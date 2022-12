Cuộc đối đầu ông - cháu tỷ phú đô la trong "Reborn Rich": Nhiều "sạn" vẫn thống trị 2022

Nửa sau của "Cậu út nhà tài phiệt" có nhiều "sạn" và thống trị như nửa đầu hay không còn là câu trả lời ở phía trước.

Bộ phim truyền hình Cậu út nhà tài phiệt (tựa tiếng Anh: Reborn Rich) đã đi được nửa chặng đường và lập thành tích đáng nể với top 1 tỷ suất khán giả xem phim (rating). Tập 8 phát sóng gần đây nhất của phim lập nhiều kỷ lục với mức rating hơn 19%, tăng hơn 3 lần so với tập đầu tiên, giúp bộ phim vượt qua Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo để trở thành phim truyền hình ngắn tập Hàn Quốc được xem nhiều nhất trong năm 2022.

Reborn Rich - phim truyền hình ngắn tập Hàn Quốc được xem nhiều nhất trong năm 2022 dù mới đi được nửa chặng đường

Dù đề tài về gia đình tài phiệt không quá mới mẻ trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc nhưng bộ phim vẫn tạo được “cơn sốt” với khán giả ở khắp Châu Á. Nguyên nhân xuất phát từ 3 yếu tố: kịch bản, dàn diễn viên và tài năng của đạo diễn.

Cốt truyện thú vị, gay cấn là yếu tố đầu tiên giúp đẩy rating mạnh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật nam chính Yoon Hyun Woo sống 2 cuộc đời. Ban đầu cậu là nhân viên cho gia tộc của tập đoàn Soon Yang trong hơn 10 năm, phải chịu mọi bất công nhưng luôn trung thành và hoàn thành trách nhiệm, cuối cùng bị chính người của dòng tộc thuê người sát hại đẩy xuống biển. Những tưởng Yoon Hyun Woo sẽ chết dưới đáy biển sâu nhưng anh lại được hồi sinh với thân phận Jin Do Joon – cháu trai út của tập đoàn Soon Yang khi quay trở lại sống vào năm 1987. Từ đây, Jin Do Joon nuôi trong mình một cuộc báo thù khi mang hình hài của cậu út nhà tài phiệt nhưng có trí óc và trái tim của một ông chú 40 tuổi vì vẫn giữ được ký ức của kiếp trước.

Song Joong Ki đảm nhận vai diễn một nhân viên tập đoàn bị sát hại, được hồi sinh thành cậu út nhà tài phiệt trong công cuộc báo thù

Khán giả bị thu hút bởi câu chuyện báo thù của chàng trai trẻ Jin Do Joon 20 tuổi là thủ khoa trường Đại học Luật, cậu út nhà tài phiệt. Đối tượng mà Do Joon phải trả thù không phải một người mà là cả một nhóm người giàu có và mưu mô đang nắm giữ tập đoàn Soon Yang. Đứng đầu là Chủ tịch Jin Yang Cheol với nguyên tắc “Tiền chính là đạo đức kinh doanh”. Đi lên từ hai bàn tay trắng, là một thanh niên ở nhà máy xay gạo, từng bước một Jin Yang Cheol đã xây dựng nên một đế chế kinh tế hùng mạnh, tạo dựng một Soon Yang nắm trong tay vị trí số 1 tại thị trường Hàn Quốc. Vị chủ tịch máu lạnh đó từng đứng trước 4 người con mà tuyên bố: “Đứa mà bố quý nhất chính là tập đoàn Soon Yang”.

Cuộc đối đầu giữa ông và cháu trong giới tài phiệt

Đối thủ lớn nhất của Do Joon là Chủ tịch Jin Yang Cheol nhưng cùng với đó còn là một loạt những kẻ thù cũng rất mưu mô thâm hiểm, trong đó có 2 người con trai và 1 người con gái của ngài chủ tịch mà Do Joon phải gọi là bác. Ngoài ra, anh còn có kẻ thù tham vọng là con trai của bác trưởng, tức cháu đích tôn của gia tộc, người được xem sẽ thừa kế tập đoàn Soon Yang.

Trước khi vào cuộc chiến phải hiểu rõ đối phương của mình, Jin Do Joon từng bước nắm được điểm yếu về tâm lý của mỗi kẻ thù để từ đó đưa ra chiến lược sắc bén. Nếu như lúc đầu, chàng trai trẻ có thể thuyết phục một người ông vốn rất ghét bỏ gia đình cậu thành người chấp nhận cậu như một thành viên trong gia đình thì càng về sau, Do Joon càng khiến Chủ tịch Jin cảm thấy lo lắng bất an. Cậu liên tiếp tung ra nhiều chiêu khiến những người đứng đầu của tập đoàn Soon Yang choáng váng và bị thiệt hại kinh tế. Mục tiêu của Jin Do Joon không phải giành quyền thừa kế Soon Yang mà là mua lại tập đoàn Soon Yang bằng tiền do chính mình làm ra.

