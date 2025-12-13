Vụ sáp nhập khiến ngành giải trí rung chuyển

Tạo ra siêu quyền lực mới của ngành streaming

Ngày 5/12, Netflix thông báo kế hoạch mua lại mảng studio và dịch vụ streaming của Warner Bros. Discovery (WBD) trong thương vụ trị giá 82,7 tỷ USD, bao gồm cả nợ. Đây được xem là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành giải trí, hứa hẹn thay đổi cán cân quyền lực toàn Hollywood.

Theo dự kiến, việc sáp nhập sẽ hoàn tất sau khi WBD tách riêng mảng truyền hình cáp thành công ty độc lập vào quý III/2026. Công ty này bao gồm các kênh CNN, TNT và Discovery.

Một cảnh trong "House of the Dragon". Netflix sẽ trở thành chủ sở hữu của HBO, đơn vị sản xuất sê-ri truyền hình ăn khách này.

Netflix hiện là dịch vụ streaming trả phí lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu người đăng ký. Việc bổ sung khối tài sản khổng lồ của WBD giúp hãng này thêm phần vượt trội khi sở hữu phim chiếu rạp, sê-ri phim truyền hình, kho nội dung có tuổi đời 100 năm.

Giới phân tích nhận định thương vụ sẽ gây áp lực buộc các hãng nhỏ hơn phải sáp nhập để tồn tại, tương tự làn sóng tái cấu trúc ngành giải trí thập kỷ qua.

“Trong thời đại khán giả có quá nhiều lựa chọn, chúng tôi không thể đứng yên. Sự kết hợp giữa Netflix và WBD sẽ tạo nên một Netflix tốt hơn, mạnh hơn trong dài hạn”, Ted Sarandos - đồng CEO Netflix - nói trong cuộc họp báo.

Thách thức pháp lý, phản ứng từ ngành giải trí

Trước đó, thương vụ đã tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Netflix, Comcast và Paramount. Cả ba lần lượt nâng giá trong tuần này, song Netflix chiến thắng với đề nghị bằng tiền mặt và cam kết tiếp tục phát hành phim Warner Bros. tại rạp.

Cam kết này quan trọng vì Netflix là nền tảng tiên phong cho thói quen xem phim tại nhà và trước giờ vốn không mặn mà với việc ra rạp truyền thống.

Thương vụ được đánh giá là một trong những bước ngoặt lớn nhất của ngành giải trí Mỹ trong nhiều năm qua.

Thỏa thuận phải vượt qua đánh giá chống độc quyền của chính phủ Mỹ. Theo The Guardian, Netflix đã cam kết mức phí phạt 5 tỷ USD nếu thương vụ không vượt qua được vòng phê duyệt của cơ quan quản lý. Hãng dự tính đạt 2-3 tỷ USD tiết kiệm mỗi năm trong vòng ba năm sau khi thương vụ hoàn tất. Ngược lại, nếu WBD đổi ý, họ phải bồi thường cho Netflix 2,8 tỷ USD.

The New York Times đánh giá Netflix tạo bất ngờ khi thực hiện thương vụ lớn nhất trong lịch sử hãng bởi họ nổi tiếng với triết lý “tự xây hơn là mua lại”. Nguyên tắc này bị phá vỡ bởi họ nhận ra thị trường đã thay đổi.

Ngày 4/12, một nhóm nhà sản xuất ẩn danh đã gửi thư lên Quốc hội bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, cho rằng việc Netflix thâu tóm WBD có thể “giết chết” chiếu rạp và tạo ra thế độc quyền. Các nhà sản xuất không dám ký tên vì sợ bị trả đũa.

Đạo diễn Titanic - James Cameron - cảnh báo việc bán WBD cho Netflix sẽ dẫn đến “tổn thất thảm họa về giá trị dài hạn” đối với toàn ngành.

Di sản từ Warner Bros. Discovery

Warner Bros. là biểu tượng của thời hoàng kim Hollywood với bộ sưu tập phim kinh điển như Casablanca, The shining, Bonnie and Clyde, The Wizard of Oz (thông qua thỏa thuận sở hữu MGM), Gone with the wind…

Hãng cũng đứng sau những thương hiệu truyền hình kinh điển như Harry Potter, Superman, Batman, Friends, Game of Thrones, nhân vật hoạt hình Bugs Bunny...

Mùa xuân và mùa hè năm 2025, Warner Bros. thắng đậm phòng vé khi liên tiếp có 8 phim ăn khách, trong đó có Sinners (Tội đồ) của Ryan Coogler và One battle after another của Paul Thomas Anderson - đều là ứng viên nặng ký cho Oscar sắp tới.

Kênh HBO thuộc Warner Bros. Discovery từ lâu là “ông vua truyền hình” với các sê-ri đình đám như House of the Dragon, Euphoria, The Gilded Age, The White Lotus.

The New York Times viết Netflix vẫn bị đánh giá thiếu những thương hiệu dành cho nhiều thế hệ, trường tồn theo thời gian dù tạo được bom tấn toàn cầu như Stranger Things hay Kpop Demon Hunters. Thương vụ sáp nhập với Warner Bros. Discovery sẽ lấp đầy điểm yếu đó.