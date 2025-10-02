Vũ công 'Đây chính là nhảy đường phố' qua đời ở tuổi 30

Ngày 1/10, Yahoo đưa tin vũ công từng tham gia Đây chính là nhảy đường phố (Street dance of China) mùa 5 - Giải Hiểu Đông - được xác nhận đã qua đời tại Thành Đô, Trung Quốc sau thời gian cấp cứu bất thành.

Nguồn tin đã xác nhận nam vũ công qua đời vào rạng sáng 29/9 tại Thành Đô. Phóng viên Yangtze Evening News liên hệ với gia đình và được xác nhận thông tin. Anh trai của Giải Hiểu Đông cho biết người thân hiện quá đau buồn, đang lo hậu sự, nhiều họ hàng từ xa gấp rút trở về để kịp dự tang lễ.

Vũ công Giải Hiểu Đông.

Trang cá nhân của Giải Hiểu Đông cho thấy anh là biên đạo tại phòng tập HelloDance ở Thành Đô. Với ngoại hình sáng và kỹ năng nổi bật, anh từng xuất hiện trên tạp chí và gây ấn tượng trên sân khấu. Vào tháng 5/2024, trong chuyến công tác nước ngoài, anh gặp tai nạn chấn thương sọ não nghiêm trọng dẫn đến ngưng tim, phải cấp cứu tại phòng ICU và rơi vào hôn mê sâu. Hơn một năm tích cực điều trị, anh vẫn không qua khỏi.

Thông tin anh qua đời khiến nhiều khán giả bàng hoàng và để lại lời tiếc thương. HelloDance Studio đăng poster tưởng niệm với dòng chữ: “Bạn mang theo nỗi nhớ của chúng tôi đến một nơi xa xôi. Mong bạn được tự do và hạnh phúc ở nơi không còn đau đớn”.

Theo hồ sơ cá nhân, Giải Hiểu Đông sinh năm 1994, hưởng dương 30 tuổi, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 31.

Street dance of China mùa 5 do Youku và Canxing sản xuất, đạo diễn Lục Vĩ, với bốn đội trưởng Vương Nhất Bác, Hàn Canh, Lý Thừa Huyễn và Lưu Vũ Hân. Chương trình phát sóng từ ngày 13/8 đến 30/10/2022 trên Youku, tập trung khắc họa sự trưởng thành của thế hệ vũ công trẻ, quy tụ nhiều tài năng street dance quốc tế.