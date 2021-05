Uyên Linh không đứng cạnh, Thái Sơn vẫn tự tin cầm mic và tỏa sáng

Chủ Nhật, ngày 30/05/2021 05:00 AM (GMT+7)

Phần biểu diễn của Thái Sơn beatbox nhận được nhiều lời tán dương của khán giả.

Tập đầu tiên của vòng “Chào sân” đã mang đến 4 màn trình diễn xuất sắc mang đậm bản sắc và cá tính của các nhóm nhảy hàng đầu là 218 Dance Crew, Fido Crew, Son Crew cùng Lyricíst. Tuần này, khán giả tiếp tục chứng kiến những tiết mục gây “bùng nổ” sân khấu của 4 nhóm nhảy còn lại cùng các chủ đề đầy thách thức mà giám khảo Việt Max và giám khảo Tuyết Minh đưa ra cho họ cho vòng thi tiếp theo.

Mở đầu chương trình là tiết mục đến từ vị trí của nhà sản xuất âm nhạc cho mùa đầu tiên của Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew - Thái Sơn beatbox.

Thái Sơn beatbox trên sân khấu.

Với chiếc bàn mix huyền thoại, anh mang đến ca khúc Chiếc khăn Piêu cùng với sự hỗ trợ của keyboard DsD và tiếng kèn saxophone Hiếu Lê. Ca khúc này từng được Thái Sơn và ca sĩ Uyên Linh trình bày rất thành công trong vòng thi mang chủ đề “World Music - Dân gian đương đại” của chương trình Trời sinh một cặp.

Lần này chỉ đứng trên sân khấu một mình nhưng Thái Sơn vẫn không đánh mất bản lĩnh tự tin cùng giọng hát được trau chuốt đến mức hoàn mỹ. Ca khúc như lời chào dành cho khán giả đã khiến trường quay trở nên sôi động và hứng khởi hơn lúc nào hết.

Nhà sản xuất âm nhạc Thái Sơn mang đến ca khúc Chiếc khăn Piêu đầy cảm xúc

Học trò Quang Đăng gửi “lời chào” đầy ấn tượng

Ngay ở vòng “Chào sân”, Life Dance đã có màn ra mắt ấn tượng và mang đến hiệu ứng đầy mãn nhãn cho khán giả truyền hình. Sử dụng nhạc nền là bản mashup 3 ca khúc Bánh trôi nước - Tứ phủ - Rằm tháng bảy, những học trò của Quang Đăng trong trang phục nón lá, khăn rằn, áo bà ba không chỉ mang đến không gian ma mị, ảo ảnh mà còn phô diễn sự đồng điệu, nhịp nhàng với nhau qua những động tác nhảy.

Thừa nhận “đoàn kết” chính là thế mạnh nổi trội của Life Dance nên các thành viên luôn xem nhau như anh chị em một nhà, cùng chung hơi thở và sự ăn ý trên sân khấu. Thông qua tiết mục “chào sân”, nhóm mong muốn mang đến sân chơi nhảy múa chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam những vở diễn khai thác các góc nhìn hiện đại nhưng vẫn ẩn chứa nét truyền thống dân tộc.

Nhận ra được thông điệp nhóm mang đến, giám khảo Việt Max phải thừa nhận: “Tôi luôn đánh giá Life Dance rất cao tinh thần của các bạn, đó là tinh thần của người Việt. Bản thân các bạn cũng khéo léo khi lồng ghép được cái truyền thống nhưng không quá mức cổ điển. Các bạn vẫn đưa được sự đượng đại, sức sống mới vào cái bài ấy”. Ngoài ra, anh còn đánh giá cao về biên độ cao thấp được nhóm dàn trải có tính toán và hợp lý trong suốt tiết mục.

Tuy nhiên, Việt Max vẫn không quên “soi” phần kỹ thuật khi cho rằng Life Dance vẫn “giấu bài” mà chưa bung hết thực lực trong lần ra quân đầu tiên này. Trái ngược với anh, giám khảo Tuyết Minh lại cho biết: “Tiết mục của Life Dance là một tác phẩm nghệ thuật” bởi chị theo dõi phản ứng của khán giả có mặt tại trường quay và phát hiện mọi người sẽ vỡ òa thích thú hoặc vỗ tay phấn khích mỗi khi đến trường đoạn thay đổi trong tiết mục mà nhóm biểu diễn.

