Vợ chồng Khởi My tuyên bố sốc, không có ý định sinh con sau kết hôn

Chủ Nhật, ngày 14/06/2020 13:48 PM (GMT+7)

Không ít người hâm mộ bất ngờ khi Khởi My và Kelvin Khánh khẳng định, cả hai đã thống nhất không sinh con sau 3 năm nên duyên vợ chồng.

Tối 13/6, vợ chồng Khởi My và Kelvin Khánh đã tổ chức buổi Fanmeeting “Cặp đôi cạp đi” giao lưu cùng người hâm mộ. Dù Sài Gòn liên tục mưa lớn suốt nhiều giờ liền, nhưng hàng trăm fan vẫn có mặt từ sớm để ủng hộ cặp đôi.

Khởi My và Kelvin Khánh trong buổi Fanmeeting cuối tuần qua

Đặc biệt, ở phần trò chuyện, giao lưu cùng khán giả, Khởi My và Kelvin Khánh đã khiến mọi người bất ngờ trước quan điểm về chuyện con cái. Theo đó, khi nhận được câu hỏi “Anh chị dự định khi nào sẽ có em bé”, Kelvin Khánh đã thẳng thắn cho biết: “Khánh và My đã thông nhất không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp”. Ngay sau đó, Khởi My liền hài hước tiếp lời: “Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí choé rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy”.

Chuyện vợ chồng Khởi My có thêm thành viên mới sau ba năm kết hôn không chỉ người hâm mộ mà cả những ai quan tâm đến cặp đôi đều rất tò mò. Bởi năm nay, đã có rất nhiều cặp đôi trong showbiz Việt thông báo tin vui, vì vậy, câu hỏi đầu tiên trong phần giao lưu với fan đã nhận được sự đồng tình của hầu hết khán giả có mặt tại hội trường.

Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi thống nhất không sinh con mà ở với nhau như vậy đến già

Ngoài ra, nói về dự định mới như "Khi nào Khởi My ra bài hát mới?", "Khi nào Kelvin Khánh trở lại nghệ thuật?", cả hai vợ chồng đều cho biết đang tập trung cho các dự án khác. Khởi My sắp tới sẽ làm stream game, có thể sẽ ra MV cho ca khúc "Biết".

Về phía Kelvin Khánh, anh cho biết bản thân "đang tận hưởng cuộc sống hai người" nhưng hứa sẽ trở lại với một sản phẩm chất lượng hơn trước. Sau đó, Khởi My liền nói thêm rằng: "Anh Khánh ở nhà chịu khó sáng tác lắm, hiện có rất nhiều bài, nhưng toàn để My hát".

Hàng trăm fan có mặt tại Fanmeeting để ủng hộ Khởi My - Kelvin Khánh dù trời đổ mưa lớn

Sự kiện Fan Meeting cũng không thể thiếu những pha "thừa muối" của cặp đôi bá đạo và hai khách mời Thanh Duy, Đại Nhân, cùng MC Nicky.

Đặc biệt, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ này, lần đầu tiên các nghệ sĩ được giao lưu trực tuyến bằng cách gọi video call với fan ở xa. 20 khán giả may mắn được lựa chọn cùng xuất hiện trên màn hình lớn tại sân khấu. Khởi My, Kelvin Khánh, Thanh Duy và Đại Nhân cùng chọn ra 5 bạn để thực hiện cuộc gọi.

Nguồn: http://danviet.vn/vo-chong-khoi-my-tuyen-bo-soc-khong-co-y-dinh-sinh-con-sau-ket-hon-50202014613...Nguồn: http://danviet.vn/vo-chong-khoi-my-tuyen-bo-soc-khong-co-y-dinh-sinh-con-sau-ket-hon-502020146134719708.htm