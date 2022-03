Từ khóa Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh liên quan bà Nguyễn Phương Hằng lọt top tìm kiếm Google

Loạt từ khóa về các nghệ sĩ được tìm kiếm tăng vọt trên Google sau khi nữ doanh nhân bị bắt tạm giam.

Tối 24.3, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tổ công tác của Công an TP.HCM tống đạt các quyết định và lệnh bắt đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Thông tin này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều người tò mò về phản ứng của các sao Việt từng vướng ồn ào với nữ CEO 51 tuổi. Các từ khóa “Đàm Vĩnh Hưng”, “Vy Oanh”, “Hoài Linh”, “ca sĩ Thủy Tiên”, “Lê Công Vinh” bất ngờ trở thành các từ khóa hot với tỷ lệ tìm kiếm chóng mặt, đạt hơn 100 nghìn lượt tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm Google. Bên cạnh đó là sự tăng vọt của các từ khóa liên quan: “Nguyễn Phương Hằng”, “tên nghệ sĩ + Phương Hằng”... tăng đột phá hàng trăm phần trăm.

Trước đó, từ những lần livestream tố nghệ sĩ ăn chặn từ thiện với giọng điệu gay gắt của nữ doanh nhân, NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Thủy Tiên và ông xã Công Vinh đã chịu nhiều ảnh hưởng về cả đời tư lẫn sự nghiệp. Vì thế, các nghệ sĩ đã đâm đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì có hành vi xúc phạm, miệt thị, thông tin sai sự thật làm mất uy tín, danh dự của người nghệ sĩ. Công an TP.HCM cũng xác nhận đã tiếp nhận 5 đơn tố cáo Tổng giám đốc công ty Đại Nam từ các nghệ sĩ Việt.

Vy Oanh

Từ khóa Vy Oanh chạm mốc tìm kiếm vào rạng sáng 25.3

Trong cả một khoảng thời gian dài, ca sĩ Vy Oanh liên tục bị “réo tên” vào các ồn ào trên mạng xã hội vì những thông tin về đời tư. Phản ứng mạnh và cương quyết phủ nhận những tin đồn sai sự thật, giọng ca “Đồng xanh” chính thức gửi đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án đối với bà Nguyễn Phương Hằng, với các tội danh “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, trong đơn yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, Vy Oanh đã nêu lên những sai phạm sau: Từ tháng 3/2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội để đăng tin, livestream (phát sóng trực tiếp) đưa ra thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước, trong đó bao gồm cá nhân ca sĩ Vy Oanh. Cụ thể, trong 7 buổi livestream từ ngày 16/5 đến 9/10/2021, bà Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, suy đoán vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống ca sĩ Vy Oanh với loạt từ ngữ khiếm nhã như “đẻ thuê”, “làm bé”, “giật chồng”,...

Vy Oanh bày tỏ niềm tin vào pháp luật

Vy Oanh khẳng định: “Hành động của bà Hằng không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đời tư cá nhân của người khác, mà còn là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con trai tôi, đồng thời được xác định là hành vi cố ý gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em, đây được coi là một hành vi bạo lực trẻ em. Sự việc trên cho thấy rõ hành vi của bà Phương Hằng, đã có những dấu hiệu rõ ràng của các tội danh “Làm nhục người khác”, “Tội vu khống” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại các điều 155, 156 và điều 331 Bộ luật Hình sự”.

Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Vy Oanh cho biết hiện mọi việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, tiến hành các bước xử lý đúng trình tự, thủ tục. “Tôi vẫn tin rằng chính sẽ thắng tà, pháp luật không đứng về kẻ ác, quyết kiên nhẫn chờ ngày bà ta và những kẻ đồng phạm trả giá cho tội lỗi của mình”, ca sĩ Vy Oanh chia sẻ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt và được giới truyền thông đưa tin.

Đàm Vĩnh Hưng

Từ khóa Đàm Vĩnh Hưng và các cụm từ tìm kiếm có liên quan đến CEO Đại Nam

Trong đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh, hành vi công khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với nam ca sĩ nói riêng, toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức, xã hội. Trong đơn, nam ca sĩ nêu rõ bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của anh bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ.

“Tôi đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật nên chờ bao lâu vẫn chờ. Tôi tin đây là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật”, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh khi làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì đã phát trực tiếp trên mạng xã hội nói nam ca sĩ mập mờ, ăn chặn 96 tỷ đồng từ thiện.

Đàm Vĩnh Hưng cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra để giải oan cho mình

Ngay khi vừa có tin nữ CEO bị khởi tố, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Toàn là tin nhắn yêu cầu bài “Đất nước trọn niềm vui””. Dù không nhắc đến bà Phương Hằng nhưng nhiều người cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đang bày tỏ thái độ khi người từng tố nam ca sĩ ăn chặn tiền từ thiện giờ đã bị tạm giam. Cụm từ khóa “Đất nước trọn niềm vui Đàm Vĩnh Hưng” cũng được tìm kiếm nhiều trên Google.

Hoài Linh

Nghệ sĩ Hoài Linh là một trong những sao Việt chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những cuộc livestream “nằm mơ” của Tổng giám đốc công ty Đại Nam. Dù đã được Bộ Công an “minh oan” không ăn chặn tiền từ thiện, nam danh hài vẫn vấp phải phản ứng gay gắt từ công chúng khi quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Tháng 7.2021, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận đã gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng đến cơ quan Công an TP.HCM. Phía nghệ sĩ cho biết làm đơn từ việc những nội dung bà Phương Hằng livestream xung quanh việc Hoài Linh làm từ thiện có nhiều thông tin vu khống. Ngoài ra, bà chủ Đại Nam còn dựng chuyện nam danh hài chi hàng trăm triệu trong tổng số tiền quyên góp để làm việc riêng.

Vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh

Cả hai từ khóa Thủy Tiên và Lê Công Vinh đều chạm mốc 100 nghìn lượt tìm kiếm trên Google

Tháng 9.2021, cơ quan điều tra nhận đơn tố cáo của ca sĩ Thủy Tiên. Sau khi livestream sao kê số tiền kêu gọi từ thiện ở ngân hàng, vợ chồng cầu thủ Công Vinh đã nhờ pháp luật can thiệp. “Chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình”, luật sư của ca sĩ Thuỷ Tiên cho biết.

Khi biết tin nữ CEO bị tạm giam, Công Vinh nói ngắn gọn: “Cả hai vợ chồng chúng tôi đặt niềm tin vào sự thượng tôn của pháp luật”.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi

Sáng ngày 23.9.2021, phía CSĐT Công an TP.HCM xác minh đã nhận đơn kiện bà chủ Đại Nam từ phía NSƯT Trịnh Kim Chi. Theo đó, bà bầu sân khấu tố cáo bị bà Phương Hằng xúc phạm, thóa mạ đời tư, bày tỏ mong muốn pháp luật vào cuộc và đòi lại danh dự cho mình.