Chị đánh giá cao những tạo hình thông qua động tác của Life Dance mang đậm chất dân tộc và lồng ghép khéo léo những di sản văn hóa của Việt Nam. Chủ đề ở vòng thi sau mà giám khảo Việt Max đưa ra cho các học trò Quang Đăng chính là “Sức mạnh tập thể”.

Life Dance mang không gian ma mị và ảo ảnh khiến khán giả phải “rùng mình” phấn khích

Saigon Kiddiez khiến MC Trần Anh Huy nhớ về hình ảnh tuổi trẻ của mình

Tuy mới được thành lập không lâu và nghề nghiệp chính của các thành viên trong nhóm không phải là nhảy múa nhưng ở Saigon Kiddiez có thể dễ dàng nhận thấy sự đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết được cống hiến cho nghệ thuật, cho những bước nhảy đầy rực lửa cùng khát khao thể hiện bản thân trên những sân khấu lớn. Điều này thể hiện rõ nét hơn qua tiết mục nhảy popping trên nền nhạc Fantasy World - Robotboys.

Hóa thân thành bộ lạc da đỏ và người hiện đại, Saigon Kiddiez mang đến góc nhìn của người trẻ đối với tương lai nhưng vẫn không quên việc gìn giữ, trân trọng những tinh hóa quá khứ. Chính sức mạnh của những cú giật khiến các vũ công như đang được truyền sức mạnh, tạo cảm giác năng lượng trào ra ngoài khiến người xem cảm nhận rõ thông điệp mà Saigon Kiddiez đang hướng đến và truyền tải.

Giám khảo Tuyết Minh đã không giấu được cảm xúc sau khi theo dõi tiết mục và nhận xét: “Điều tôi thích nhất trong bài nhảy của em đó là sự chân thật”. Chân thật trong tư duy, sự khát khao cùng giấc mơ chinh phục đối với nghệ thuật. Có thể nói, tiết mục này khơi gợi được hình ảnh tuổi trẻ với đam mê nhảy múa của cả hai vị giám khảo lẫn MC Trần Anh Huy.

Cũng trong tập này, thành viên tên Bi của nhóm đã từ bỏ công việc hiện tại, mặc lời ngăn cản của gia đình để một mình từ Buôn Ma Thuột vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew đã nhận lấy sự đồng cảm cùng những lời khuyên đáng giá đến từ phía giám khảo Việt Max. Anh cho rằng phụ huynh dù ủng hộ hay cấm cản con cái theo đuổi giấc mơ nhảy múa thì đều xuất phát từ tình yêu thương của các bậc làm cha mẹ. Cho dù thế nào thì bản thân mỗi người vẫn cần phải vượt qua thử thách bởi “Cái gì đến dễ dàng quá thì sẽ không đạt được thành công”. Chủ đề cho vòng thi sau mà Saigon Kiddiez phải chinh phục mang tên “Tuổi trẻ và ước mơ”.

Tiết mục nhảy popping của Saigon Kiddiez khiến giám khảo và MC nhớ về hình ảnh tuổi trẻ

Đình Lộc “tố” bà xã Xuân Thảo không cho xuất hiện vì sợ “chiếm sóng”

Với thông điệp mỗi người đều cất giấu trong mình một tâm hồn trẻ thơ và cần được đánh thức để hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống, nhóm Mania Family của Xuân Thảo dưới sự hỗ trợ của ông xã Đình Lộc mang đến phần trình diễn đầy cảm xúc trên nền nhạc Keeping Your Head Up - Birdy. Tiết mục này cũng hé lộ được thể loại mà nhóm theo đuổi tại sân chơi Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew chính là Jazz đương đại, một thể loại truyền tải được nhiều câu chuyện, khía cạnh và góc nhìn trong cuộc sống thông qua các bài diễn.

Không chỉ đánh giá cao về kỹ thuật và tư duy biên đạo bài diễn của cặp đôi Xuân Thảo - Đình Lộc, giám khảo Tuyết Minh đã phải bật thốt lên rằng: “Các bạn mang đến năng lượng rất là tích cực, rất là tươi mới trong tác phẩm này”. Bởi lẽ mỗi tác phẩm dưới bàn tay biên đạo của cặp vợ chồng tài năng này không chỉ vận dụng hết kỹ thuật để tạo điểm nhấn, âm nhạc, hiệu ứng sân khấu mà còn đi sâu vào tâm lý và dễ dàng chạm được đến cảm xúc của người xem.

