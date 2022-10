Trúc Nhân kết đôi cùng Min, quậy hết cỡ cùng khán giả bất chấp mưa lớn

Chủ Nhật, ngày 16/10/2022 07:22 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cả ekip cảm thấy may mắn vì cơn mưa không đến quá sớm, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì buổi biểu diễn phải kết thúc dưới cơn mưa nặng hạt.

Hành trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 (XHTĐRLX2) sau 3 tập ra mắt đã tạo nên nhiều hiệu ứng đáng kể, trở thành chương trình được trông đợi của nhiều khán giả. Bằng tinh thần du ca và chữa lành, chương trình đã mang đến những câu chuyện ấm áp của các nghệ sĩ, một không khí vô cùng cuồng nhiệt từ khán giả, và những ca khúc lay động nhiều thế hệ nghe nhạc.

Hình ảnh các nghệ sĩ vui vẻ hát ca giữa trời mưa trong tập 4

Cả 3 tập của XHTĐRLX2 đều có bài hát lọt Top Trending Music của YouTube. Có những thời điểm có đến 4 ca khúc là “Chúng ta làm bạn được không” (Đức Phúc), “Nàng thơ xứ Huế” (Trúc Nhân), “Bản tình ca đầu tiên” (Anh Tú) và “Đôi bờ” (Trúc Nhân) nằm cùng lúc trong Top Trending Music. Đặc biệt, ca khúc “Đôi bờ” do Trúc Nhân thể hiện đang giữ thành tích tốt nhất khi nằm trong top 3 của BXH này, là ca khúc đầu tiên đạt 1 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày phát sóng.

Mới đây, tập 4 của chương trình đã ghi lại những hình ảnh vô cùng đáng yêu của người dân xứ Huế. Từ Nghênh Lương Đình đến Hồ Bán Nguyệt, nơi đâu ekip cũng đón nhận nhiều tình cảm của khán giả. Dù trời mưa lớn, mọi người vẫn ở lại đến cuối. Thậm chí khi chương trình đã kết thúc, khán giả vẫn đội mưa chờ tiễn nghệ sĩ ra xe về khách sạn. Trúc Nhân khẩn thiết: “Đi về đi em, bệnh đó!” nhưng nhiều khán giả vẫn đáp lời “Mưa vẫn ở lại đợi!!!” Cả ekip cảm thấy may mắn vì cơn mưa không đến quá sớm, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì buổi biểu diễn phải kết thúc dưới cơn mưa nặng hạt.

Trời mưa nặng hạt nhưng nhiều khán giả vẫn quyết tâm ở lại để gặp gỡ dàn nghệ sĩ Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2

Anh Tú chia sẻ: “Điều mà Tú cảm thấy xúc động nhất là hình ảnh các bạn khán giả dầm mưa che dù cho tất cả các thành viên”. Đây cũng là cảm giác xuyên suốt các điểm dừng chân của chương trình, khi chứng kiến nhiều tình yêu thương từ khán giả. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tất cả thành viên của XHTĐRLX2 luôn cố gắng mang lại những buổi biểu diễn hết mình.

Tiếp tục tập 4 với chủ đề “Em mong thế giới dịu dàng với anh", các ca khúc trong chương trình đã mang đến cho khán giả những bản tình ca ngọt ngào. Được Hứa Kim Tuyền đánh giá là người hợp nhất với chủ đề lần này, Min dịu dàng thể hiện bản mashup “Mặt trời của em” – “Có em chờ”.

Vốn là người khá kín tiếng, khán giả ít khi được nhìn thấy Min thể hiện khía cạnh khác ngoài âm nhạc. Đến với XHTĐRLX2, Min thoát khỏi vùng an toàn bằng cách thể hiện các bài hát mới. Min cũng cho khán giả thấy hình ảnh rất gần gũi, dịu dàng, ôn hoà cũng như tinh thần hỗ trợ đàn em rất nhiệt tình.

Min thoát khỏi vùng an toàn bằng cách thể hiện các bài hát mới

Orange tại sân khấu Hồ Bán Nguyệt lần đầu tiên thể hiện sáng tác “It’s Okay But Not Be Okay”, viết cùng Hoàng Dũng. Orange hài hước: “Sáng tác của em là câu chuyện mà em tưởng tượng ra vì em không có người yêu. Bài hát này em muốn để dành khi nào đám cưới thì em sẽ hát. Nhưng chắc còn rất lâu, nên em sẽ hát luôn bây giờ”.

Trở lại với XHTĐRLX mùa này, Ali Hoàng Dương mang đến ca khúc “Đi qua mùa hạ” (Thái Đinh). Bản tình ca buồn da diết qua giọng hát nồng nàn của Ali Hoàng Dương, dưới thời tiết chực chờ đổ mưa của xứ Huế, trở nên da diết hơn bao giờ hết. Trước và sau phần trình diễn, Ali Hoàng Dương liên tục thể hiện khát khao được khán giả yêu thương. Chàng trai luôn xuất hiện với nguồn năng lượng vui vẻ là yếu tố tinh thần tích cực của chương trình.

Điểm nhấn đặc biệt trong tập này chính là bản song ca “Tình yêu màu nắng”, được thể hiện bởi Trúc Nhân và Min. Min cho biết: “Khi làm việc một mình, mình cũng có những ý tưởng rất hay, nhưng khi làm việc cùng nhóm, mọi người cùng nghĩ về một vấn đề, thì sẽ cho ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn”. Trúc Nhân cũng chia sẻ đây là lần thứ 2 anh kết hợp cùng đàn chị, nhưng lúc nào cũng cảm thấy hào hứng, nôn nóng xem khán giả chờ đợi gì ở cả hai.

Màn kết đôi của Min và Trúc Nhân được khán giả mong chờ

Chặng tiếp theo, XHTĐRLX2 sẽ đến với Làng ngư Mỹ Thạnh, với những người dân quê hồn hậu, chất phác cùng một chủ đề lấy hết nước mắt của khán giả. Đón xem tập 5 của chương trình sẽ lên sóng vào ngày 21/10/2022 tới.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/truc-nhan-ket-doi-cung-min-quay-het-co-cung-khan-gia-bat-chap-mua-l...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/truc-nhan-ket-doi-cung-min-quay-het-co-cung-khan-gia-bat-chap-mua-lon-c47a14778.html