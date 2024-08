Vụ Xoài Non ôm hôn Gil Lê sau 2 tháng ly hôn chồng: Netizen đặt nghi vấn cả hai ở chung 1 chỗ

Sáng 7/8, mạng xã hội và truyền thông xôn xao trước thông tin và hình ảnh cho thấy, Gil Lê cùng Xoài Non có hành động ôm hôn ngọt ngào với đối phương. Khoảnh khắc được ghi lại khi cả hai cùng nhau tới một địa điểm để chơi môn thể thao pickleball. Hình ảnh này ngay lập tức làm rộ lên nghi vấn về việc cả hai đang hẹn hò. Khi Gil Lê và Xoài Non đều chưa lên tiếng, cộng đồng mạng đặt nghi vấn họ đã về chung sống tại nhà của Xoài Non.

Cụ thể, vào ngày 18/5, trên kênh TikTok gần 1 triệu lượt follow của mình, Gil Lê có đăng tải đoạn clip 20 giây "bắt trend" biến hình khoe "visual" cực đỉnh. Thời điểm đó, cộng đồng mạng chỉ phát sốt trước vẻ ngoài cực phẩm của Gil Lê mà không chú ý tới dòng trạng thái đi kèm đoạn clip. Theo đó, Gil Lê có chia sẻ dòng trạng thái với nội dung: "Xoài chín hay coffee ạ?" . Dưới phần bình luận, một netizen còn nói rằng, bối cảnh quay clip là nơi ở của Xoài Non hiện tại: "Bối cảnh này ở ***, chung nơi ở mới của Xoài Non" . Không chỉ dừng lại ở đó, dưới mỗi clip của Gil Lê, cộng đồng mạng liên tục gọi tên Xoài Non: "Xoài Non nha", "hóa ra vẫn chọn xoài nha" ...

Theo đó, sau khi chia tay Xemesis giàu có, Xoài Non chuyển ra sống tại một căn chung cư mới ở khu Thảo Điền (TP.HCM). Người đẹp cho biết đây là nhà thuê vì “làm gì có tiền mua nhà”. Dù đã chuyển ra ở riêng được một thời gian nhưng hiện tại, Xoài Non mới đang sắp xếp lại đồ đạc, dọn dẹp không gian sống mới của mình.

Cũng trong một lần livestream, Xoài Non khoe với người hâm mộ một số góc trong căn hộ mới. Vốn là KOL có tiếng, hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh nên cô nàng sở hữu khá nhiều đồ đạc từ quần áo, giày dép đến loạt phụ kiện. Do đó, Xoài Non vẫn dành riêng một khu vực làm kệ để giày, một căn phòng riêng để thay đồ, trang điểm.

Ngoài ra, các không gian khác như phòng khách, phòng ngủ cũng được Xoài Non thiết kế chỉn chu, gọn gàng.

Cô nàng cho biết sau khi hoàn thiện lại mọi thứ, sẽ quay cận cảnh không gian để khoe với cộng đồng mạng.

