Trịnh Thăng Bình, "Ông hoàng ballad" xứ Hàn tạo nên cảnh tượng "chưa từng có"

Một lượng lớn khán giả đã có mặt vượt quá xa so với dự tính của Ban tổ chức chương trình.

Trong hai ngày 10-11/12/2022 vừa qua, tại phố Trần Văn Lai, Khu đô thị Mỹ Đình - nơi được mệnh danh là “phố Hàn Quốc”, “làng Hàn Quốc” ở Hà Nội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giải trí đã diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn". Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2022). Tại lễ hội có các gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Hàn Quốc như kim chi, cơm trộn, miến trộn, bánh hải sản cũng như các loại thịt nướng được ướp gia vị đặc trưng của xứ sở Kim chi. Đặc biệt, du khách có thể tìm đến các nhà hàng Hàn Quốc để thưởng thức thêm những món ăn đặc sắc cùng người thân, bạn bè. Ngoài gian hàng ẩm thực, một số hoạt động nổi bật tại lễ hội còn là gian hàng trải nghiệm K-culture (văn hóa Hàn Quốc), gian hàng quảng bá doanh nghiệp và cơ quan Hàn Quốc.

Song song với đó là một số chương trình biểu diễn như nghệ thuật dân gian Hà Nội, biểu diễn âm nhạc và điệu nhảy Hàn Quốc. Không gian trang trí đèn lồng Hội An và đèn lồng truyền thống Cheongsa Chorong Hàn Quốc cho thấy điểm chung về văn hóa của hai quốc gia. Ban đầu Ban tổ chức dự tính sự kiện sẽ đón 10.000 khách trong một ngày. Tuy nhiên con số vượt quá xa so với dự tính và lên tới 70.000, 80.000 người/ngày. Điều đó chứng tỏ sự thu hút rất lớn của văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tối 10/12, sân khấu chính có sự góp mặt của hai ca sỹ Việt rất được yêu thích là Suni Hạ Linh và Trịnh Thăng Bình. Ban tổ chức cho biết Trịnh Thăng Bình là ca sĩ nổi tiếng được khán giả trẻ mến mộ, phù hợp với tiêu chí mà ban tổ chức đặt ra. Anh được yêu thích qua các ca kúc nhạc trẻ như: Người ấy, Khác biệt to lớn, Chuyện chúng ta, Tâm sự tuổi 30, Vỡ tan…

Trên sân khấu của đêm nhạc, Trịnh Thăng Bình đã mang tới những bản hit gắn liền tên tuổi để khuấy động không khí của lễ hội.

Anh được hàng nghìn khán giả cổ vũ, đón nhận nhiệt tình. Trịnh Thăng Bình rất thân thiện xuống phía dưới khán giả để giao lưu, nắm tay người hâm mộ.

Các khán giả đã hòa giọng theo tiếng hát của chàng ca sĩ tài hoa. Những ánh đèn flash từ điện thoại được bật lên tạo nên một khung cảnh đáng nhớ.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Suni Hạ Linh từng tham gia cuộc thi "K-Pop Star Hunt mùa 2", giành giải Ba cuộc thi "Ngôi sao Việt" và có khả năng hát tiếng Hàn cũng được ban tổ chức mời tham gia. Ngoài ra giọng ca sinh năm 1993 còn được mến mộ qua nhiều ca khúc như: Cảm nắng, Không sao mà em đây rồi, Thích rồi đấy…

Suni Hạ Linh với phong cách trẻ trung, năng động đã tạo một điểm nhấn khó quên trong đêm nhạc.

Tối ngày 11/12 là phần biểu diễn nghệ thuật có màn trình diễn nhảy "cover" K-Pop, và đặc biệt là sự góp mặt của Byun Jin Sub. Anh được mệnh danh "Ông hoàng ballad" với chất giọng trầm ấm.

Anh đã chinh phục được đông đảo khán giả khi cất giọng hát trứ danh của mình. Đúng như ban tổ chức đã chia sẻ, Byun Jin Sub là một giọng ca mà người Hàn Quốc nào cũng biết tới. Chỉ cần anh hát trên sân khấu, mọi người đều như đắm chìm trong tiếng hát ấy. Năm 1988, Byun Jin Sub phát hành album đầu tiên của mình mang tên "Being alone" với 1,8 triệu bản được phát hành, trở thành album "triệu bản" đầu tiên tại Hàn Quốc. Mới đây, anh hát ca khúc trong bộ phim truyền hình quen thuộc với người Việt Nam - "Reply 1988" ("Lời hồi đáp 1988").

Lễ hội "Con đường văn hóa hữu nghị Việt - Hàn" đã kết thúc tốt đẹp với sự đón nhận nhiệt tình từ hàng nghìn người dân Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn đây không phải là sự kiện chỉ diễn ra trong một năm mà sẽ là chương trình thường niên, nhằm gắn kết văn hóa giữa hai quốc gia ngày một thêm tốt đẹp.

