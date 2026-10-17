Vợ NSND Công Lý trải lòng sau 5 năm biến cố, tiết lộ khóc nhiều hơn chồng

Mới đây, nhân dịp sinh nhật NSND Công Lý, bà xã Ngọc Hà đăng tải bài viết dài nhìn lại 10 năm đồng hành với chồng. Theo cô, bên cạnh những năm tháng bình yên, cả hai đã trải qua 5 năm với nhiều thay đổi kể từ ngày nam nghệ sĩ đổ bệnh.

Ngọc Hà luôn sát cánh bên chồng khi anh trải qua biến cố và phải dừng sự nghiệp sân khấu.

Ngọc Hà nhớ lại khoảnh khắc chồng ngã xuống, cô hoảng loạn, chỉ biết khóc và gọi cho mẹ đầu tiên. Cô cho biết, trong thời khắc đó, gia đình là chỗ dựa yêu thương vô điều kiện của mình.

Khi Công Lý tỉnh lại, những biểu hiện của anh khiến cô chết lặng. Ngọc Hà nhiều lần tự hỏi: “Là anh Lý đây sao? Là anh thật đấy à?”. Dù đối diện với những thay đổi ngoài mong đợi, cô vẫn tin chồng sẽ dần hồi phục và vượt qua nghịch cảnh.

Ngọc Hà kể, có những lúc Công Lý quên nhiều thứ, nhưng may mắn anh vẫn nhớ vợ, gia đình, Nhà hát Kịch Hà Nội và những đồng nghiệp thân thiết.

“Trí nhớ dần trở lại, nhưng đôi chân và khả năng vận động của anh thì không thể như ngày trước. Dẫu vậy, nhờ tình yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả, anh đã có thêm sức mạnh để bước ra ngoài, trở lại với cuộc sống theo cách của riêng mình”, cô chia sẻ.

Ngọc Hà cho biết chồng là người hết lòng với nghề, luôn khát khao được cống hiến và mong muốn làm nghệ thuật đến cuối đời. Thế nhưng, biến cố sức khỏe đã khiến hành trình gần 30 năm gắn bó với sân khấu của anh phải rẽ sang hướng khác.

Với người yêu sân khấu, yêu những vai diễn như Công Lý, không dễ dàng để chấp nhận việc dừng làm nghề. Ngọc Hà hiểu chồng rất buồn dù anh chưa một lần trực tiếp chia sẻ điều đó với cô, thậm chí còn cố gắng mạnh mẽ để vợ không phải lo lắng, và động viên cô.

Dù không còn thường xuyên đứng trên sân khấu, Công Lý vẫn luôn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn in sâu trong tâm trí họ trước đó. Với Ngọc Hà, đó cũng là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ, bởi những đóng góp vẫn luôn được công chúng trân trọng.

Nhân dịp sinh nhật chồng, Ngọc Hà gọi anh bằng biệt danh thân mật “Lý béo”, hài hước nhắn nhủ anh chăm chỉ tập thể dục, uống nhiều nước lọc và vui vẻ hơn mỗi ngày.

Cô thừa nhận cuộc sống vợ chồng đôi lúc vẫn có những cuộc tranh luận, cãi vã, nhưng sau tất cả là sự bao dung và tình yêu thương chân thành. Điều Ngọc Hà mong mỏi không phải những điều lớn lao mà chỉ là chồng luôn khỏe mạnh, gia đình bình yên và cả hai có thể tiếp tục đồng hành bên nhau.

Vợ chồng NSND Công Lý.

“Đường phía trước có thể không giống như những gì chúng ta từng mong đợi, nhưng chỉ cần còn có thể đồng hành bên nhau, cùng nhau đón thêm những sinh nhật bình an, thì đã là điều đáng quý lắm rồi”, cô viết.

NSND Công Lý sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình Việt Nam, đặc biệt được khán giả yêu mến qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Biến cố ấy khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Suốt mấy năm trời, Ngọc Hà sát cánh cùng chồng vượt qua biến cố, từ những ngày nguy nan nhất cho đến hành trình hồi phục đòi hỏi sự kiên trì, tận tâm và tình cảm sâu nặng.

Táo quân 2023 đánh dấu sự trở lại của Công Lý sau thời gian vắng bóng vì bạo bệnh. Trong lần tái xuất này, anh tiếp tục đảm nhận vai Bắc Đẩu. Thời lượng xuất hiện của anh ngắn nhưng vẫn chạm đến trái tim khán giả.

Hiện sức khỏe đã tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao. Dù vậy, NSND Công Lý vẫn từng bước quay lại với công việc. Anh xuất hiện trong một số dự án truyền hình với những vai diễn phù hợp như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ; Dưới bóng cây hạnh phúc; Trạm cứu hộ trái tim...