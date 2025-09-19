Vợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hình

Sen do Hoàng Long thể hiện đã gây một ấn tượng đậm sâu với chính đạo diễn Đặng Thái Huyền và khán giả. Đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tâm sự: "Nhân vật Sen khiến tôi ám ảnh nhất. Đây là nhân vật cực kỳ khó diễn và tôi không thể mời một diễn viên tay ngang được. Và Sen cuối cùng được trao cho diễn viên Hoàng Long. Bạn ấy có kỹ thuật diễn rất tốt nếu không nói quá là khủng khiếp". Chính sự xuất sắc của Hoàng Long đã khiến Sen trở nên chân thực và khốc liệt hơn bao giờ hết. Vậy nên, trong buổi ra mắt phim "Mưa đỏ", khi đi cùng vợ, Hoàng Long đã rất được chú ý. Bên cạnh đó, vợ anh cũng được khán giả quan tâm.

Vợ Hoàng Long không ai khác chính là lứa diễn viên trẻ của Nhà hát Tuổi trẻ, diễn viên Thanh Phụng (ngoài cùng bìa phải).

Là một diễn viên được đào tạo ở chính cái nôi chuẩn của ngành sân khấu - Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội nên Thanh Phụng được nhận xét diễn xuất tốt và thoại tròn vành rõ chữ, thể hiện được cảm xúc của nhân vật.

Cách đây ít lâu, Thanh Phụng còn được vào phim "Đội điều tra số 7" mùa 2 của Điện ảnh Công an Nhân dân. Vai diễn Thiên Kim đã giúp cô đến gần với khán giả và nhận được sự yêu mến của mọi người.

Tuổi đời còn trẻ nên Thanh Phụng vẫn dành toàn sức lực cho sân khấu kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ. Nữ diễn viên có cơ hội trau dồi và phát huy diễn xuất từ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các nghệ sĩ đi trước.

Là một diễn viên trẻ năng nổ nên Thanh Phụng được nhiều cơ quan truyền thông quan tâm, phỏng vấn.

Trong đời tư, Thanh Phụng là người vợ, người đồng nghiệp tâm lý của chồng. Vì cùng nghề và được chồng chia sẻ chân thành về công việc nên cô đồng cảm, thấu hiểu được mọi thứ. Tuy nhiên, trong dự án "Mưa đỏ" đã có lúc Thanh Phụng không vui. Chính Sen - diễn viên Hoàng Long đã tâm sự với báo chí: "Bà xã tôi lúc đầu không thoải mái, không vui cho lắm. Sau đó hai vợ chồng phải ngồi lại nói chuyện. Tôi phân tích cho vợ hiểu giá trị cốt lõi của bộ phim, sự tâm huyết của cả ê-kíp, và niềm tự hào khi được góp phần tái hiện lại lịch sử hào hùng của dân tộc - nơi có cả những mất mát, đau thương để đổi lấy hòa bình hôm nay". Sau đó, Thanh Phụng đã bị thuyết phục bởi những ý nghĩa của phim. Cô đồng hành cùng chồng vượt qua những khó khăn ở thời điểm đó.

Hiện tại, cặp đôi đang cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Họ có một con trai nhỏ và làm mọi việc vì nhau.

Về phía diễn viên Thanh Phụng , ngoài có một công việc yêu thích, một gia đình hạnh phúc, cô còn được nhận xét là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp mong manh cùng gương mặt sáng màn hình.