"Trò chơi vương quyền" chưa chiếu mùa cuối, đã tính phần tiền truyện

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 08:30 AM (GMT+7)

Phần tiền truyện của series phim truyền hình nổi tiếng sẽ ra mắt vào năm 2020.

Screenrant cho biết, HBO đã duyệt kịch bản của phần tiền truyện series Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) do Jane Goldman viết. Goldman cũng được chọn làm giám đốc sản xuất phần tiền truyện cùng George R.R. Martin – cha đẻ của loạt phim nổi tiếng. Bên cạnh đó, Vince Gerardis và Daniel Zelman tiếp tục giữ vai trò nhà sản xuất phim.

HBO công bố sẽ làm phần tiền truyện "Trò chơi vương quyền".

Ngoài việc xác nhận làm tiền truyện series Game of Thrones, HBO cũng công bố tóm tắt phần phim này:

“Phần tiền truyện diễn ra vào hàng nghìn năm trước những sự kiện trong series Game of Throne, ghi lại biên niên sử nguồn gốc của thế giới từ Thời đại Vàng của các anh hùng, cho tới những thời khắc đen tối nhất.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là những bí mật khủng khiếp về lịch sử của Westeros, tới nguồn gốc thực sự của White Walkers hay những bí ẩn của phương Đông đến huyền thoại các Starks… sẽ được làm rõ trong phần tiền truyện”.

Tuy nhiên, phải đợi tới năm 2020 khán giả mới được xem phần tiền truyện của Game of Thrones. Bởi mùa thứ 8 đồng thời cũng là mùa cuối cùng của series gốc tới năm 2019 mới lên sóng. Ngân sách thực hiện phần tiền truyện theo Screenrant tiết lộ là khá lớn tuy nhiên không bằng phần thứ 7 và 8 của phần phim chính.

Ngân sách thực hiện phần tiền truyện khá lớn song không cao bằng mùa 7 và 8 của series gốc.

Ra mắt vào năm 2011, Game of Thrones là series truyền hình thành công nhất mọi thời của HBO, có tỷ suất người xem cao kỷ lục. Phim đã chiếu được 7 mùa, mùa thứ 8 sẽ ra mắt khán giả vào năm sau. Bên cạnh phần tiền truyện, HBO còn dự tính làm thêm phần hậu truyện.

Ngoài nhà biên kịch Jane Goldman, HBO cũng mời thêm các biên kịch nổi tiếng như Max Borenstein (Kong: Skull Island), Carly Wray (Westworld), Brian Helgeland (42) hay cây viết chính của Game of Thrones là Brian Cogman cùng hợp tác để cho ra những tác phẩm ăn theo series gốc.

Game of Thrones là phim truyền hình giả tưởng của Mỹ được sáng lập bởi David Benioff và D. B. Weiss. Bộ phim chuyển thể dựa trên loạt tiểu thuyết giả tưởng A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin. Mùa 1 chiếu năm 2011 trên kênh HBO của Mỹ và mùa mới nhất – mùa 7 kết thúc vào cuối tháng 8.2017.

Sức hấp dẫn của Trò chơi vương quyền không chỉ nằm ở những cuộc chiến tranh giành quyền lực hay quyết chiến giữa loài người và ác quỷ Bóng Trắng, những màn thị uy sức mạnh mà còn gây nhiều tranh cãi xoay quanh những ồn ào liên quan đến các cảnh tình dục và máu me.