Về phía giám khảo Việt Max, anh đánh giá cao sự tinh tế của Mania Family khi có thể thông qua những điệu nhảy, khắc họa rõ nét những nốt nhạc mà ít người chú ý đến. Không chỉ tán dương thông điệp của tiết mục quá chính xác mà với anh, việc “nhảy múa” của nhóm đã làm cho bài nhạc “trở nên hoàn thiện hơn”. Chủ đề cho vòng thi kế tiếp của Mania Family có tên gọi “Bảo vệ môi trường”.

Ở trong hậu trường, Đình Lộc đã “tố” bà xã Xuân Thảo không cho anh xuất hiện trên sân khấu ở vòng “Chào sân” với lý do sợ rằng anh sẽ “chiếm sóng” và lấn át các thành viên còn lại. Dù chỉ đứng sau với vai trò biên đạo nhưng quán quân chương trình 100 giây rực rỡ năm 2018 không hề buồn phiền mà ngược lại anh còn rất vui khi nhóm nhận được nhiều lời khen tích cực đến từ phía các vị giám khảo trong chương trình.

Tiết mục mang thông điệp tinh tế và đầy ý nghĩa của Mania Family

Tuyết Minh xúc động khi gặp lại “thiên tài nhảy múa” Mạnh Quyền

Là sự liên minh giữa hai nhóm nhảy đình đám MQ Dance Team và UDG Vietnam, M.U.G ra đời với mục tiêu chinh phục các thử thách tại sân chơi Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew.

Phần thể hiện đầy xuất thần thông qua ánh mắt cùng sự kết hợp giữa các động tác hiphop, jazz và đương đại trên nhạc nền Swipe Right - Forest Blakk đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Với thông điệp ẩn chứa, đây được coi là tiết mục giới thiệu một cách chân thật nhất về hình ảnh M.U.G khi mang trong tim sứ mệnh đề cao sự sáng tạo nguyên bản và niềm say mê thuần khiết thông qua những vũ đạo độc đáo, những tác phẩm được trình diễn không theo bản sao của bất kỳ ai.

Ngay khi tiết mục kết thúc, giám khảo Tuyết Minh đã phải thừa nhận bản thân mình đã lặng đi bởi hai yếu tố. Thứ nhất là khi gặp lại “thiên tài nhảy múa” Mạnh Quyền ngay trên sân khấu. Thứ hai chính là tiết mục này đã “Làm cho hình ảnh người vũ công Việt Nam không khác xa nhiều so với trình độ của các vũ công trên Thế giới”.

Nếu tiết mục của nhóm Mania Family khiến âm nhạc được nâng cao hơn thì với M.U.G, giám khảo Việt Max cho rằng: “Các bạn không nhảy bằng âm nhạc bình thường nữa mà các bạn lên một cái level cao hơn, tức là các bạn đang nhảy bằng nhịp đập trái tim mình”.

Không chỉ vậy, M.U.G còn tạo ra sự khác biệt khi dùng chính chuyển động cơ thể để dẫn dắt câu chuyện, mạch cảm xúc và thông điệp cả nhóm muốn hướng tới. Sau khi đón nhận những cơn mưa lời khen, giám khảo Tuyết Minh đã thông báo chủ đề vòng sau của nhóm M.U.G. với tên gọi “Gia đình 4.0”.

Tiết mục khiến giám khảo “tâm phục khẩu phục” của M.U.G

Tập thứ 3 của chương trình Nhóm nhảy siêu Việt - Vietnam’s Best Dance Crew với chủ đề “Lăng kính cuộc sống” sẽ lên sóng vào ngày 5/6/2020 sắp tới trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty TNHH Giải Trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy và MC Diệp Bảo Ngọc.

Nguồn: http://danviet.vn/uyen-linh-khong-dung-canh-thai-son-van-tu-tin-cam-mic-va-toa-sang-502021305458...Nguồn: http://danviet.vn/uyen-linh-khong-dung-canh-thai-son-van-tu-tin-cam-mic-va-toa-sang-5020213054585704.htm