ diễn viên cho biết trong quá trình quay một phân cảnh đụng xe, cô bị tai nạn ngoài ý muốn: “Đang quay thử đường dây thì bị đụng thiệt”. Theo đó, Nhật Kim Anh lao ra đường đẩy nam diễn viên khỏi bị xe đụng trúng. Thế nhưng, thay vào đó, cô lại bị chiếc xe húc thẳng vào người. Vì xe ở khá gần nên lực đẩy mạnh hơn dự tính. Nhật Kim Anh sau đó đã dùng tay ngăn lại nhưng vẫn bị ngã ra đường. Rất may, va chạm này không quá mạnh, xe chạy với tốc độ chậm nên Nhật Kim Anh không bị tổn hại cơ thể. Không chỉ đoàn phim, khán giả sau khi xem video cũng thót tim, lo lắng cho sức khỏe của Nhật Kim Anh. Nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp đoàn phim nên cẩn trọng hơn, tránh những tai nạn không đáng có cho diễn viên.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa gặp tai nạn xe cộ. Nhật Kim Anh từng chia sẻ về khoảng thời gian bị khủng hoảng tâm lý sau vụ tai nạn xe năm 14 tuổi. Giọng ca “Lâu đài cát” kể khi ấy, cô theo đoàn ra Phan Thiết biểu diễn. Lúc di chuyển về TP.HCM, đoàn ghé lại một khu chợ để mua sầu riêng. Sau đó, sự cố bất ngờ xảy ra. “Khi đi đến khúc quanh, xe 12 chỗ bị mất thắng. Khúc cua như vậy rất gắt, mà lại đang đổ dốc nữa. Sau đó xe lật xuống và xoay vòng, đầu tôi đập vào cửa kính. Tôi không thấy gì nữa rồi. Đến khi xe lật đến vòng cuối cùng, tôi mở mắt ra thì mọi thứ đảo ngược”, nàng Thị Bình “Tiếng sét trong mưa” nhớ lại, “Tôi có một thời gian bị khủng hoảng, bị sợ vì không dám bước lên xe. Tôi nghĩ nếu không được ơn trên giúp đỡ, nếu đó là đất bằng mà không phải cái mương thì chắc có lẽ đầu tôi nát bét”. Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi bước lên xe 12 chỗ, Nhật Kim Anh vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ vì bị ám ảnh vụ tai nạn trước đây. “Đặc biệt là khi đi những khúc cua, hình ảnh đó cứ ùa về làm tôi rất run”, nữ ca sĩ nói.

Tấn Beo

Tháng 4/2013, khi đang trên đường lưu diễn đến Kiên Giang, chiếc xe của Tấn Beo bị một xe khách tông mạnh từ phía sau. Tai nạn này khiến phần đuôi xe bị trầy xước nghiêm trọng.

Nam danh hài kể lại: “Khi di chuyển đến chiếc cầu đang sửa chữa, trong khi đang tập trung cho việc cầm lái, tôi bỗng nghe một tiếng sầm sau lưng và trong phút chốc đã thấy chiếc xe của mình nằm kẹt chặt giữa hai chiếc xe khác. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Tôi có cảm giác mình vừa thoát chết trở về. Chiếc xe bị hư hại nặng, nguyên đuôi xe nát hết, tôi nhìn không còn ra hình dạng, dàn đầu xe cũng rất thê thảm. Dù tài sản riêng bị thiệt hại nặng nề nhưng tôi vẫn còn may mắn vì thoát chết”. Khi tai nạn diễn ra, Tấn Beo được người dân địa phương và các đồng nghiệp đưa đến bác sĩ kiểm tra.

Lê Khánh

Tháng 2/2012, xe của diễn viên Lê Khánh bất ngờ bốc cháy khi cô đang chở một người bạn đi trên đường TP HCM. Nữ diễn viên kể lại, khi chạy xe đến góc đường Huyền Trân Công Chúa giao với Nguyễn Du thì thấy dàn máy lạnh phát khói ngùn ngụt. Ngay lập tức, cô và người bạn đi cùng mở toang cửa thoát chạy và truy hô cầu cứu trước khi xe bốc cháy. Thấy vậy, một tài xế taxi đã nhanh chóng chạy vào khách sạn gần đó để lấy bình cứu hỏa ra dập lửa. Tuy nhiên, một phần của chiếc vô lăng vẫn bị cháy rụi.

Lê Khánh chia sẻ: “Tôi đã không tin nổi vào mắt mình khi chiếc xe bỗng dưng phát cháy ngay trong lúc mình đang cầm lái. Lâu nay tôi vẫn nghe tin tức về các vụ xe máy bỗng dưng bốc cháy khi đang chạy trên đường cũng rất hoang mang, không ngờ lần này đến lượt xe hơi của mình. Cũng may lúc đó tôi còn đủ bình tĩnh để mở cửa chạy thoát ra ngoài chứ nếu quá cuống cuồng, tôi không biết hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào”.

Lê Ngọc Trinh

Trong lúc quay phim “Mẹ trùm”, Ngọc Trinh tiết lộ cô suýt bị xe tải tông trúng khi chặn đầu xe của nhân vật do nghệ sĩ Ngân Quỳnh đóng. Cụ thể, khi diễn viên sinh năm 1996 vừa đạp xe xuống đường, một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng tới, chỉ còn tích tắc là tông trúng nữ diễn viên. May mắn là cô đã phản ứng nhanh và xe tải cũng vội phanh kịp. Sự cố ấy khiến Ngọc Trinh vô cùng hoảng sợ: “Tôi vừa đạp xe ngang qua thì chiếc xe tải đó bất ngờ lao thẳng tới. Khi ấy tôi thấy xung quanh tối sầm. Không gì có thể diễn tả được nỗi sợ của tôi. Nhưng thật may mắn, cuối cùng tôi đã thoát nạn. Cả đoàn phim hét lên thất thanh chạy ra ôm tôi”.

Lâm Khánh Chi

Người đẹp chuyển giới từng gặp tai nạn giao thông khi xe của cô bị mất lái, lao xuống ruộng bên đường, khiến bánh trước của xe sụt lún xuống bùn. Lúc đó, ở gần chiếc xe có một đống rơm đang cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa lan nhanh vào lốp xe và gây nổ bình xăng khiến chiếc ô tô bùng cháy. Lâm Khánh Chi và tài xế đã nhanh chóng thoát thân trước khi chiếc xe bốc cháy nên không bị thương. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ cá nhân và tài sản của ca sĩ đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn

Cặp đôi Kiều Minh Tuấn – Cát Phượng từng chia sẻ về tai nạn nghiêm trọng khiến cả hai suýt chết. Theo lời kể của nữ diễn viên, trên đường từ Cầu Quan qua Cầu Kè (Trà Vinh), Kiều Minh Tuấn là người cầm lái. Anh lái xe vào một đoạn đường đang thi công được trải đá sỏi nhưng không hề có biển thông báo và phải phanh gấp khiến xe lăn vài vòng. Sau sự cố, chiếc xe bị vỡ nát toàn bộ phần đầu và đuôi xe. Tai nạn này khiến Kiều Minh Tuấn bị thoát vị đĩa đệm.

Nguồn: http://danviet.vn/xe-ly-nha-ky-bi-container-can-nat-quang-le-nhat-kim-anh-trai-qua-phut-giay-sin...Nguồn: http://danviet.vn/xe-ly-nha-ky-bi-container-can-nat-quang-le-nhat-kim-anh-trai-qua-phut-giay-sinh-tu-502022911605754.htm