“Vợ Trấn Thành” lộ diện khác lạ, fan chỉ ra chi tiết "bất thường"

Thứ Hai, ngày 15/11/2021 19:18 PM (GMT+7)

Nhiều dân mạng cho biết không còn nhận ra nữ diễn viên.

Trấn Thành là nam MC nổi tiếng hàng đầu làng giải trí và có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều nghệ sĩ trong Vbiz. Tuy nhiên nếu thường xuyên theo dõi Trấn Thành thì sẽ nhận ra anh đặc biệt thân thiết với một nghệ sĩ nữ là Lê Giang. Cặp đôi vào vai vợ chồng trong “Bố Già”, từ đó nữ diễn viên gắn với biệt danh vợ của danh hài.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải ảnh và clip hậu trường buổi ghi hình. Nữ diễn viên “Bố Già” chia sẻ: “Chuyện gì xảy ra đây, hãy đợi nhé”. Diện mạo của Lê Giang bỗng chốc trở thành chủ đề được dân mạng bàn tán rôm rả.

Nhan sắc hiện tại của nữ diễn viên hài khiến dân mạng cảm thấy lạ lẫm

Khác với ngày thường chỉ ăn diện đơn giản, Lê Giang xuất hiện với hình ảnh lạ mắt và quyến rũ. Nữ diễn viên xõa tóc dài và trang điểm tông nude, mặc váy xanh bó sát khoe đường cong cơ thể hút mắt. Bên cạnh những lời khen ngợi về vóc dáng, gương mặt của người đẹp 7X lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao vì bị cho là có nhiều sự khác biệt so với trước đây. Nhiều người cho biết cảm thấy lạ lẫm với ngoại hình cùng khuôn mặt có phần đơ cứng của Lê Giang hiện tại. “Trông Lê Giang khác thật”, “Nhìn cô Giang y chang Minh Tuyết”, “Không nhận ra nổi Lê Giang luôn”… là một số bình luận của dân mạng.

Trong một bức ảnh mới khác, nhiều người cho biết không nhận ra Lê Giang

Chuyện Lê Giang có khuôn mặt khác lạ hơn so với trước cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần chia sẻ về chuyện tân trang nhan sắc, thậm chí cô còn được mệnh danh là “nữ hoàng dao kéo” với kỷ lục chỉnh hầu hết các chi tiết trên khuôn mặt. Hình ảnh hiện tại của Lê Giang so với lúc mới vào nghề khác nhau một trời một vực. Tính đến nay, diễn viên “Bố Già” thừa nhận đã trải qua khoảng 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại lời con trai ruột Duy Phước khi anh than thở rằng không nhận ra mẹ, Lê Giang khẳng định: “Mẹ của con kiếp này phải đẹp, mẹ con phải ấn tượng. Không sửa không phải mẹ”.

Bên cạnh đó, Lê Giang cũng đang tích cực tập luyện Yoga tại nhà để sở hữu hình thể khỏe khoắn, dẻo dai cũng như tinh thần thoải mái. Sau thời gian theo đuổi bộ môn này, nữ diễn viên khiến dân mạng xuýt xoa khi thực hiện những tư thế khó.

Lê Giang được xem là một trong những danh hài gợi cảm nhất showbiz

Lê Giang được biết đến là một nghệ sĩ cải lương và diễn viên hài nổi tiếng. Với chất giọng cao, khỏe bẩm sinh, cô đã sớm trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1992, cô kết hôn với diễn viên hài Duy Phương rồi theo chồng tấu hài khắp các sân khấu Sài thành. Cặp diễn viên chia tay vào năm 1999 sau khi có hai con chung Duy Phước, Lê Lộc. Những năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ góp mặt liên tục trong các chương trình truyền hình cũng như tham gia đóng phim.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-tran-thanh-lo-dien-khac-la-fan-chi-ra-chi-tiet-bat-thuong-50202115111919192...Nguồn: http://danviet.vn/vo-tran-thanh-lo-dien-khac-la-fan-chi-ra-chi-tiet-bat-thuong-502021151119191921.htm