'Búp bê sống' Điền Hi Vi bị chỉ trích

Ngày 23/6, Sina đưa tin nền tảng sản xuất phim Tencent Video tổ chức một sự kiện giới thiệu các tác phẩm đã hoàn thành tới giới đầu tư. Trong đó, hai diễn viên Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách trong phimTrục ngọc đã có thái độ lạnh nhạt, thiếu thân thiện với đối phương gây ra những tranh cãi.

Điền Hi Vi không đợi Trương Lăng Hách đi cùng.

Một vài hình ảnh cho thấy trong quá trình quảng bá, cả hai đều né tránh đối phương, thái độ thiếu hợp tác, thậm chí đứng cách nhau xa, nụ cười gượng gạo. So sánh khi Điền Hi Vi đóng cặp với Vương Hạc Đệ, hay Trương Lăng Hách diễn chung với Bạch Lộc, họ đều nhiệt tình với bạn diễn hơn.

Tuy nhiên, dự án Trục ngọc mà cả hai đóng chung là phim cổ trang ngôn tình, có nội dung về tình yêu nam nữ chính, trong khi hai diễn viên tỏ thái độ lạnh nhạt sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận khi xem phim của khán giả.

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đóng phim cùng nhau nhưng có mâu thuẫn lợi ích trước đó nên thái độ thiếu vui vẻ.

Theo Sina, khi mới bắt đầu hợp tác trong Trục ngọc, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đều muốn là người đứng thứ nhất trong danh sách dàn diễn viên. Chính vì vậy, dù phim đã khởi quay 2 tháng, danh sách diễn viên vẫn chưa được công bố chính thức. Cả hai đều muốn cạnh tranh để bảo vệ quyền lợi, dẫn đến thái độ giữa họ thiếu thân thiện. Thậm chí, trong ngày khai máy, cả hai không muốn chụp chung, không cởi bỏ khẩu trang.

Tại giới giải trí Trung Quốc, thứ tự giới thiệu tên của các diễn viên (gọi là phiên vị) tượng trưng cho địa vị, độ nổi tiếng của ngôi sao. Phiên vị cũng thể hiện tầm quan trọng của vai diễn, thời lượng diễn, vì vậy đội ngũ đứng sau các diễn viên luôn tranh thủ để lấy được phiên vị cao nhất.

Theo Sina, việc tranh giành phiên vị hiện tại biến tướng theo nghĩa tiêu cực, các công ty quản lý nghệ sĩ, người hâm mộ đều dùng nhiều chiêu trò hạ bệ đối phương để tranh giành lợi thế, do đó diễn ra nhiều cuộc chiến trên mạng xã hội.

Điền Hi Vi là ngôi sao trẻ có tham vọng nghề nghiệp, giữ bản thân không vướng phải các tin đồn tình ái, cô từng được đánh giá cao khi có bài phát biểu thể hiện: "Trong tương lai hy vọng iQiYi tạo ra nhiều tác phẩm ngày càng tốt và chắc chắn tôi là một trong những người sáng tạo xuất sắc".

Điền Hi Vi là ngôi sao trẻ được chú ý của Trung Quốc hiện tại.

Scandal duy nhất của Điền Hi Vi là muốn cướp vai diễn của Lý Lan Địch. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên đã lấy lại thiện cảm của khán giả thông qua những bộ phim thành công và thể hiện sự lăn xả hết mình trong các show giải trí. Công chúng đánh giá Điền Hi Vi thẳng tín, vì vậy từng không khéo trong cách ứng xử, nhưng qua thời gian, cô đã học được cách tiết chế bản thân.

Năm 2020, Điền Hi Vi được khán giả yêu thích qua bộ phim thanh xuân vườn trường Chúng ta đáng yêu như thế. Tác phẩm này đạt được điểm chất lượng lên tới 8,2/10 trên trang đánh giá Douban. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai nữ chính Lý Vi trong phim Khanh khanh nhật thườngcó điểm Douban là 7,6. Trong đó, Điền Hi Vi luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, thể hiện trọn vẹn nhân vật, cảnh khóc đều khiến khán giả đồng cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1997 có đôi mắt to tròn, gương mặt xinh xắn, được gọi là "búp bê cổ trang".