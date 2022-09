Trịnh Thăng Bình tái ngộ tình cũ Liz Kim Cương tại Đà Lạt

Sau Đà Lạt, cả hai sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau trong show diễn hoành tráng của Trịnh Thăng Bình tại Hà Nội.

Mới đây, Trịnh Thăng Bình đã có 2 đêm nhạc thăng hoa tại Đà Lạt, khởi động cho tour diễn “10 NĂM CÙNG EM” với 2 điểm đến tiếp theo là Hà Nội và Đà Nẵng. Đây là chuỗi đêm nhạc anh thực hiện để đáp lại tình cảm của các khán giả chưa có dịp thưởng thức liveshow của anh tại TP.Hồ Chí Minh.

“Trịnh Thăng Bình The First Show” tại Đà Lạt là sự kết hợp đặc biệt giữa “The First Show 10 NĂM CÙNG EM”, và series talkshow “Chuyện Chúng Ta” rất thành công của anh trong thời gian qua. Đặc biệt, tour diễn lần này còn có sự tham gia của các khách mời Hoà Minzy, Liz Kim Cương, Juky San, Đạt G, tuỳ vào mỗi điểm diễn. Đây đều là những đồng nghiệp thân thiết và đã có những màn kết hợp ăn ý với Trịnh Thăng Bình trong series Talkshow “Chuyện Chúng Ta”.

Trịnh Thăng Bình và "tình cũ" Liz Kim Cương

Trong 2 đêm 16 – 17/9 tại Đà Lạt, bên cạnh “tình cũ” Liz Kim Cương, Trịnh Thăng Bình đã có màn biểu diễn live đầu tiên cùng với Đạt G và Juky San, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Không chỉ hát chung với Trịnh Thăng Bình, sân khấu The First Show tại Đà Lạt còn là nơi lần đầu tiên Đạt G và Juky San song ca “Khó vẽ nụ cười”. Đặc biệt, sự kết hợp của 3 ca sĩ Trịnh Thăng Bình – Đạt G – Juky San ở tiết mục kết show đã tạo nên sự phấn khích từ khán giả. Cả 3 cùng nhau thể hiện Mashup “Khác biệt to lớn – Khác biệt to lớn hơn”. Thậm chí, Đạt G còn phấn khích rap freestyle ngay tại chỗ trong phần biểu diễn này.

Nam ca sĩ hào hứng kết hợp cùng Juky San và Đạt G

Lần này, Trịnh Thăng Bình đã chơi lớn, mang toàn bộ dàn âm thanh ánh sáng xịn xò từ TP. HCM lên Đà Lạt. Toàn bộ ekip của anh cũng theo chân, đảm bảo mọi khâu sản xuất để khán giả có thể thưởng thức âm nhạc với chất lượng tốt nhất.

Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, trong không khí se lạnh đầy lãng mạn của xứ sở sương mù, Trịnh Thăng Bình và các khách mời đã biểu diễn hơn 20 ca khúc đều là những bản hit đình đám của anh.

Anh sẽ tiếp tục mang chương trình đến Hà Nội cùng với sự góp mặt của Hòa Minzy, Liz Kim Cương

Trịnh Thăng Bình bày tỏ: “Tôi rất xúc động trước tình cảm mà các khán giả dành cho mình. Đặc biệt với những người đã đi hàng trăm cây số lên Đà Lạt để xem show. Việc diễn liveband với chất lượng âm thanh ánh sáng chỉn chu nhất luôn là tiêu chí hàng đầu của tôi, dù ở Tp Hồ Chí Minh, Đà Lạt, hay sắp tới đây là Hà Nội, Đà Nẵng. Tôi hi vọng những nỗ lực của mình sẽ được khán giả ghi nhận. Cảm ơn vì đã ủng hộ Trịnh Thăng Bình”.

Sau 2 đêm nhạc tại Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình đã quay về Tp Hồ Chí Minh, ráo riết tập luyện, chuẩn bị cho liveshow “The First Show” tại Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2022 tới. Chương trình sẽ có sự góp mặt của 2 khách mời Hoà Minzy, Liz Kim Cương.