Nếu như nửa đầu phim đưa người xem đến những bất ngờ trong việc Jin Do Joon dần bước ra ngoài bóng tối để “lộ mặt” trước người ông của mình thì nửa sau của phim sẽ càng tạo thêm nhiều tò mò, liệu rằng cậu có thể mua lại Soon Yang như ý muốn? Mới đây trong poster của màn 2 được hé lộ, hai nhân vật chính trên con đường công lý chỉ một bước nữa sẽ tiến tới đích. Dòng chữ trên poster “Bắt đầu đồng hành để tóm gọn Soon Yang” gợi mở nhiều điều về chặng cuối.

Reborn Rich tung poster màn 2 của phim

“Người con trai là thành viên của gia tộc Soon Yang, người con gái được gọi với cái tên “Thần chết của Soon Yang”, họ sẽ tạo nên một mối quan hệ với những cảm xúc phức tạp đan xen” – Song Joong Ki, người đảm nhận vai nam chính cho biết.

Kịch bản là kim chỉ nam cho thành công của bộ phim nhưng cũng không thể không nhắc tới diễn xuất của dàn diễn viên. Tài tử Song Joong Ki sau cú “lột xác” được lòng khán giả màn ảnh nhỏ nhiều nhất thông qua vai diễn trong Vincenzo, lần này anh tiếp tục có một vai diễn xuất sắc khi đảm nhận nam chính của Cậu út nhà tài phiệt. Dù vậy chồng cũ của Song Hye Kyo vẫn phải “lép vế” trước bậc thầy diễn xuất Lee Sung Min trong vai Chủ tịch tập đoàn. Từ ánh mắt tới giọng nói, từng cử chỉ khi giận dữ hay lúc ngạo mạn, ngôi sao 54 tuổi của màn ảnh xứ Hàn luôn mang đến cho người xem cảm nhận chân thực nhất. Tưởng như chính Lee Sung Min đã khắc họa nên một hình ảnh nhân vật có thật ngoài đời vì ông diễn quá chân thực.

Lee Sung Min mang đến một nhân vật chân thực

Cái tài của đạo diễn Jung Dae Yoon chính là việc đưa mạch phim lên cao trào và giải quyết các nút thắt bằng những cú twist thú vị. Mỗi khi Do Joon – người biết trước được tương lai khi vẫn còn linh hồn của kiếp trước – bị nghi ngờ vì luôn dự đoán được chính xác những điều sẽ xảy ra, cậu ta lại đưa ra những câu trả lời rất xác đáng để xóa bỏ mọi nghi vấn đó. Những cuộc đối thoại của hai ông cháu như một màn đấu trí căng não và cuối cùng Do Joon lại khiến người xem thấy thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời quá thông minh.

Nữ chính do Shin Hyun Bin thủ vai là sinh viên trường Luật, sau làm công tố viên

Mặc dù tạo được “cơn sốt” trên màn ảnh nhỏ nhưng Reborn Rich vẫn không tránh khỏi những “hạt sạn”. Trong những phân cảnh được quay ở Thổ Nhĩ Kỳ, phim bị phản đối vì miêu tả đất nước bạn như một quốc gia có nhiều tệ nạn, thiếu an toàn. Phim có nhiều nhân vật quan trọng khiến người xem khó có thể nắm bắt hết được tên của từng người trong mạch truyện chính. Chuyện tình của cặp đôi nam – nữ chính trong phim bị nhận về nhiều lời chê bai. Nữ chính do Shin Hyun Bin thủ vai vấp phải nhiều ý kiến khi mối quan hệ giữa nam – nữ chính quá nhạt nhòa.

Tuyến nhân vật chính với sự tham gia của nhiều người trong tập đoàn Soon Yang

Mặc dù ngay từ đầu phim có yếu tố giả tưởng khi để nhân vật nam chính được hồi sinh và giữ được trí nhớ của kiếp trước nhưng nhiều chi tiết trong kịch bản vẫn bị chê vì khiên cưỡng. Khi Do Joon được tái sinh là cậu út nhà tài phiệt, có tài sản khổng lồ khi còn nhỏ và vẫn luôn nhung nhớ yêu thương gia đình ở kiếp trước. Vậy nhưng dù thường xuyên lui tới quán ăn của người mẹ ruột ở kiếp trước, anh vẫn để cha mẹ ruột sống nghèo khổ, người mẹ vì túng quẫn mà qua đời. Rõ ràng có nhiều cách để giúp cha mẹ sống tốt hơn bằng số tiền anh có.

Ngoài ra nam chính Do Joon không bộc lộ hết được năng lực vốn có khi những tình huống then chốt nhất lại xuất phát từ việc anh đã biết trước tương lai. Vậy nên Do Joon có thể dự đoán chính xác việc ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử, vụ "bong bóng" trên sàn chứng khoán sẽ diễn ra như thế nào hay việc đầu tư vào công ty nào sẽ sinh lời cao. Nhiều khán giả cảm thấy phần lớn thành công đó không đến từ tài năng thực chất.

Trong nửa sau của phim, người xem mong chờ những đột phá đến từ kịch bản, nhất là sự hợp tác của bộ đôi nam - nữ chính. Bộ phim hot nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc 2022 này được phát sóng vào tối thứ 6, 7 và chủ nhật hàng tuần.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/cuoc-doi-dau-ong-chau-ty-phu-do-la-trong-34reborn-rich34-nhieu-34san34-van-thong-tri-2022-c47a18941.html