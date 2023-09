Voi Bản Đôn và Cừu Bông "Ca sĩ mặt nạ" lộ danh tính, dàn cố vấn "giả vờ" chưa đoán ra?

Trong "Ca sĩ mặt nạ" mùa 2, Voi Bản Đôn là cái tên được nhắc đến rất nhiều sau phần trình diễn "Ngày mai người ta lấy chồng" viral trên mạng xã hội. Chính vì thế phần thi của Voi Bản Đôn trong tập 5 khiến khán giả háo hức.

Tiếp tục phát huy sở trường là chất giọng sâu lắng, mascot này mang đến phần trình diễn ca khúc "Rời bỏ". Từ giai điệu đến cảm xúc đều được Voi Bản Đôn gửi gắm trọn vẹn chạm đến trái tim người nghe.

Khán giả cho rằng Voi Bản Đôn là ca sĩ Anh Tú

Ngay những câu hát đầu, ca sĩ Bảo Anh đã không kìm được nước mắt, liên tục vỗ tay: "Giọng hát của Voi rất xúc động, với cả mọi người bàn về tình yêu khiến tôi nhớ cũng từng có một người nói không xứng với tôi. Họ quyết định rời bỏ và mong tôi có một người đàn ông khác tốt hơn chăm sóc. Vì vậy nên khi nghe ca khúc này, tôi xúc động và cảm ơn Voi đã hát rất hay ca khúc này", cô nói.

Tóc Tiên cũng không giấu được cảm xúc: “Voi xúc động lắm, Voi sung sướng và thỏa mãn lắm. Chị thấy được niềm vui nguyên sơ nhất của những người mới vào nghề ngay khi hát xong và bản thân Voi thèm khát sân khấu như này lâu lắm rồi”. Về phía Bích Phương, cô chia sẻ: “Giọng Voi là giọng hát hấp dẫn, trầm ấm, quyến rũ và tinh hoa hội tụ”.

Cũng từ phần trình diễn này, Bích Phương kiên quyết loại bỏ tên Quốc Thiên ra khỏi vòng nghi vấn. Còn Tóc Tiên và Trấn Thành đã đoán ra được cái tên đằng sau mascot nhưng công khai. Dù cả 4 cố vấn đều từ chối tiết lộ phán đoán của mình nhưng cư dân mạng đã đoán ra Anh Tú - Á quân The Voice và cũng là ca sĩ hát hỗ trợ nhiều tiết mục của Rap Việt "gây bão mạng": "Voi xứng đáng vào vòng chung kết bởi các phần trình diễn của bạn ấy rất đỉnh. Không cần giọng khủng nhưng hát chạm đến cảm xúc khán giả", "Anh Tú chắc luôn", "Giọng không lẫn vào đâu được, chính xác là Anh Tú"...

Sau tập 5, càng có nhiều người tin Cừu Bông chính là Khởi My

Ngoài Voi Bản Đôn, Cừu Bông cũng là cái tên được khán giả quan tâm. Xuất hiện trong tập 5, Cừu Bông mang đến ca khúc "Họ yêu ai mất rồi". Chất giọng trong trẻo cất lên chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc, cuốn hút: "Cừu hát cảm xúc quá, không gào thét nhưng dạt dào khủng khiếp", "Chị Cừu ơi chị hát nổi da gà luôn"...

Trước phần trình diễn của Cừu Bông, Bích Phương nhận xét: “Giọng hát của Cừu nhẹ nhàng cho cảm giác vừa đủ với cảm xúc, không mang đến sự bi lụy đau khổ”. Bảo Anh khẳng định biết chính xác người này còn Trấn Thành khen ngợi: “Đây mới là đúng phong độ của Cừu Bông rồi nè, nếu mà hát như thế này thì vòng đầu tôi đã đoán đúng bạn rồi. Thích phiên bản mới này của Cừu, trưởng thành hơn”.

Cũng như trường hợp của Voi Bản Đôn, các nghệ sĩ cố vấn quyết định giữ kín cái tên dự đoán cho Cừu Bông. Tuy nhiên sau những phần trình diễn với giọng hát đặc trưng của mascot này, khán giả đã có đáp án của riêng mình là ca sĩ Khởi My: "Mở ra mà không phải Khởi My thì mới bất ngờ chứ nói thật cất nốt đầu thôi là ra Khởi My rồi", "Giọng Khởi My đặc trưng luôn, nữ hoàng Baby Voice", "Rõ ràng Khởi My luôn rồi", "Khổ, dàn cố vấn cứ phải giả vờ không đoán ra"...

