"Vua hài Châu Á" xây biệt thự trên núi nhưng không dám dẫn ai về nhà chỉ vì điều này

Ở tuổi 60, Châu Tinh Trì vẫn một mình lẻ bóng dù sở hữu danh tiếng và tài sản nghìn tỷ.

Châu Tinh Trì là diễn viên, đạo diễn gạo cội của nền điện ảnh Trung Hoa. Ông được khán giả ca tụng với danh xưng "vua hài Châu Á". Tuy vậy, ở tuổi lục tuần, ông vẫn sống lẻ bóng và tránh xa những thị phi.

Sự nghiệp thăng hoa nhưng sống giản dị và cô độc

Khối tài sản của Châu Tinh Trì được truyền thông Hong Kong ước tính khoảng 2,6 tỷ HKD (gần 7.600 tỷ đồng). Ngoài làm phim, tài tử họ Châu còn đầu tư một hệ thống rạp chiếu phim lớn có mặt khắp Đại lục. Ông cũng được giới bất động sản gọi bằng tên "ông vua nhà đất" khi sở hữu vô số mảnh đất, biệt thự ở vị trí đắc địa của xứ Cảng thơm.

Châu Tinh Trì sở hữu tài sản nghìn tỷ nhưng vẫn giữ lối sống giản dị.

Tuy vậy, Châu Tinh Trì nổi tiếng sống giản dị. Ông không mua nhiều siêu xe, không dùng đồ hiệu đắt tiền. Dù đã gần 60 tuổi nhưng hàng ngày, Châu Tinh Trì vẫn ăn cơm mẹ nấu. Những món ăn ông yêu thích đều đạm bạc. Nếu phải đi ăn nhà hàng, hầu như ông chỉ đi một mình và luôn gói đồ ăn thừa mang về dùng cho bữa sau. Quần áo của nam diễn viên đều thuộc thương hiệu bình dân.

Tài năng, nổi tiếng, nhưng chuyện tình cảm của Châu Tinh Trì luôn tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Những mối tình của ông với nhiều cái tên nổi bật làng giải trí Hong Kong như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Uý, Vu Văn Phượng đều không có cái kết đẹp. Châu Tinh Trì từng chia sẻ, bản thân quá mải mê với công việc mà quên mất việc trân trọng người con gái bên cạnh mình.

Châu Tinh Trì không mua xe hơi mà chỉ gắn bó với chiếc xe đạp.

Trong dịp sinh nhật tuổi 58 của ông, chỉ 3 người làm trong ngành giải trí đăng lời chúc mừng công khai, trong đó có “nàng tiên cá” Lâm Duẫn. Cô là người hiếm hoi giữ được mối quan hệ tốt với Châu Tinh Trì sau khi hợp tác trong phim "Mỹ nhân ngư".

Ngoài đường tình duyên ồn ào, Châu Tinh Trì cũng nổi tiếng ngoại giao không tốt. Ông có rất ít bạn, thậm chí nhiều đồng nghiệp từng hợp tác cùng đều công khai từ mặt. Đạo diễn Vương Tinh từng gay gắt: “Không một lời nào miêu tả nổi mặt trái của con người này” dù trước đó hai người từng có 13 năm hợp tác êm đẹp. Một số đồng nghiệp khác nhận xét ông thường có thái độ cao ngạo vì nghĩ không ai có thể ngang hàng với mình.

Châu Tinh Trì "từ mặt" Hồng Kim Bảo vì mâu thuẫn trong quá trình quay phim "Tuyệt đỉnh Kungfu"

Những diễn viên tên tuổi như Huỳnh Thánh Y, Hồng Kim Bảo, Ngô Mạnh Đạt,…đều kể những câu chuyện xoay quanh mâu thuẫn gay gắt với Châu Tinh Trì trong quá trình quay phim và làm việc. Tính cách của ông được miêu tả tiêu cực, có phần bảo thủ, cầu toàn, thậm chí độc đoán.

Đối mặt với những lời chỉ trích, Châu Tinh Trì vẫn kín tiếng, không phủ nhận hay thanh minh. Khi được hỏi về những lùm xùm xoay quanh mình, ông cũng thẳng thắn nói: "Mỗi người có những cách nhìn riêng về tôi, nhưng tất cả điều họ nói là sự thật".

Xây biệt thự nghìn tỷ trên núi, không cho bất cứ ai qua lại

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, Châu Tinh Trì càng sống khép kín, khó gần. Vì mất niềm tin và thiếu sự an toàn nên nam diễn viên luôn cho rằng mọi người đến với ông chỉ bởi danh tiếng và tiền bạc. Châu Tinh Trì xây một căn nhà biệt lập ở khu vực núi Thái Bình. Đây được mệnh danh là nơi ở của giới siêu giàu bởi vị trí, phong thuỷ vô cùng đắc địa.

Khuôn viên phía trước căn biệt thự của Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì mua bất động sản này từ năm 2004 với giá 41 triệu USD. Sau đó, ông xây dựng 4 căn biệt thự riêng biệt và bán dần. Vào tháng 6/2020, do khó khăn về kinh tế, Châu Tinh Trì thế chấp căn biệt thự số 12 mà ông đang sở hữu cho ngân hàng.

"Vua hài" không cho bất cứ ai qua lại căn biệt thự, ngoại trừ người thân trong gia đình.

Đồng thời, đây cũng là nơi có điều kiện bảo an tốt nhất khu vực núi Thái Bình. Chính vì vậy, nhiều nhân vật quan chức và giới nghệ sĩ lựa chọn nơi đây để "an cư lạc nghiệp". Ngoài ra, do nằm ở vị trí cao nhất nên trong sân nhà Châu Tinh Trì thiết kế hồ bơi và khuôn viên riêng để cá nhân và người thân sử dụng mà không cần lo lắng bị "soi mói" đời tư. "Vua hài" cũng không cho bất cứ ai đến căn biệt thự, ngoại trừ người thân trong gia đình.

